18-åring vant én million kroner: – Jeg skjelver fortsatt

Mandag kveld skulle en 18 år gammel student bare en kjapp tur innom Coop Ekstra på Stord for å pante noen flasker før trening.

Ettersom det bare ble 23 kroner i pant, valgte han å trykke på knappen for pantelotteriet.

Mens han vasket hendene hørte han plutselig en melodi fra pantemaskinen – han hadde vunnet en pengepremie.

– Jeg måtte telle flere ganger hvor mange nuller det var, forteller studenten til TV 2.

Trodde det var tull

18-åringen trodde først at han hadde vunnet tusen eller ti tusen kroner, og telte nullene mellom 15-20 ganger før han skjønte at det var hele seks nuller.

Han hadde vunnet én million kroner.

– Det første jeg tenkte var at nå er det noen som kødder med meg. Det var så uvirkelig, forteller han.

Studenten var så sikker på at han enten kom til å våkne fra en drøm eller at noen spøkte meg han om milliongevinsten.

– Men det viste seg å ikke være kødd. Jeg skjelver fortsatt, sier 18-åringen.

Han viste så lappen til en ansatt i butikken som ble like sjokkert som han selv. De sjekket lappen sammen og så at det stemte med én million kroner.

– Holdt på å få hjertestans

Studenten klarte ikke å dra på trening etter gladmeldingen og dro i stedet hjem.

– Jeg var veldig sjokket og veldig glad, og så måtte jeg inn på nett for å se litt på biler, ler han.

18-åringen ønsker å bruke noe av beløpet på en bil, mens resten skal på en BSU-konto og til hus.

Han ringte også foreldrene sine for å fortelle hva som hadde skjedd på butikken.

– Pappa trodde ikke på meg, så jeg måtte sende et bilde. Han holdt på å få hjertestans, forteller han.

Viktig inntekt

Daglig leder i Hordaland Røde kors, Thorbjørn Fosse, gratulerer den unge millionæren:

– Utrolig hyggelig å høre om den heldige vinneren, skriver han i en e-post til TV 2.

Fosse forteller at pantelotteriet er en viktig inntekt for Røde kors slik at de får inn midler til lokalmiljøet i form av økt beredskap, omsorgstjenester og tilbud til barn og unge.

– Dette hadde ikke vært mulig uten støtten vi får fra folk som trykker på Røde kors-knappen, forteller Fosse.