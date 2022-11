Viktig bro i Kherson kollapset – Ukraina har heist flagg

Den strategisk viktige Antonovskij-broen i Kherson skal ha blitt ødelagt i et angrep, og det meldes om at det ukrainske flagget vaier i Kherson by.

Antonovskij-broen over Dnipro-elva i Kherson skal være ødelagt. Det viser video og bilder fredag.

Videoer som florerer på nettet viser at broen er tilsynelatende totalødelagt og delt i to.

Broen har tidligere blitt sabotert av ukrainske styrker, som gjorde den umulig å krysse med kjøretøy. Nå skal det også være umulig å gå over broen til fots.

Hevder Russland står bak

Broen er både motorvei og jernbanebro, og anses som svært viktig. Broen er den eneste nærliggende veiforbindelsen over til østsiden av Dnipro-elven, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En russisk reporter fra en statlig russisk mediekanal filmer seg selv mens han står på broen.

ANGREP: Russland skal trolig ha ødelagt broen for å gjøre det vanskeligere for de ukrainske styrkene å forfølge dem. Foto: Skjermdump/Twitter

Det spekuleres i om det er russerne selv som har sprengt broen, for å hindre ukrainerne fra å forfølge dem over til sørøst-siden av Dnipro-elva.

Et medlem av Khersons regionale råd melder at mange russiske tropper skal ha druknet i forsøket på å forlate Kherson, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ukrainske partisaner skal også ha heist et ukrainsk flagg i Kherson by, melder Reuters. Det ukrainske militæret har delt et bilde på telegram som viser et ukrainsk flagg vaie i vinden ved rådhuset i Kherson.

FLAGGET: Bildet viser et ukrainsk flagg vaie i vinden i Kherson. Foto: Skjermdump/Telegram

Et medlem i det regionale rådet ber alle innbyggere i Kherson by om å holde seg hjemme mens det søkes etter russiske tropper.

Samtidig kommer det meldinger om at ukrainske styrker nå har byen «nesten under kontroll».

Serhiy Khlan i det regionale rådet forteller at mange russiske soldater ikke har vært i stand til å forlate byen Kherson etter måneder med okkupasjon, og at de hadde skiftet til sivile klær.



TASS: Tilbaketrekning er fullført

Dette skjer to dager etter at Russlands forsvarsminister kunngjorde at de russiske styrkene hadde fått ordre om å trekke seg ut fra Kherson by og over til østsiden av Dnipro-elva.



Ifølge Reuters opplyser det ukrainske forsvarsdepartement at det fortsatt oppholder seg så mange som 40.000 russiske soldater i Kherson.

Mens ukrainske EuromaidanPR hevder at mellom 18.000 og 22.000 russiske soldater fortsatt er på «feil» side av elven.

ØDELAGT: Broen skal være umulig å krysse. Foto: Skjermdump/Twitter

Det russiske forsvarsdepartementet hevder fredag at de har fullført den varslede tilbaketrekningen fra Kherson. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Ifølg TASS er altså alle de russiske styrkene og utstyret som har vært på vestsiden nå over på østsiden.

De ukrainske styrkene har det siste døgnet gjort fremskritt, og meldte torsdag om gjenerobring av nye bosetninger.