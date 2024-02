Ville se kona opptre i Operaen – det var bare ett problem

Peter Szilvay (52) fra Oslo hadde allerede sett kona si opptre i «Blåskjeggs borg» i Operaen én gang.

Forestillingen var så bra at han gjerne ville se den en gang til – men denne gangen alene.

Det skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort.

Andre opplevde det samme

Szilvay ville gjerne sitte nærme scenen og plukket ut et ledig sete til seg selv på billettkartet.

Da dukket det opp en beskjed på skjermen: «Beklager – du kan ikke velge et sete som etterlater seg et ledig sete ved siden. Vennligst velg på nytt.»

– Da så jeg at man ikke får kjøpe én billett, man må kjøpe to, sier Szilvay til TV 2.

Han la så ut et Facebook-innlegg om det. Da så han at andre også hadde opplevd at de ikke kunne velge enkle seter hvor som helst på kartet ved andre konserthus.

– Det syntes jeg var litt rart, for det er jo mange single personer i Norge. Det er jo litt diskriminerende at man ikke kan kjøpe seg den billetten man vil, uansett hvor, sier Szilvay.

Nå undrer han seg om hva som er årsaken til at man ikke kan kjøpe slike enkeltbilletter.

– Jeg lurte på om det var Tinder som hadde hacket seg inn i dette her, for å tvinge folk i tosomhet, sier han og ler.

Kan være et hinder

Szilvay er frilanser og jobber som dirigent i både Operaen, hos norske orkestre og ellers i Europa.

Til høsten skal han også ha forestillingen «Czardasfyrstinnnen» ved Operaen, og er derfor opptatt av hvordan opplevelsen til publikum er.

52-åringen liker å gå i Operaen, og synes derfor det er synd at praktiske ting, som å kjøpe en billett, kan føre til at folk kanskje ikke går og ser en forestilling.

– Jeg opplevde det som en avvisning, forteller han.

DIRIGENT: Selv om Peter Szilvay jobber som frilanser og er vant til å stå på scenen som dirigent, liker han også å nyte forestillinger som publikum. Foto: Lars Igesund/Crescendi Artists

Szilvay savner en beskjed som sier at man kan ringe et telefonnummer for å ordne bestillingen etter eget ønske, eller kanskje løse det ved en ny funksjon:

– Lag et system der man har et felt hvor single kan sitte. Da kan du samle de single slik at de kan treffe hverandre, sier han.

Selv endte han opp med å kjøpe en billett til et sete helt ytterst på en rad – her kunne han kjøpe bare én billett.

Neste gang Szilvay skal kjøpe enkeltbillett, kommer han til å være tidligere ute. Og han vurderer allerede nå å se operaforestillingen en gang til, ettersom han mener den er i verdenstoppen.

Vanskelig å selge

Kommunikasjonsrådgiver Vilde Alette Monrad-Krohn ved Den Norske Opera & Ballett sier at de tilbyr kjøp av enkeltbilletter på alle forestillingene – men at det ikke tillates å etterlate enkeltseter.

– Standarden benyttes fordi de fleste kjøper mer enn én billett, og for at salen skal fylles på mest mulig fornuftig måte, basert på publikums behov, sier Monrad-Krohn til TV 2.

Hun forklarer at det er vanskelig å selge de enkle, inneklemte setene senere dersom de hadde tillatt det.

– Dette gjelder også hvis en gruppe på for eksempel tre ønsker å kjøpe billetter. Etterlater de seg ett sete mellom seg og en annen bestilling, vil de bli bedt om å se etter en annen plassering i salen, legger hun til.

Hvis det er vanskelig å finne billettkombinasjonen man ønsker, anbefaler Operaen å ta kontakt med dem i billettluka, over mail eller telefon.

VIL SE PÅ LØSNINGER: Kommunikasjonsrådgiver Vilde Alette Monrad-Krohn ved Den norske Opera & Ballett sier at de jobber med et nytt billettsystem. Foto: Erik Berg

– Kundesenteret er flinke til å finne løsninger og gode plasser for både single og større grupper, sier Monrad-Krohn.

For å unngå at publikum opplever begrensninger i billettbestillingen sin, skal Operaen nå gjøre endringer. Blant annet vil de tydeliggjøre at man kan ringe for å få hjelp:

– Vi jobber nå med å få på plass et nytt billettsystem for Operaen, som gir større fleksibilitet knyttet til også dette området, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

Vanlig prosedyre

Billettfunksjonen som unngår inneklemte seter, er ikke unik for Operaen – også andre aktører, som Olavshallen i Trondheim og Kilden teater og konserthus i Kristiansand, har samme ordning.

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig for Olavshallen, Leiv Aspén, forteller at de selger flere billetter når man ikke kan etterlate inneklemte enkeltseter.

– Det gjør underverker med billettsalget rett og slett. Hadde man ikke hatt denne regelen, hadde salbildet sett ut som ryggen til et barn med vannkopper, sier Aspén til TV 2.

Salgs- og markedssjef Janneke Aulie ved Kilden forteller at de fleste kommer sammen to eller flere – derfor er det vanskelig å selge de enkle setene senere.

Aspén forteller at de konstant jobber med å utvikle billettsystemet sitt, og at det godt kan være at de vil se på fremtidige løsninger for dette selv.