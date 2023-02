10-åringene forsvant en drøy time etter dette bildet ble tatt

Søndag 4. august 2002 lekte bestevenninnene Jessica Aimee Chapman (10) og Holly Marie Wells (10) i familiehjemmet til sistnevnte i den britiske byen Soham.

Rett før søndagsmiddagen, klokken 17:04, tok Hollys mor et bilde hvor venninnene poserte med matchende Manchester United-fotballdrakter. Etter middagen, klokken 18:10, gikk de tilbake til jenterommet for å leke videre.

Omtrent fem minutter senere forlot jentene huset – uten å informere noen – for å kjøpe godteri på det lokale sportssenteret.

Overvåkningskameraer i området fanget opp bevegelsene deres underveis.

På vei hjem etter å ha kjøpt godteri, passerte de vaktmesterboligen til den lokale ungdomsskolen – og den 28 år gamle vaktmesteren som bodde der, Ian Huntley.

Og så forsvant de sporløst.

Mistenkelig par

Dagen etter forsvinningen, bekreftet vaktmesteren Ian til politiet at han hadde sett jentene. Han fortalte at han var i hagen med hunden sin da jentene kom vandrende forbi.

Jentene spurte om forloveden hans – 24 år gamle Maxine Carr, som var klasseromsassistent på barneskolen jentene gikk på – hadde fått den faste jobben hun hadde søkt på. Ifølge Ian fortalte han at hun ikke fikk jobben, og at jentene deretter gikk videre.

SISTE PERSON SOM SÅ JENTENE: Ian Huntley utenfor vaktmesterboligen i august 2002. Foto: AFP / NTB Scanpix

Politiet var imidlertid litt skeptiske til Ians forklaring. Han oppførte seg rart, og en politimann som var inne i vaktmesterboligen observerte at det var usedvanlig – nærmest mistenkelig – rent. Det luktet såpe.

Ian sa de nettopp hadde hatt en vannlekkasje, som gjorde at de måtte rengjøre ekstra grundig. Ian hadde også tre kloremerker på kjeven, som han påsto kom fra hunden hans.

I dagene etter forsvinningen stilte Ian opp i flere TV-intervjuer, siden han var den siste som så jentene før de forsvant.

Forloveden Maxine Carr var også delaktig i intervjuene. Hun fortalte til pressen at hun ikke hilste på jentene fordi hun lå i badekaret. Maxine, som kjente jentene fra skolen, skrøt veldig av dem, og i et intervju viste hun frem et kort Holly ga henne på den siste skoledagen før sommerferien.

JOBBET PÅ SKOLEN TIL JENTENE: Maxine Carr viser frem kortet Holly Wells ga henne da sommerferien startet. Foto: Reuters / NTB Scanpix

Politiet og frivillige gjorde omfattende søk i området jentene sist ble sett. Ian deltok på flere av søkene. Ifølge politiet stilte han mistenkelige spørsmål underveis, deriblant hvor lenge DNA-bevis overlever utendørs. Han skal også ha sagt til en politimann: «Dere tror det er jeg som har gjort det, ikke sant? Jeg var jo den siste som så dem», før han tok til tårene.

I dagene etter forsvinningen, reagerte flere på at Ian gikk ned i vekt. Han klaget over søvnproblemer, og fikk utskrevet antidepressivatabletter av legen sin.

Det ble også tvilt på om Maxine faktisk var i Soham dagen jentene forsvant. Den søndagen ble hun nemlig observert av flere bekjente i byen Grimsby – 17 mil nord for Soham – hvor hennes mor bodde. Politiet stusset også over at Maxine i TV-intervjuer refererte til jentene i fortid, som om de var døde.

Tidligere siktet for seksuelt misbruk av barn

Maxine var ikke den eneste personen Grimsby-beboere kjente igjen. Etter at Ian ble intervjuet på landsdekkende TV, kom det flere urovekkende tips fra Grimsby om han. Han bodde i Grimsby tidligere – det var blant annet der han møtte forloveden Maxine – og det viste seg at han hadde blitt siktet, men aldri dømt, for voldtekt og seksuelle misbruk av mindreårige jenter.

16. august ble både Ian og Maxine avhørt i sju timer. Samtidig undersøkte politiet vaktmesterboligen og området rundt, samt ungdomsskolen hvor Ian jobbet som vaktmester.

I en søppelkasse på skoleområdet fant politiet en av Manchester United-fotballdraktene jentene hadde på seg da de forsvant. Fingeravtrykket til Ian ble funnet på søppelkasselokket.

Ians bil ble også undersøkt. Et deksel fra baksetet manglet, og fôret i bagasjerommet var nylig fjernet og erstattet med en dårlig tilpasset del av et gulvteppe.

Funnet drept

Den 17. august 2002 ble jentene funnet døde i Suffolk – 16 kilometer øst for Soham – av en mann som hadde reagert på en fæl odør fra området. Jentene lå side om side i en halvannen meter dyp grøftekant. Det var innlysende at noen hadde forsøkt å brenne likene.

