Ansatte overnattet på skolen før værkaoset

FROKOST PÅ SKOLEN: Både lærere og rektor valgte å overnatte på skolen for å kunne ta imot elevene mandag morgen i værkaoset. Her spiser de ansatte frokost før skolestart. Fra venstre: Christina Flodin Holden, Veysel Øzbal, Tone Wetterstad og rektor Marianne Norman-Johansen. Foto: Privat

Lærere og rektor ved Vestbygda skole i Drammen valgte en kreativ løsning for å sikre at de kunne ta imot elevene mandag.

Mandag morgen har det vært oversvømmelse og glatte veier i store deler av Sør-Norge, og flere har slitt med å komme seg til jobb.

For å unngå et vanskelig føre, og likevel komme seg på jobb, fikk rektor og noen lærere ved Vestbygda skole i Drammen en god idé:

De pakket med pysj og dyner, og overnattet på skolen fra søndag til mandag i stedet.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

Ville være forberedt

– Vi hadde et ønske om å være godt forberedt før elevene ankom skolen mandag morgen. Skolen ligger et godt stykke fra byen, og det var varslet utfordrende kjøreforhold, sier rektor Marianne Norman-Johansen til TV 2.

– Vi ankom skolen med dyner, soveposer, bager og proviant.

Det hele startet først som en morsom idé søndag formiddag under et møte i skolens beredskapsgruppe, der de ble enige om at overnattingen på skolen kunne være en løsning.

Da det ble besluttet at skolene ikke skulle stenge, og det var usikkert om alle medarbeidere kunne komme til skolestart, forberedte de seg på å ta imot elevene.

Totalt fem ansatte pakket derfor bagen, og rigget seg til for en natt på skolen.

– Vi opprettet «soverom» som i utgangspunktet var personalrom, kontorer og arbeidsrom, sier Norman-Johansen.

«SOVEROM»: Ansatte ved skolen sov på madrasser på gulvet. Her har de laget et «soverom» på et kontor. Foto: Privat

FAU-leder kom med madrasser til dem søndag kveld, og brannvesenet og alarmselskap ble varslet om overnattingen på forhånd.

Hadde filmkveld

Den første delen av søndagskvelden brukte de til å gjøre klar oppgaver for elever som ikke kom seg på skolen, men resten av kvelden gikk til kos:

– Det ble en fin kveld med film på storskjerm, godt samhold og god stemning i gruppa, forteller Norman-Johansen.

Mandag morgen var de klar til å ta imot elevene til skolestart, og rektoren anbefaler andre å gjøre det samme ved behov i spesielle situasjoner.

Natten på skolen kan hun heller ikke klage på:

– Natten gikk som en drøm, og alle sov mer eller mindre godt. I løpet av morgentimene ankom flere medarbeidere, og det ble en improvisert frokost.

Selv om det ble en hyggelig nødløsning, ser det likevel ikke ut til at de trenger å sove to netter på skolen:

– Som det ser ut nå skal det går fint, men utstyr og proviant holder for flere dager ved behov, forteller rektor ved Vestbygda skole.