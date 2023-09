Ville ikke sitte i sete dekket av oppkast – ble kastet av flyet

OPPKAST: Det var våte seler og oppkast i setene til to kvinner som skulle fly med Air Canada. Foto: JENNIFER GAUTHIER/Reuters

Da to passasjerer gikk om bord i et Air Canada-fly i slutten av august var det oppkast på setene deres fra en tidligere flytur.



De to kvinnene hadde nok neppe sett for seg hva utfallet skulle bli, da de ga beskjed til besetningen om at de ikke ønsket å sitte i oppkastet.

Prøvde å dekke over

Susan Benson var en av passasjerene på samme fly. Nå anklager hun Air Canada for å ha kastet ut de to kvinnene fra flyet i et Facebook-innlegg.

Benson beskriver lukten på flyet fra Las Vegas til Montreal som fryktelig.

I innlegget på sosiale medier, som The Independent har gjengitt, skriver Benson at flybesetningen prøvde å rydde opp kjapt ved å legge kaffepulver i setet og spraye området med parfyme.

Da passasjerene så setene sine var de «klart opprørt».

– Passasjerene sa at de umulig kunne forvente at de skulle sitte i oppkast i fem timer, skriver Benson på Facebook.

Det var fortsatt oppkastrester i setene, og flere flyvertinner beklaget til dem og sa at det ikke var flere ledige seter.

Etter en diskusjon fikk kvinnene til slutt noen tepper til å sitte på, og våtservietter til å vaske setene med selv.

Så kom plutselig piloten bort.

Ble eskortert av flyet

Piloten skal ha gitt kvinnene to valg: enten forlate flyet på egen hånd og fikse ny flyreise selv, eller bli eskortert av flyet og havne på en flyforbudsliste.

Årsaken var at kvinnene skal ha vært frekke mot flyvertinnene – noe Benson hevder at kvinnene ikke var.

Hun beskriver dem som opprørt og bestemt, men ikke frekke.

Andre om bord i flyet skal ha prøvd å forklare situasjonen til piloten, men etter en stund dukket det likevel opp sikkerhetsvakter som eskorterte kvinnene av flyet.

– Jeg skammer meg over å være kanadier og skammer meg over Air Canada, sier Benson som skal ha sendt en klage til flyselskapet etter hendelsen.

En talsperson fra Air Canada har kommentert saken overfor The Independent, og beklager:

– Vi vurderer denne alvorlige saken internt, og har fulgt opp med kundene direkte ettersom driftsprosedyrene våre ikke ble fulgt riktig i dette tilfellet.

Talspersonen sier også at de ber om unnskyldning til kundene og at de holder jevnlig kontakt med dem angående hendelsen.