FUNNSTEDET: Mennesker fikk slippe gjennom politibarrikadene for å legge ned blomster på stedet hvor jentene ble funnet. Foto: Odd Andersen / EPA Photo / NTB Scanpix

Det pågikk veiarbeid i området likene ble funnet, og politietterforskerne husket at det ble funnet spor av mursteinstøv, kritt og betong på gulvet i bilen til Ian. Grundigere granskning avslørte at alt var av samme type som ble brukt i veiarbeidet.

Tilstanden til likene gjorde at rettsmedisinerne ikke kunne fastslå dødsårsak, eller om jentene var seksuelt misbrukt.

Arrestert for drap

Samme dag jentene ble funnet, arresterte politiet Ian og Maxine.

I avhør sto Ian fast ved sin opprinnelige forklaring om at han hadde utvekslet noen ord med jentene før de gikk videre.

Maxine erkjente imidlertid at hun ikke var med Ian dagen jentene forsvant – slik hun tidligere hadde forklart – men at hun var i Grimsby for å besøke moren sin. Hun kjente til forlovedens tidligere tiltaler om voldtekt, og valgte å beskytte ham mot flere «falske anklager» ved å gi ham alibi. Hun var dog ikke klar over at Ians fortid inkluderte siktelser for seksuelle misbruk av barn.

Endret forklaringen i rettssaken

Da rettssaken startet i november 2003, var det kaotisk stemning utenfor rettslokalet. En stor og sint folkemengde hamret løs på politibilene som fraktet Ian og Maxine. De buet og ropte slagord om å gjeninnføre dødsstraff i England.

Presse fra hele verden var til stede, og saken fikk enorm mediedekning.

KAOTISK: Store og sinte folkemengder samlet seg daglig utenfor rettslokalet hvor Ian Huntley og Maxine Carr sto tiltalt for drap. En av dem har en plakat som lyder: «Bring back hanging now». Foto: Ian Waldie / NTB Scanpix

Aktoratet hevdet at Ian hadde lokket jentene inn i vaktmesterboligen ved å si at Maxine var hjemme og ønsket å hilse på dem. Og da jentene kom inn i vaktmesterboligen, drepte han dem.

Fra de ble arrestert til rettssaken startet, gikk Maxine fra å forsvare Ian til å anklage ham for drap. «Jeg skal ikke ta på meg skylden for noe han har gjort», sa hun sint i rettssalen.

Da det var Ians tur til å forklare seg, kom han med en helt ny versjon av hendelsesforløpet. Han påsto at han var ute i hagen med hunden da jentene kom vandrende forbi. Holly blødde neseblod, og han inviterte jentene inn i huset for å hjelpe henne. På badet skal han ha sklidd på det glatte gulvet. Da han falt, skal han ha klart å dytte Holly i badekaret hvor hun druknet. Badekaret var fylt med en halv meter vann fordi han skulle vaske hunden.

IKKE TRODD: Ian Huntleys versjon av hva som skjedde med jentene, ble ikke ansett som troverdig av juryen. Foto: Toby Melville / PA / NTB Scanpix

Ian hevdet videre at Jessica ble hysterisk og skrek at han dyttet Holly med vilje. I et forsøk på å stanse skrikingen, la han hånden rundt munnen hennes og kvalte henne ved et uhell. Deretter fortalte han at likene ble dumpet fordi han fikk panikk. På spørsmål om hvorfor han ikke kontaktet politiet om at to ti år gamle jenter hadde dødd i huset hans, svarte Ian at han var redd for ikke å bli trodd på grunn av de tidligere siktelsene mot ham.

Patologer mente at Ians forklaring var usannsynlig av flere årsaker. Hvis Holly druknet i badekaret samtidig som hun blødde neseblod, ville blodet ha blandet seg med vannet og satt seg i klærne hun hadde på seg. Det ble ikke funnet noe spor av blod i klærne hennes.

Ians historie overbeviste heller ikke juryen. Han ble funnet skyldig i drap og kidnapping og dømt til å sone minimum 40 år.

Maxine ble dømt for å ha gitt ham falskt alibi og fikk tre og et halvt års fengsel. Hun ble dog frikjent på punktet om å ha hjulpet en forbryter.

Det ble aldri funnet noe motiv for drapene, og det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hva som faktisk skjedde med de to tiåringene.

REV DRAPSHUSET: I april 2004 ble vaktmesterboligen hvor jentene ble drept revet. Foto: Peter MacDiarmid / Reuters / NTB Scanpix

Ny identitet

I mai 2004 slapp Maxine ut av fengsel etter å ha sonet halvparten av straffen. Hun er en av ytterst få straffedømte i England som har blitt bevilget en såkalt «livslang anonymitet» av myndighetene – en tvilsom «ære» hun blant annet deler med de to guttene som drepte James Bulger i Liverpool i 1993 – fordi det er stor sjanse for at noen vil skade eller drepe henne.

Hvem enn som publiserer noe om Maxines nye liv – enten det er en avis eller privatperson – risikerer straff. Det er derfor ikke kjent hva slags liv 46-åringen Maxine Carr lever i dag.

Ian Huntley er nå 49 år gammel og sitter fremdeles i fengsel.

Historien om Maxine Carr og Ian Huntley har blitt dramatisert i den nye miniserien Maxine, som er tilgjengelig på TV 2 Play.