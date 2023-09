Villsvin brennes i kampen mot svinepest

Siden onsdag har svenske myndigheter jobbet på høygir etter at det ble påvist afrikansk svinepest for første gang i landet. Et område på nær 1000 kvadratkilometer ble torsdag sperret av.

Sykdommen ble påvist hos et dødt villsvin. Totalt sju villsvin er funnet døde i Fagersta i Västmanlands län.

Fredag starter arbeidet med å systematisk lete etter flere døde villsvin, skriver svenske medier. Det vil bli tatt prøver, før villsvinene brennes på stedet.

Søket vil starte fra stedet det første villsvinet ble funnet, før man beveger seg utover til man ikke finner flere positive tilfeller.

– Første etappe vil ta noen uker, men det kan fortsette i måneder, sier statsepizootolog Karl Ståhl til Aftonbladet.

Til jobben med brenning av døde villsvin brukes et mobilt forbrenningsanlegg fra det svenske jordbruksverket. Dette fordi sykdommen kan smitte videre fra døde dyr.

Svært smittsomt

I Norge følger både Mattilsynet og Veterinærinstituttet utviklingen nøye, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Svinepesten er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin, som ofte gir alvorlig sykdom og stor dødelighet.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet, ifølge Mattilsynet.

Svinepesten smitter kun til dyr i svinefamilien, tamsvin og villsvin, og ikke andre dyr eller mennesker.