Amy (32) var allergisk mot alt – utenom fire matvarer

MÅTTE DROPPE UT: Amy Francis-Smith måtte slutte i studiene sine for å finne ut av hva som skapte alle de kroppslige reaksjonene hun fikk. Foto: SWNS

I 2015 fikk Amy Francis-Smith (32) fra England plutselig flere alvorlige og uventede allergiske reaksjoner av blant annet mat og ulike dufter.

Etter hvert ble det så ille for helsen hennes, at hun måtte droppe ut av studiene og flytte hjem til foreldrene sine.

Så gjorde hun en viktig oppdagelse som ga henne livet tilbake, skriver The Independent.

Måtte «gamble» med matvarer

32-åringen sier at hun ble allergisk mot blant annet kullsyreholdig vann, offentlig transport, varme og kulde.

Den unge kvinnen ble underernært og måtte bruke munnbind, lenge før koronapandemien brøt ut, for å beskytte seg selv.

På et tidspunkt tålte hun kun å spise fire matvarer: squash, ris, pære og biff.

Hun beskriver perioden av livet sitt som skremmende, og måtte ofte «gamble» for å finne ut av hvilke matvarer hun kunne spise og ikke spise.

– Dersom noe hadde en sterk lukt, og noen sprayet med det, kunne jeg ikke være i huset den dagen, forteller hun.

Francis-Smith skjønte første gangen at det var noe galt da hun reagerte på sitron og peanøtter, og fikk sterke reaksjoner av tomater.



En periode opplevde hun å få reaksjoner av maten hun spiste hele 50 dager på rad. Da måtte hun avbryte studieløpet sitt, flytte hjem og hun kunne heller ikke jobbe.

Fikk diagnose

Francis-Smith valgte å sjekke det opp, men fikk beskjed om at hun ikke var allergisk mot noe.



Noen trodde også at hun gjorde det mot seg selv, og hadde en tung periode mentalt – dette hevdet hun selv at ikke stemte.

Først etter to år, uten å forstå hva som skjedde med kroppen, ble hun diagnostisert med mastcelleaktiveringssyndrom.

BLE SYK: Amy Francis-Smith ble underernært og syk, ettersom hun nesten ikke kunne spise noen matvarer uten å bli dårlig. Foto: SWNS

Ifølge Mastocytoseforeningen vil det si at mastcellene aktiveres for lett på lukter og mat. Da reagerer kroppen som om den er allergisk – selv om den ikke er det.

Briten opplevde blant annet hevelse, utslett og pusteproblemer som følge av tilstanden, som også påvirket organer som hjerte, lever og blære.

– Når du endelig får den diagnosen, er det merkelig nok en stor lettelse at du ikke holdt på å bli gal, forteller 32-åringen.

Hun oppdaget også at hun hadde Crohns sykdom og Ehlers-Danlos syndrom – som kan påvirke bindevevet i kroppen.

Sjelden tilstand

Lege og gründer Daniel Sørli i Dr. Dropin forteller at mastcelleaktiveringssyndrom er en sjelden tilstand.

Han forklarer at mastcellene normalt sett skal sende ut «alarm-stoffer» dersom kroppen utsettes for noe fremmed, som bakterier eller kjemiske stoffer. Da kommer mange hvite blodceller til, og bekjemper det fremmede.

Ved mastcelleaktiveringssyndrom får de en overreaksjon på stimuli, som gir unødvendig reaksjon på stoffer som ikke er farlig for kroppen.

– Se for deg at politiets varslingssystem gikk helt av skaftet, og alle politibetjenter i Norge fikk beskjed om å stille fullt bevæpnet i Oslo sentrum umiddelbart, uten at det egentlig var noen fare. Det hadde blitt ganske kaotisk, forklarer han.

LEGE: Dr.Dropin-gründer og lege Daniel Sørli forteller at behandling for mastcelleaktiveringssyndrom må tilpasses individuelt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sørli forteller at tilstanden ofte blir forvekslet med allergi, fordi symptomene er veldig like.

– Om man får mastcelleaktiveringssyndrom er det dessverre vanlig at man reagerer sterkt på mange forskjellige ting. Både mat, men også andre stoffer kroppen møter, sier Sørli.

Det finnes få gode tall på hvor mange i året som utvikler og lever med tilstanden.

Ifølge legen må behandlingen tilpasses individuelt, men består i hovedsak av medisiner som holder aktiviteten i immunforsvaret nede.

– Aldri vært bedre

Med flere svar om sin egen kropp, klarte Francis-Smith, etter mye prøving og feiling, å gjeninnføre mat i kostholdet sitt.

Hun klarte også å mestre metoder for å redusere betennelsen ved blant annet stressreduksjon og riktig ernæring.

Briten fikk også god hjelp av familien og kjæresten, som hjalp henne med å undersøke, lese bøker og lytte til podkaster for å finne mulige metoder som kunne hjelpe henne til en bedre helse.

Til slutt kunne hun også fullføre studiene sine, og kjenner at kroppen stadig fikk mer og mer styrke.

– Jeg har aldri vært bedre. Jeg tror aldri jeg har hatt dette helsenivået i mitt liv før, forteller 32-åringen.