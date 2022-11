11-åring fikk maksimal poengsum i Mensa-test – slår Einstein og Hawking

11 år gamle Yusuf Shah fra Leeds er glad i matematikk, og liker å bruke fritiden sin til å løse sudoku og rubiks kube.

Nylig tok han en IQ-test hos Mensa av ren nysgjerrighet på hvor bra han ville gjøre det.

– Alle på skolen synes jeg er veldig smart, og jeg har alltid ønsket å vite om jeg var blant de to beste prosentene av de som tar testen, sier han til lokalavisa Yorkshire Evening Post som først omtalte saken.

Det viste seg å gå mye bedre enn først ventet.

Overrasket

Yusufs far, Irfan Shah, forteller at ingen i familien hadde tatt en slik IQ-test før. De gjorde heller ikke noe spesielt for å forberede sønnen i forkant av testen.

Under en del av Mensa-testen fikk 11-åringen beskjed om å svare på 15 spørsmål innen tre minutter. Yusuf hadde hørt feil, og brukte derfor 13 minutter.

Selv om han tok seg god tid til å svare på noen av spørsmålene, var resultatet overraskende bra.

Yusuf fikk 162 poeng, som er den høyeste mulige poengsummen man kan få i en Mensa-test.

STOLT: Foreldrene til Yusuf (midten) er stolte av hva sønnen deres har fått til. Her er 11-åringen sammen med familien sin: mor Sana, far Irfan (bak) og brødrene sine Zaki (venstre) og Khalid (høyre). Foto: Yorkshire Post / SWNS

Med det slår han de teoretiske fysikerne Albert Einstein og Stephen Hawking, som angivelig skal ha hatt en IQ på 160, ifølge Illustrert vitenskap.

Takket nei til tilbud

Foreldrene forteller at de er veldig stolte av eldstesønnens prestasjon, og det hele ble feiret med en god middag på en restaurant.

11-åringen har også blitt invitert til å studere matematikk med klassen over han, men foreldrene ønsker ikke det.

De ønsker at Yusuf skal omgås med andre på hans egen alder, og pappa Irfan synes det er viktig at sønnen har begge bena godt plantet på jorda.

– Jeg sier fortsatt til ham at «Faren din er fortsatt smartere enn deg,» sier faren lurt.

Yusuf har mottatt sertifikatet fra Mensa, og ingen i familien får røre det før han sier det er greit.

– Det føles spesielt å ha et sertifikat for meg og om meg. Jeg trodde heller aldri at jeg skulle være på nyhetene, sier det unge geniet.

I fremtiden håper 11-åringen at han kan studere matematikk ved universitetene Cambridge eller Oxford.