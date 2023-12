Anklager prinsefamilien for Photoshop-tabbe

Når en så kjent familie som den britiske kongefamilien deler et bilde, så blir det alltid noen overraskende artikler og spekulasjoner på internett.

Da prins William (41), hertuginne Kate (41), prins Louis (5) prinsesse Charlotte (8) og prins George (10) postet et julekort på appen X, ble det intet unntak.

– At et julebilde av kongefamilien er photoshoppet er kanskje ikke så overraskende. Det ser jo ut til at fotografiet er tatt i et studio, og da skal det en del etterarbeid til. Mer overraskende er det kanskje at etterarbeidet fremstår litt på halv tolv, sier TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Why does Prince Louis have 6 fingers? pic.twitter.com/4pBWXGV9do — BossyMother (@BossyMother) December 10, 2023

Manglende lem?

Flere X-brukere mener bildet er photoshoppet, og mener et bevis på dette er at den minste prinsen angivelig mangler en finger – noe det ikke er rapportert om at han skal gjøre.

Flere medier har det siste døgnet publisert artikler hvor de prøver å løse fingermysteriet.

Tabloidavisen The Daily Mail er blant dem som langt på vei hevder at Photoshop har vært involvert, og kaller det i så fall for en tabbe.

«Dere burde få en ny Photoshop-person. #PhotoshopFails», skriver én på X.

På X, appen som tidligere var kjent som Twitter, hevder andre at de har funnet svaret på gåten, og at det ikke har noe med Photoshop å gjøre.

«Jeg tror den savnede fingeren handler om hvordan han holder stolarmen på», skriver en X-bruker, ifølge viralnettsiden LADBible.

Det er særlig den fem år gamle prinsen som får kjørt seg i kommentarfeltet. Folk reagerer nemlig også på at de har kledd ham opp i kortbukse, og at beina hans ser malplasserte ut på bildet.

Why is your son missing a finger? And whose legs are those?

You should get a new Photoshop person. #PhotoshopFails pic.twitter.com/EJqUuk7jnO — OCShree (@ocshree) December 10, 2023

– Borgerskapets ideal

Ved tidligere anledninger har julekortene fra det britiske kongehuset vært langt mer staselige. Dette reagerer flere sosiale medier-brukere på.

«Dere er kongelige. Hvor er de dyre smykkene? Hvor er juvelene, kronene, stavene og de gulvlange pelskåpene? Dere er kongelige, ikke normalene folk som oss. Slutt å prøve å være som oss. Vær KONGELIGE», skrives det på X.

– Den britiske kongefamiliens mandat siden 1800-tallet har vært å være borgerskapets ideal, mens det i dag er mer å være folkets ideal. Klesstilen er ikke kontroversiell, men en monarkitro befolkning synes vel de skulle vært litt mer offisielt. Det er stor forskjell på å være «folkelig» og «folk», sier Schulsrud-Hansen.

ETIKETTE: Det er angivelig på grunn av etikette at prins Louis går i shorts og prins George i bukse. Her følger de samme «regler», ved et militært arrangement tidligere i år. Foto: Ben Birchall/AP

Skal vi tro William Hanson, som er ekspert på kongelig etikette, er det nok fortsatt en stund til vi får se fem-åringen i langbukser. Broren hans, prins George, ble nemlig oftest fotografert i kortbukser da han var yngre.

– Foreldre i overklassen og den øvre middelklassen mener at små gutter skal se ut som små gutter, og prøver derfor å holde avkommet deres så søte og uskyldige så lenge som mulig, har Hanson uttalt til Hello Magazine, og sa at gutter ofte blir kledd slik frem til de er åtte år.

– Dette er en av mange stille klasseindikatorene vi har i England. Bukser på unge gutter blir sett på som noe man går med i forsteder, eller i litt lavere klasser, forklarte Hanson videre til magasinet.

KONGEHUSEKSPERT: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er også kjent for å lede podkasten «Undersåttene». Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Ikke «julete»

Den kongelige familien har også delt bildet på Instagram, hvor de hyllesS for den nedtonede klesstilen.

«Takk for at dere kler dere som oss andre. Takk for at dere er normale (selv om alle er nydelige). Takk for alt dere gjør og med nåde. Og takk, for skinny jeans er offisielt nå tilbake», skriver én Instagram-bruker, og får støtte av flere titalls andre.

Dermed kan det virke som at det er vanskelig å gjøre den kongelige fansen til lags, uansett hva familien gjør.

JULEKORT: Slik så julekortet til kong Charles og dronning Camilla ut. Foto: AFP

– Kritikken går for det meste ut på at dette er et fint feriebilde, men ikke juleferiebilde. De har en veldig avslappet klesstil som ser ut til å passe bedre om sommeren enn på vinterstid. Sammenlignet med det britiske kongeparets julekort (med et fotografi fra kroningen) var dette veldig nedtonet, sier TV 2 s kongehusekspert.

– Er det noe annet med bildet som skiller seg ut fra tidligere år?

– Det er ikke så mye annet jeg legger merke til, enn alle disse redigeringsblunderne. Det tar jo fort en del fokus, sier Schulsrud-Hansen spøkefullt.