– Vil føre til eskalering

UAKSEPTABELT: Utenriksminister Espen Barth Eide tror man vil komme til bunns i hvem som sto bak bombingen, som han kaller et klart brudd på krigens folkerett. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er fullstendig uakseptabelt. Det er et totalt brudd med alle regler for krigens folkerett, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) om tirsdagens bombing av et sykehus i Gaza.

Han sier Norge vil forfølge saken.

Ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet på Gazastripen ble 471 palestinere drept da en eksplosjon rammet Al-Ahli-sykehuset i Gaza by tirsdag kveld.

– Dette er et sykehus og skal skjermes. Helsepersonell og skadde har særlig krav på beskyttelse, og skal ikke utsettes for dette, sier Barth Eide.

Varsler konsekvenser

Hamas kaller hendelsen for en «israelsk massakre». Israel nekter skyld og hevder at eksplosjonen var forårsaket av en feiloppskyting fra den militante palestinske gruppen Islamsk hellig krig, noe gruppen nekter for.

Barth Eide understreker at man ikke vet hva som har skjedd, men at sakens alvor gjør det spesielt viktig å komme til bunns i hvem som står bak.

Uansett hvem det var, er det uakseptabelt og må få konsekvenser, sier Barth Eide.

– Tror du vi vil komme til bunns i dette og finne ut hvem som står bak?

– Det tror jeg vi kommer til å gjøre, ja.

Helt sikker på eskalering

Så langt er mer enn 3478 palestinere og minst 1400 israelere drept siden 7. oktober. Mer enn én million palestinere er fordrevet på Gazastripen, ifølge FN.

ØDELEGGELSER: En jente bærer med seg ting forbi det ødelagte al-Ahli-sykehuset i Gaza by onsdag. Foto: Abed Khaled

– Tror du tirsdagens hendelse vil føre til en ytterligere eskalering i konflikten?

– Jeg ikke bare tror, jeg er helt sikker på at det vil eskalere. Dette er grusomme scener. Mange mennesker er drept og alle disse har venner, familie og bekjente. Uansett opphav til katastrofen, har dette en spredningseffekt og kommer til å mobilisere stemningen både i og langt utenfor regionen.

Får ikke ut nordmenn

Barth Eide sier det er rundt 200 mennesker som er norske statsborgere eller har nær tilknytning til Norge i Gaza nå. Norge er i kontakt med disse.

– Vi vet ganske mye om hvor de er. Problemet er å få dem ut fordi grensen er stengt, sier Barth Eide.

Han forteller at Norge har et hjelpeteam klart på den egyptiske siden av grensen.

– Jeg snakket med Egypts utenriksminister Sameh Shoukry i går. Vi snakket om behovet for å få nordmennene ut, og det vil han samarbeide om.