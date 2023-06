16-åringen var ferdig med eksamen – så kom politiet

Flere kan kjenne på nerver før en viktig eksamen, men en 16-åring fra Danmark kjente nok mest på nervene først etter eksamen.

Da han kom ut fra eksamenslokalet ved en skole i Kirke-Hyllinge onsdag, ventet politiet på ham på utsiden.

Kjent igjen bilen

Midt- og Vestsjællands politi skriver i sin logg at de hadde fått et tips om at eleven hadde kjørt til skolen i en bil som var stjålet.

Mannen som tipset politiet fortalte at han kjørte bak en bil som han hevdet hadde blitt stjålet fra en bekjent av ham.

Etter hvert hadde den blitt parkert ved en skole, hvor han så noen ungdommer løpe fra bilen.

Etter å ha sjekket bilskiltet, kunne politiet bekrefte at bilen var stjålet.

Måtte ta blodprøver

Da politiet fant identiteten til den 16 år gamle sjåføren, stod de klare til å pågripe ham etter han var ferdig med eksamen på skolen.

Skoleeleven er nå pågrepet og siktet på tre punkter: for å ha stjålet en bil, kjøre uten førerkort og kjøre bil i narkotikapåvirket tilstand.

Han ble tatt med for videre undersøkelser og blodprøver etter mistanke om hasj og avhørt på politistasjonen.

16-åringens foreldre er informert om hendelsen og han er nå løslatt. Politiet jobber videre med å identifisere de andre som satt i bilen.