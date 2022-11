Ansatt fikk sparken for å være kjedelig – vant i retten

Den ansatte fortalte i retten at han ikke deler selskapets definisjon av hva som er moro.

En franskmann ble sparket fra jobben sin for å være «for kjedelig», men valgte å ta saken til retten.

Nylig vant han i retten mot sin tidligere arbeidsplass, der det kom frem at selskapets definisjon av «moro» krenket hans rettigheter.

Det skriver The Telegraph.

Firkantet og kjedelig

Mannen, som kun omtales som Mr. T, jobbet i konsulentfirmaet Cubik Partners, som er kjent for sin morsomme tilnærming til arbeid.

Selskapet hadde arrangert obligatoriske jobbfester og teambuilding-aktiviteter, med mål om å øke lagånden til de ansatte og skape en viss stemning i jobbsammenheng.

Mr. T ønsket ikke å delta på opplegget, og fikk sparken for «faglig utilstrekkelighet», for å være firkantet og kjedelig, og for manglende evne til å omfavne selskapets fest-atmosfære.

Mannen fortalte selv at han enkelt og greit ikke delte selskapets definisjon av «moro». Han mente også at han hadde rett til å nekte å delta.

Med det mente mannen blant annet at han ikke syntes det var moro å drikke store mengder alkohol, simulere seksuelle handlinger, dele seng med kolleger under seminar og bruke frekke kallenavn på ansatte.

Må betale erstatning

Mannen ble sparket i 2015, men først nå, syv år senere, vant han frem i retten.

I retten kom det frem at konsulentfirmaet ikke kan sparke en ansatt med begrunnelsen om at han ikke er «morsom» nok, og ikke vil delta på jobbpils og teambuilding.

Det ble også påpekt i retten at det ikke er morsomt for alle å delta under tvang på seminarer og jobbfester med store mengder alkohol, eller å mobbe andre.

De mener at franskmannen bare brukte sin ytringsfrihet ved å ikke delta, så Cubik Partners må nå betale en erstatning til Mr. T på 3000 euro.

Det tilsvarer cirka 31.000 norske kroner.

Mr. T har krevd ytterligere 461.000 euro, 4,7 millioner kroner, i erstatning på grunn av tapt arbeidsinntekt. Dette skal retten vurdere på et senere tidspunkt.