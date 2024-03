Andreas (42) gjorde uvanlig funn i fjæra

Tirsdag var Andreas Lidin Malm (42) fra Tromsø på vei hjem etter å ha hentet sønnen sin på skolen.

De valgte å gå langs sjøen på vei hjem – da så de plutselig noe merkelig som lå i fjæra.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Fryktet det verste

– Jeg trodde først det var det verst tenkelige, sier Lidin Malm til TV 2.

Funnet lignet nemlig veldig på en kroppsdel, men etter å ha undersøkt litt nærmere skjønte de hva det var.

Far og sønn hadde funnet en tannprotese - et gebiss - som lå langs stranda.

De er usikre på hvordan den havnet der, men har spekulert i flere mulige teorier:

– Vi tenkte kanskje det var en fiskebåt som hadde kjørt forbi. Så kom vi på at det er mye turisme i Tromsø – så kanskje det var et cruiseskip der noen har lent seg over ripa og sett på utsikten, sier Lidin Malm og ler.

De tror i hvert fall at gebisset først har vært i havet og drevet litt, ettersom det var noen skader på det.

GEBISS: Tannprotesen har trolig vært i vannet en stund, ettersom den hadde flere skader på seg. Foto: Privat

Håper eieren melder seg

Nordlendingen tok gebisset med hjem og puttet det i en boks, og nå leter han etter eieren.

Han har mottatt en melding fra en som vet om en person som mistet et gebiss i området for en stund siden, men han vet ikke enda om det er eieren.

Han vet ikke om politiet ønsker å bruke ressurser på en slik sak, men vurderer å levere gebisset til dem.

– Så får vi se om det gir videre napp, og kan løse mysteriet, forteller Lidin Malm.

Dette er ikke første gang 42-åringen finner noe spesielt langs stranda.

En gang han teltet i Kvalvika i Lofoten, etter det hadde vært strandrydding tidligere på dagen, merket de plutselig noe som stakk opp fra sanden.

– Da vi gikk bort og tittet, så vi deler av en beinkam og noe bearbeidet keramikkskår som vi leverte til en arkeolog, forteller han.

Det viste seg å være en ukartlagt bosetning, og i ettertid ble det gjort en stor utgraving der.

– Nå er det et kulturminne og fredet. Det er veldig morsomt at man finner slike ting i fjæra også, forteller Lidin Malm.