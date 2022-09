106-åringen fikk bursdagsønske oppfylt: – Hadde ikke undertøy på

Norah Shaw skulle feire 106-årsdagen sin på omsorgshjemmet Tennyson Wharf i England, da hun fikk uventet besøk under feiringen.

Plutselig kom det en naken mann inn døra med bare et forkle på, skriver The Independent.

– Sjokkert

Mannen som dukket opp med rumpa bar var 32 år gamle Eddy Betteridge. Han vartet opp Shaw med sandwich, scones og bobler resten av bursdagen hennes.

– Jeg ble veldig sjokkert da han snudde seg, for han hadde ikke undertøy på. Det var ganske morsomt, forteller Shaw og legger til:

– Jeg måtte fortsette å titte, så jeg ba ham om å hente noen smørbrød.

BUTLER: Her blir Shaw vartet opp av butleren. Foto: Collect / PA Real Life

Betteridge kom fra byrået «Butlers in buff», som spesialiserer seg på å leie ut lettkledde butlere til utdrikningslag og andre festligheter, og dukket opp av en helt spesiell grunn.

Det hele var nemlig en overraskelsesgave fra Shaws datter, Gill Shaw, ettersom 106-åringen hadde spøkt med at hun ønsket seg en «kjekkas» til den store dagen.

Opplevd to verdenskriger

106-åringen har levd et langt og innholdsrikt liv. Hun har blant annet opplevd to verdenskriger, to globale pandemier og 20 statsministere.

KAKEBORD: Norah Shaw fikk både muffins og kake til bursdagen sin. Foto: Collect / PA Real Life

Hennes datter sier at moren er som en snakkende historiebok, fordi hun har sett og vært gjennom så mye.

Men Shaw hadde aldri før sett en butler i bare et forkle. Hun takket 32-åringen for fantastisk service og hyggelig selskap.

– Det har vært en vakker dag, og jeg håper alle likte bursdagen min like mye som jeg gjorde, sier Shaw.

Til bursdagen sin fikk Shaw muffins som var formet som tallet 106, en sjokoladekake og godt over 200 bursdagskort fra personer over hele England.