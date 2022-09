Amerikansk kvinne hevder hun ble sporet av AirPods

Ifølge Apple er det ikke første gang noen opplever å bli sporet via AirPods eller AirTag.

AIRPODS: Flere opplever at blant annet airpods kan bli brukt til sporing og «stalking». Foto: Igor Soban/PIXSELL

Raven Lemon fra Houston var ute og spiste middag med en venn tidligere i høst, da det tikket inn flere advarsler på telefonen hennes.

Nå hevder kvinnen at hun ble sporet, og muligens forfulgt, gjennom et par ukjente airpods.

Det skriver Fox LA.

Fikk en dårlig magefølelse

Lemon sjekket varslene hun hadde mottatt på telefonen sin. Hun hadde fått flere beskjeder om ukjente AirPods som var blitt oppdaget i nærheten av henne.

VARSEL: En slik melding dukket opp på telefonen til Huston-kvinnen for å varsle henne om den ukjente enheten som reiste sammen med henne. Foto: Apple

Til Fox LA sier kvinnen at hun først tenkte at varselet bare kom fra noen som hadde gått forbi henne.

Kvinnen forteller at hun likevel fikk en dårlig magefølelse og ikke ville dra hjem med en gang.

Lemon og vennen tok derfor en omvei og kjørte via en park i håp om å «riste av seg» AirPodsene.

Men det tikket bare inn flere nye varsler mens hun kjørte rundt i parken.

Så merket amerikaneren at eieren av de ukjente AirPodsene hadde fulgt med på hennes siste bevegelser i hele 17 minutter.

Kontaktet Apple

Kvinnen fortalte Fox at hun ikke likte at noen fulgte med på hvert skritt hun tok, og dagen etter ville hun sjekke opp i hva som hadde skjedd.

Lemon lette først i bilen sin for å se om hun fant en AirPod, men det gjorde hun ikke. Etter noen Google-søk kontaktet hun Apple for å få svar.

Ifølge den ansatte fra Apple er ikke dette første gang noen opplever å bli sporet via AirPods eller AirTag.

AirTag er en såkalt «nøkkelfinner» som brukes til å spore opp personlige gjenstander.

Kvinnen fikk beskjed om at AirPods ofte bli gjemt fremme i grillen på biler, i sprekker eller under tanklokket.

AIRTAG: Dette er en såkalt airtag som kan spore opp personlige gjenstander som lommebok, nøkler og vesker. Foto: CARLOS JARAMILLO

Ifølge den ansatte ved Apple var hun heldig med at det var AirPods, og ikke AirTag, som sporet henne. AirPods går tom for strøm etter hvert, mens en AirTag kan ha batteritid på opptil ett år.

Varsler om ukjente enheter

På Apples hjemmesider kommer det tydelig frem at flere har opplevd lignende sporingstilfeller som Houston-kvinnen.

På hjemmesiden skriver Apple følgende:

«Dersom en airtag, airpod eller annet finn-mitt-nettverkstilbehør, som har blitt atskilt fra sin eier, flytter seg sammen med deg over tid, vil du bli varslet på en av to måter. Disse funksjonene ble laget spesielt for å motvirke folk fra å prøve å spore deg uten at du vet det.»

Dersom man får et varsel om en ukjent AirPod eller AirTag, kan man se på et kart hvor den ukjente enheten ble knyttet til deg, og hvor den har reist sammen med deg.

– Ikke vanlig

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forteller at en AirTag har mange positive bruksområder, men at enkelte også kan velge å misbruke teknologien.

Han har ikke hørt om noen som har opplevd å bli sporet av AirTags eller AirPods i Norge.

UVANLIG: Hans-Petter Nygård-Hansen sier at det ikke har vært tilfeller i Norge der noen har blitt sporet ved hjelp av airpods eller airtag. Foto: Kristoffer Sandven

– I Norge, hvor andelen Iphone- og Ipad-brukere er veldig stor, så er også sannsynligheten stor for at AirTags du selv ikke eier, men som du befinner deg i nærheten av, vil utløse en alarm på din «Hvor er?»-app, hvis den «blir med deg over lengre tid», forteller Nygård-Hansen.

Teknologieksperten er likevel ikke overrasket over at noen har opplevd å bli sporet ved bruk av tekniske hjelpemidler i USA, som for eksempel AirTags, AirPods, karttjenester på Snapchat og innlegg på Instagram.

Nygård-Hansen understreker at dette likevel ikke er vanlig.

Han har selv brukt AirTags på reise i innland og utland, og er godt fornøyd med funksjonen den har:

– Da kunne jeg enkelt se om kofferten hadde kommet med på flyet, sier han.

Videre forteller han at hjelpemiddelet også er fint til å finne for eksempel kjæledyr, nøkler eller PC-bag. Da kan du få beskjed når du ikke er i nærheten av tingene dine før du har reist for langt av gårde.