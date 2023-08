Andrew (45) skulle vise seg å være stefaren fra helvete

FARSFIGUR: Georgia Gabriel håpet at morens nye kjæreste Andrew Hooper skulle bli en farsfigur for henne. Men det tok ikke lang tid før idyllen slo sprekker. Foto: «Murder in the family» / TV 2

14 år gamle Georgia håpet at morens nye kjæreste kunne være en farsfigur for henne, men det ble han ikke.

«Murder in the family»:

Den britiske alenemoren Cheryl Gabriel (51) trodde hun hadde funnet drømmemannen i seks år yngre Andrew «Jack» Hooper.

Hun falt umiddelbart for den sosiale, omtenksomme og jaktglade mannen, som bodde på et stort landsted ved idylliske Newport, Shropshire, i England.

– Mamma ønsket seg stabilitet, men først og fremst hadde hun nok behov for å føle seg elsket, forteller datteren Georgia Gabriel i «Murder in the family»-episoden på TV 2 Play.

FORELSKET: Cheryl Gabriel trodde hun hadde funnet drømmemannen i den seks år yngre gårdseieren Andrew Hooper. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Viktigst av alt var likevel at datteren, som ble født da Cheryl var 37 år, kom godt overens med Hooper. Både Hooper og Georgia delte interesse for jakt og dyrehold, og de to ble raskt sammensveiset.

Det tok ikke lang tid før Cheryl og Andrew giftet seg, og Georgia fikk en ny farsfigur i livet sitt. Men det skulle vise seg at Hooper var stefaren fra helvete.

Ble mer og mer avvisende

– Han virket omsorgsfull. Jeg håpet han kunne være en slags farsfigur for meg, forteller Georgia videre i dokumentaren.

De tre utviklet et nært familieforhold, men det skulle altså ikke ta lang tid før idyllen slo sprekker.

Hooper ble sakte, men sikkert mistenksom og sjalu overfor kona, samtidig med at han aldri ga henne oppmerksomhet.

– Han var aldri hjemme, og han gjorde aldri noe husarbeid. Han mente at det var mammas jobb, og forventet at hun vasket, lagde mat og holdt huset rent, forklarer datteren videre.

TRIO: I begynnelsen fremsto idyllen komplett, og Georgia hadde endelig fått den farsfiguren hun aldri hadde hatt i livet sitt. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Til tross for at ettbarnsmoren forsøkte å redde forholdet med ektemannen ved å holde forelskelsen ved like, ble han mer og mer avvisende.

– Cheryl prøvde å få forholdet til å fungere. Hun gjorde alt han krevde av henne. Han var ute hele tiden. Han gikk ut og drakk seg full, forklarer Cheryls mor Rita i dokumentaren.

GIFT: I 2016 giftet Andrew Hooper og Cheryl Gabriel seg. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Til slutt måtte Cheryl innse at ekteskapet ikke lenger var slik hun drømte om at det skulle være. Hun tok med seg datteren og flyttet til foreldrene, etter at ektemannen hadde truet henne med en av de mange jaktriflene i huset.

Og det var da kontrolleringen av kona begynte for fullt.

Mistenkte at kona var utro

Etter å ha følt seg ensom og isolert over lengre tid, gjenopptok ettbarnsmoren kontakten med venninnene sine.

– Jack likte ikke at mamma gikk ut på noe tidspunkt mens de var sammen. Hun var egentlig aldri ute med vennene sine. Han forhindret henne i det, forklarer datteren.

For å få fullstendig kontroll over Cheryl, som han nå hadde vært sammen med i sju år, bestemte Hooper seg for å plassere en GPS- sporingsbrikke under bilen hennes uten at hun visste om det.

En kveld i januar 2018, mens hun var ute på en lokal pub med en venninne, dukket Hooper plutselig opp og krevde å få snakke med henne. Han fremsto truende overfor kona, som forsøkte å roe ham ned.

ENSOM OG ISOLERT: I ekteskapet følte Cheryl Hooper seg stadig mer isolert og ensom. Ektemannen tilbrakte mer og mer tid på den lokale puben, uten henne. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Han mistenkte nemlig at kona var utro med en av de mannlige bekjentskapene som også var til stede på puben. Etter ti minutter forlot Andrew kona, som nå hadde bedt om skilsmisse.

Noen timer senere dukket han opp utenfor huset til Cheryls foreldre, der han via GPS-sporingsbrikken hadde funnet ut at hun befant seg.

Cheryl, som hadde plukket opp datteren Georgia på veien, rakk aldri å komme seg ut av bilen før skuddene fra ektemannens rifle traff henne. Ufrivillig ble 14-åringen vitne til at moren brått ble revet bort fra henne.

STERKT AVHØR: Georgia Gabriel var bare 14 år da moren ble drept. Samme kveld som drapet skjeddem lot hun seg avhøre som vitne. Hun satt i bilen da moren ble skutt ved siden av henne. Foto: «Murder in the family» / TV 2

– Alt jeg klarte å se for meg var at han skjøt mamma. Om igjen og om igjen, fortalte Georgia til politiet som dukket opp etter kort tid.



Men gjerningsmannen var ingen steder å finne. Naturlig nok ble det gigantiske gårdsgodset Hooper eide, og familien på tre hadde bodd sammen på, det første stedet politiet lette.

Totalskadd sitt eget ansikt med selvpåførte skudd

Ute på gårdsplassen fant de den ferske enkemannen med selvpåførte skuddskader i ansiktet, og politiet måtte gå fra tanken om arrestasjon til livreddende førstehjelp.

Det skulle gå hele ti måneder før politiet fikk avhørt 45-åringen, som følge av de massive skadene han hadde pådratt seg.

– Avhøret av Hooper ble meget spesielt. Han hadde forferdelige skader. Han hadde ikke munn eller nese, og klarte ikke å snakke, forteller politibetjent og etterforskningsleder Mark Bellamy i dokumentaren.



SELVPÅFØRT SKUDD: Andrew Hooper forsøkte ifølge politiet å skyte seg selv, men traff ansiktet – som ble totaltskadet. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Ettersom han ikke kunne snakke, kommuniserte Hooper ved hjelp av et bokstavark. 45-åringen erkjente drapet på kona, men hevdet at det var et uhell.

Sommeren 2019, halvannet år etter den dramatiske hendelsen, konkluderte retten med at Hooper hadde drept kona som følge av at hun ønsket å forlate ham.

KOMMUNISERE: Andrew Hooper kan kun kommunisere ved hjelp av å peke på bokstavark. Han erkjente drapet på kona, men mente det var et uhell, ved å peke på «yes». Foto: «Murder in the family» / TV 2

46-åringen fikk livstid i fengsel med 31 år som minimumstid.

– Han slapp ikke unna med drapet, så rettferdigheten vant. Da jeg var liten, trodde jeg at partnervold var én spesifikk ting. Slag og fysisk vold.

MODIG: Georgia Gabriel forteller i dokumentaren at det var først etter at hun ble kjent med Andrew Hooper, og så hvordan han behandlet moren, at hun innså at partnervold også kan være verbalt og psykisk. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Med stefaren tok det derfor lang tid før hun innså at oppførselen hans også betegnes som partnervold.



– Målet hans var å få henne til å føle seg verdiløs. Det handlet om makt og kontroll. Jack var skadelig på mange vis; økonomisk, emosjonelt og psykisk. Til det punkt der han mente at det var hans rett å drepe henne.



Hoopers to forsøk på å anke dommen er begge blitt avvist.

True crime-serien «Murder in the family» er tilgjengelig på TV 2 Play