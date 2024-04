Vil varetektsfengsle mann i fire uker: – Nekter straffskyld

Politiet vil be om fire uker i varetekt for mannen som er siktet i Nord-Odal. Han vil motsette seg fengsling, sier forsvarer John Christian Elden.

Politiet vil fremstille mannen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Bård André Spildrejorde for varetektsfengsling. Fredag vil be om fire ukers varetektsfengsling, opplyser politiadvokat Christine Lundstein.

– Det er fordi vi mener det er bevisforspillelsesfare. Vi vil be om to uker i full isolasjon, med brev- og besøksforbud i hele perioden, sier Lundstein til TV 2.

Den siktede mannen i 50-årene vil begjære seg løslatt.

– Han nekter straffskyld og motsetter seg fengsling, opplyser forsvarer John Christian Elden til TV 2.

Politiet sa onsdag at de ville ta stilling til varetektsfengsling etter avhør, som ble gjennomført med hjelp av bistand fra Kripos torsdag.

– Jeg kan ikke gå nærmere på hva han har forklart seg om. Ut fra siktelsen og sakens karakter hadde vi en klar forestilling om at det var aktuelt med varetektsfengsling, og det har ikke endret seg etter avhøret, sier Lundstein.

Onsdag gjennomgikk politiet den siktedes bolig, hvor det ble tatt flere beslag.

– Det er gjort en stor mengde beslag forløpende gjennom hele etterforskningen, også i går. Da var naturligvis siktedes bopel av størst interesse, sier Lundstein.

Bård André Spildrejordes bror ble innledningsvis siktet og pågrepet for drapet, men har siden blitt løslatt. Mistankegrunnlaget mot broren er nå svekket, men Lundstein bekrefter at han fremdeles er siktet i saken.

– Han har formelt status som siktet, men mistenktegrunnlaget mot ham er svekket. Vi har ikke endret noen mening på det og vil fortløpende vurdere hva vi skal gjøre med siktelsen, forklarer politiadvokat Lundstein.