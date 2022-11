18 millioner har sett kattens hysteriske reaksjon på nyfødt baby

Amerikanske Cayden Cazier trodde han skulle fange et vakkert familieøyeblikk på kamera. Slik ble det ikke.

Cayden Cazier (26) og kona Katie Cazier (23) fra Utah i USA ble nylig foreldre for første gang til lille Maeve.

Da de kom hjem fra sykehuset, skulle familiekatten Covfefe, som de kaller «Fefe», få møte det nye familietilskuddet for første gang.

De nybakte foreldrene så frem til et fint møte mellom de to, men så kom kattens reaksjon.

Det var CNN som først omtalte saken.

Se video av kattens reaksjon øverst i saken.

– Kan være sjalusi

Cayden forteller til TV 2 at katten lusket opp til babyen for å lukte på henne, men plutselig rygget «Fefe» kjapt tilbake igjen.

Så kom den hysteriske reaksjonen fra katten som 26-åringen klarte å fange på film:

– Hun løp inn til et annet rom og kastet opp, sier han og legger til:

NYBAKTE FORELDRE: Cayden Cazier og Katie Cazier ble nylig foreldre, fra før hadde de katten «Fefe», som er på bildet sammen med dem. Foto: Privat

– Jeg skjønte at katten skulle kaste opp da hun svelget og rygget bort fra bilsetet.

På videoen følger Cayden etter katten for å se om hun faktisk kaster opp, og man kan høre at han sier: «Tuller du med meg, skal hun kaste opp på grunn av det?»

Cayden er usikker på hvorfor «Fefe» kastet opp, men har noen mulige teorier.

– Det kan være på grunn av sjalusi, men jeg tror kanskje hun var stresset over hele situasjonen, forteller han.

Gikk viralt

Amerikaneren delte videoen av kattens reaksjon på TikTok, og videoen har nå fått over 18 millioner visninger.

«FEFE»: Familiekatten «Fefe» var ikke helt fornøyd da hun møtte på familiens nyfødte baby. Foto: Privat

– Det er gøy at videoen har gått viralt! Vi visste at den var morsom, men vi visste ikke at den skulle gå såpass viralt som den har gjort, sier Cayden.

Den nybakte faren tror videoen kan ha gått viralt ettersom det er et morsomt øyeblikk, og han har en følelse av at folk på Internett elsker katter og babyer.

– Vi gleder oss til å vise datteren vår at hun var i en viral video i løpet av sin første uke av livet, sier 26-åringen.

Han forklarer videre at forholdet mellom familiekatten og Maeve har blitt bedre. «Fefe» holder fortsatt avstand fra Maeve, men blir mer og mer komfortabel med babyen,

– Så langt har hun ikke kastet opp igjen, i hvert fall!

– Katter er hundre prosent drama

Tilbakemeldingene på TikTok-videoen har vært positive og morsomme, sier Cayden.

Han forteller at de har fått seg en god latter over alle kommentarene med teorier om hvorfor katten kastet opp.

En skriver blant annet:

«Katten luktet kanskje en full bleie.»

BABY: Cayden Cazier og kona Katie Cazier (23) ble nylig foreldre for første gang til lille Maeve. Foto: Privat

Andre tror at katten kan ha kastet opp av stress, fordi babyen lukter sterkt, eller rett og slett bare fordi katten er en «drama queen».

Flere tror katten og babyen kommer til å bli bestevenner med tiden, men sier også at de har forståelse for kattens reaksjon.

«Jeg hadde akkurat samme reaksjon til mine søsken. Veldig forståelig,» skriver en i kommentarfeltet på TikTok.