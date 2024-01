Ape-kjeltring på rømmen

Søndag rømte en Japanmakak-apekatt, kalt «Kingussie Kong», fra dyreparken Highland Wildlife Park i Skottland.

Dyreparken jobber nå på spreng for å få tak i den. Det melder flere medier, blant annet The Guardian.

Mulig teori for rømningen

Kingussie Kong skal ha hoppet over gjerdet, hvor han til vanlig bor sammen med over 30 andre apekatter, og valgte å dra ut på eventyr.

– Vi kan bekrefte at en av våre japanske makaker rømte fra innhegningen i morges. Vi har satt opp et team som jobber for å sikre apen på en så trygg og rask måte som mulig, skrev Highland Wildlife Park på sin Facebook-profil søndag.

Japanske makaker lever som regel i store familiegrupper, og er kraftige aper med lang hale. Noen av dem har derimot ingen hale i det hele tatt.

Ifølge Store norske leksikon er makaker betraktet som hellige dyr enkelte steder i India.

The Guardian skriver at en teori til at apen stakk av, var for å få pusterom fra paringssesongen som er nå.

Fikk besøk i hagen

Etter at han stakk av, skal han ha blitt observert flere ganger i nærområdet av innbyggere.

Carl Nagle var blant dem som fikk seg litt av en overraskelse da han tittet ut i hagen sin søndag.

Der oppdaget han plutselig Kingussie Kong ved gjerdet sitt.

I videoene under kan du se apekatten forsyne seg av fuglematen i hagen til Nagle.

A team of keepers are trying to recaputue that animal. Video by Carl Nagle pic.twitter.com/SeCypmAkmZ — Dan Sanderson (@DSanderson_85) January 28, 2024

– Der stod han stolt mot gjerdet og spiste nøtter som hadde falt ned fra en av fuglematerne, sier Nagle til BBC Scotland News.



Til tross for at apekatten skal ha kost seg med nøttene fra fuglebrettet, kunne Nagle se at apekatten skjønte at han egentlig ikke skulle være i hagen hans.

Onsdag skriver The Independent at de har observert Kingussie Kong ved hjelp av droner. Nå skal de gå over området, og ta i bruk ulike teknikker, for å lokke ham frem.

Selv om apekatten ikke skal være noen trussel mot mennesker og dyr, har Royal Zoological Society of Scotland, som driver dyreparken, bedt publikum om å kontakte dem dersom de ser apen.