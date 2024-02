Alicia er første kvinne i verden til å gjøre dette

Kunstig intelligens (KI) blir en stadig større del av hverdagen vår.

Nå blir den også en stor del av den spanske kvinnen Alicia Framis sin hverdag, ettersom hun skal gifte seg med det KI-genererte hologrammet «AiLex».

Det skriver Indy100 og Business Insider.

Hologram-kjæreste

Den spanske kvinnen Framis er en kunstner som for tiden holder til i Nederland.

Som en del av hennes nyeste kunstverk skal hun gifte seg med hologram-mannen AiLex, som er generert av kunstig intelligens.

Selve seremonien blir et stykke eksperimentell kunst, som skal stille spørsmål ved samhørighet og fellesskap – og ikke minst menneskets relasjon til teknologi.

Når hun gjennomfører «giftemålet» i sommer, blir hun den første kvinnen i verden som gifter seg med et KI-generert hologram.

Til nå har Framis delt bilder og videoer av seg selv sammen med AiLex på Instagram, som en del av kunstserien.

Her spiser de sammen, tar oppvasken og snakker om hverdagen og følelser.

Ut ifra videoene fra Instagram, kan det se ut til at hologram-AiLex har blitt lagt på etter at videoen er filmet.



GIFTER SEG: Alicia Framis. Foto: Elsa Hanneke / Wikimedia commons

Roboter og mennesker

Kunstneren har ytret mer om prosjektet sitt i en pressemelding på Instagram:

– Vi vet at roboter og mennesker snart vil være seksuelle partnere, men for meg er det neste viktige steget å følelsesmessig involvere kunstig intelligens med mennesker.

Framis forteller videre at hun føler hologram er nærmere knyttet til følelsene hennes, enn det en robot er. Dette er årsaken til at hun valgte å utvikle et hologram til kunstprosjektet sitt, i stedet for en robot.

Kunstneren ønsker å ha «bryllupet» med AiLex på Depot Bojimans Museum i Rotterdam, men har ikke nevnt en dato enda.



Dette er ikke første gang Framis har gjennomført eksperimentell kunst. Hun har tidligere bodd med en mannekeng som het Pierre.