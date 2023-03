Ambulanseparet glemmer ikke bryllupdatoen 11.3: – Komisk og symbolsk

Irene Groseth (45) og Jørgen Jyhne (49) fra Løten giftet seg lørdag ute på Hedmarksvidda.

Rett før bryllupsdagen merket paret plutselig at de hadde valgt en helt spesiell dato for den store dagen.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

Spesiell kombinasjon

Logistikk og flere praktiske årsaker førte til at Groseth og Jyhne landet bryllupet på akkurat denne lørdagen.

Groseth forteller at de blant annet måtte ta hensyn til jobbturnus og en av hundene deres som skal ha valpekull rundt påsketider.

– Derfor måtte vi få til vielse, og nok tid til bryllupsreise i etterkant, innenfor mars måned, sier Groseth til TV 2.

BRYLLUPSFEST: Irene Groseth og Jørgen Jyhne feiret bryllupet sitt på Hedmarksvidda sammen med sine nærmeste. Foto: Valstad Photography

Etter en stund merket de den helt spesielle detaljen bak bryllupsdatoen deres:

– Det var først en uke før vielsen at vi oppdaget at tallkombinasjonen ble 113, sier hun og legger til:

– Noe som ble både komisk og symbolsk for oss, da vi begge jobber som ambulansearbeidere på Hamar.

113 er nødnummeret til ambulanse når man trenger akutt helsehjelp.

Friluftsbryllup

Selve vielsen skjedde ute i det fri på Vesle Svaen, som er et sted de liker godt og ofte kjører hundeslede.

Da paret skulle gå ned «kirkegulvet» kom både Groseth og Jyhne kjørende på hver sin hundeslede frem til en selvlaget snøborg hvor vielsen skulle skje.

HUNDESLEDE: Paret kom ned «kirkegulvet» på hver sin hundeslede. Foto: Valstad Photography

Det var ingen tvil om at paret skulle ha et friluftsbryllup som inkluderte hundekjøring, ettersom dette er to ting de har stor interesse for.

– Vi ville ha noe som var typisk oss, og som ikke var helt ordinært, sier paret til lokalavisa.

Bryllupsdagen ble feiret sammen med flere av deres nærmeste i snøen med pølser, bobler, kaffe fra bål og Kvikk lunsj.

Paret avsluttet det som ble en magisk dag på en tretopphytte, før de dro videre på bryllupsreise til Thailand – hvor de er nå.