– Vil bli mer kritisk

REDNINGSAKSJON: Ornitolog Bjørn Frostad har tatt med seg én av de tilgrisede fuglene, og vil gjøre et nytt forsøk for å få tak i resten. Foto: Hans O. Torgersen.

Naturvernforbundet har anmeldt utslippet av flere tusen liter soyaolje fra Denofa i Fredrikstad.



– Vi anmoder politiet om å åpne etterforskning med sikte på strafferettslig reaksjon mot bedriften, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Lekkasjen truer et fuglereservat i nærheten og flere fugler har blitt tilgriset av sølet.

– De har vært her med sugebiler og fått opp en del av oljen, men det er fremdeles en del igjen, sier ornitolog Bjørn Frostad til TV 2.

Han har observert minst seks tilgrisede fugler og klart å få tak i én av dem, som han har tatt meg seg i bilen for å hjelpe den.

– Foreløpig er det ingen som er tydelig døende, men i løpet av en kald natt nå - og i morgentimene - så vil det bli mer kritisk for de som har fått olje på seg.

Frostad mener at en anmeldelse er helt på sin plass, og sier det samtidig sender et viktig signal om sakens alvorlighetsgrad.

Derfor skader det fuglene

Når fuglene blir dekket av matolje, så kleber fjærene seg sammen. Da kommer vannet inn til huden og fuglene blir fort nedkjølt, noe de ikke er tilpasset, forklarer ornitologen.



Det eneste som kan hjelpe, er å prøve og fange fuglene. En operasjon som kan være vanskelig, siden de er veldig sky for mennesker og derfor stikker av.

– Da må man vente til de blir såpass medtatt at de de ikke orker å reagere når man kommer i nærheten, men da begynner det å bli ganske kritisk. Da må man få varmet dem opp igjen og vasket ut oljen, sier Frostad.

Til tross for at mørket har lagt seg, vil han gjøre et nytt forsøk for å hjelpe flere av de andre tirsdag kveld.



– Så lenge jeg får tak i dem, så er det en god mulighet for at det går bra, men dersom det går så langt at de er så nedkjølt at kroppen gir seg, da kan det være for sent, sier ornitologen.

UTSLIPP: Det ligger tirsdag ettermiddag flere tusen liter olje i vannet. Foto: Hans. O. Torgersen

Venter uvær

Det var ved bedriften Denofa sitt anlegg at det natt til tirsdag begynte å lekke soyaolje. Denofa opplyste tirsdag morgen at lekkasjen ble oppdaget rett etter midnatt og at det ble stanset etter ti minutter.

Frostad er tydelig på at det er en vesentlig fare for at flere fugler kan være tilgriset av oljen og dermed i fare.

Enn så lenge har han observert fire sothøner, en stokkand og siland, som er tydelig berørt. I tillegg har ornitologen sett bilde av en tilgriset knoppsvane.

– Det vil overraske meg om vi har fått med oss alle, sier han.

KRITISK: Dersom fuglene blir tilgriset med olje, så kan tilstanden raskt bli kritisk om man ikke får fanget dem i tide. Foto: Hans O. Torgersen.

Uvær på vei

Innsatsleder Thomas Brevik i Fredrikstad brannvesen sier i 16-tiden tirsdag at brannvesenet har forsterket barrierene av lenser, og har fått ut et oljetrål som slepes etter båt. Samtidig fortsetter sugebiler å hente opp olje.

– Man anslår at mellom fem og ti kubikkmeter soyaolje er tatt opp, men det er utrolig vanskelig å anslå mengden. Denne oljen blander seg noe med vann, men ikke alt, sier Brevik.

Politiet har anslått at 26.000 liter olje rant ut. Én kubikkmeter olje tilsvarer 1000 liter.

Det er fra og med onsdag ventet betydelig uvær med kraftige vindkast. Foreløpig er det usikkert hvor mye det vil påvirke fuglene og arbeidet med å fange opp oljen.

– Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å sikre lensene så langt det er praktisk mulig, og vi vil fortsette å suge opp soyaolje så lenge vi har effekt av det, sier Brevik.