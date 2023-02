– Vi ser det ingen andre kan forestille seg

Det er lysning, og klokken har nettopp rundet åtte.

Trafikken snegler seg inn og ut av Stavanger. Blant mylderet av biler i morgenrushet sitter Therese Stenlund og Gunnar Fuglestad Sikveland.

Duoen er allerede på jobb, og tar nå fatt på dagens første arbeidsoppgave:

Å pågripe en potensiell overgrepsmann.

– Vi håper han vi skal ha tak i dag er hjemme. Vi har informasjon om at han ikke er på jobb akkurat nå i hvert fall, sier Gunnar.

De er etterforskere i Sør-Vest politidistrikts Operasjon Spiderweb. Det overordnede målet er å avdekke og stanse overgrep mot barn. For å gjøre det må de to kollegaene se gjennom store mengder overgrepsmateriale, hver uke.

– Vi ser det ingen andre vil se, vi ser ting jeg tror de aller fleste ikke engang kan forestille seg, sier Therese.

ALVORLIG: Stemningen i bilen er spent på vei ut på oppdrag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er blitt noe lysere, og køen er oppløst. Et sted i Rogaland skal snart en mann bli pågrepet for å ha lastet opp en ulovlig fil på nettet.

– Det er et overgrepsbilde som viser et seksuelt overgrep mot et mindreårig barn, utdyper Gunnar.

Én fil er alt de har å gå på. Etterforskerne tror den kan ha blitt lastet opp ved en feil. Det kan bety to ting: enten finner de ingenting annet enn filen de fikk tilsendt av Kripos.

Eller så kan det finnes det mye, mye mer overgrepsmateriale der filen kom fra.

Varsles av store selskaper i USA

Noen dager tidligere, på politihuset i Stavanger, planlegger Operasjon Spiderweb pågripelsen. Det tikker jevnlig inn tips fra National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Store amerikanske gigantselskaper som Google, Meta og Snapchat har systemer som plukker opp overgrepsmateriale. De er pålagt å varsle NCMEC, som sender tipsene videre til landet tipset opphavlig stammer fra.

FRA KRIPOS: Gunnar Sikveland Fuglestad får inn varsler på deling av ulovlige filer fra Center for Missing and Exploited Children via Kripos. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I Norge er det Kripos som mottar tipsene. De går gjennom alt de får tilsendt og vurderer om det er straffbart, og om det er mulig å følge opp.

Dette kan være bilder eller videoer som viser voldtekt av barn, eller det kan være barn som deler seksualiserte bilder av seg selv. Kripos sender NCMEC-tipsene videre til politidistriktene. Der er det etterforskere som Gunnar og Therese som må se gjennom tipsene, og bestemme hva som skal skje videre.

– Vi vet at han har verv i idretten som gjør at han kan komme i kontakt med barn på den måten, selv om han ikke har egne barn, sier Gunnar.

Noen ganger er det tilfeldighetene som leder til pågripelse. Og det er en ren tilfeldighet som gjør at politiet skal pågripe han Gunnar og Therese er på vei hjem til nå.

– Nå skal vi hente han inn og ta en prat med han. Vi har med oss en beslutning om pågripelse fra juristen og beslutning om ransaking fra tingretten, forteller Gunnar.

Mannen bor alene. Etterforskerne bruker både interne systemer hos politiet og åpne kilder på nettet for å samle inn informasjon om den de skal pågripe før de rykker ut.

MORGENTRAFIKK: Pågripelsen til operasjon Spiderweb skjer vanligvis tidlig om morgenen. Da er de fleste som oftest hjemme. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De prøver å ha et så nøyaktig bilde som mulig av hverdagen til den de skal pågripe. Det er ikke bare for å være forberedte på hva som kan dukke opp, men også for å skåne personen som skal bli med dem inn arresten.

Pågripelsen tar nemlig bare noen minutter, og selv om du stod og så rett på hendelsen, ville det vært vanskelig å tenke at du vitnet en politiaksjon.

– Da er vi her, sier Therese Stenlund.

Både bilen og etterforskerne er i sivil. De parkerer den anonyme bilen så nære siktedes bopel som mulig.

De går rolig ut av bilen, og stiller seg opp utenfor døra til den de skal ha med seg.

En tynn bunke med ark er alt politiet er bevæpnet med denne morgenen.

I noen sekunder står de utenfor døren. De har allerede dobbelsjekket at de er på rett adresse. Gunnar trykker på ringeklokken.

Det går noen sekunder. Ingen lyd fra den andre siden av døra.

Tommelen til Gunnar presser den hvite knappen igjen. Ringelyden kan høres klart og tydelig.

De lar det gå enda noen sekunder, før Therese bestemt banker på. Ti ganger. Fremdeles stille.



Therese banker igjen, enda hardere.

Endelig kan en lyd høres på andre siden, døra går halvveis opp, og på andre siden står en mann. Gunnar tar ordet umiddelbart. Tonen er saklig, men mild.

– Vi kommer fra politiet. Vi må snakke med deg, sier Gunnar.

Mannen er overrasket.

– Nå?

– Ja. Kan vi få komme inn litt?

Mannen samtykker. De to betjentene slipper inn.

– Det som er, er at vi rett og slett har en beslutning om pågripelse av deg, sier Gunnar.

Mannen virker overrasket og er ordknapp. Politibetjenten forklarer at de også har en beslutning fra tingretten om å ransake boligen.

– Grunnlaget er at onsdag 9. november 2022 på denne adressen var du i besittelse av en video som fremstiller seksuelle overgrep mot barn, utdyper han.

Stemningen er spent. Etterforskerne gir mannen rom til å snakke, men han sier lite.

De informerer mannen om hans rett til forsvarer, og om at han må bli med til politistasjonen. Han får skifte, og ta med seg det han trenger.

Mannens forsvarer opplyser at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Bare noen minutter etter Gunnar og Therese parkerte, er de igjen på vei ut i bilen, med en ny passasjer.

GÅR STILLE FOR SEG: Politiet forsøker å gjøre pågripelsen så lite oppsiktsvekkende som mulig, for å skåne den som pågripes. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Uten å bruke verken håndjern eller tvang setter de seg inn i bilen igjen, og kjører mannen inn til politistasjonen.

Saksmengden øker

På fire år har mengden NCMEC-tips som sendes til distriktene blitt mer enn femdoblet. Fra 465 i 2019 til totalt 2747 i 2022.

I tillegg er den totale mengden tips Kripos vurderer som straffbare doblet på like få år, i 2019 var dette 1928, mot 3957 i fjor. Ikke alle disse er mulige å sende videre. Årsaken er at Kripos ikke klarer å identifisere personen bak tipset.

Hele 1210 tips fra 2022 faller i denne kategorien.

EGEN PROGRAMVARE: Etterforskerne må se gjennom belastende mengder overgrepsbilder. De har egne programmer som delvis sensurerer bildene, for å gjøre det lettere å gjennomgå alt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tallmaterialet er også omtalt av Stavanger Aftenblad.

I flere av sakene er det ikke straffeforfølgelse som er den naturlige måten for politiet å følge opp tipset på. En stor porsjon av det som kommer inn til Kripos viser barn som sender seksualiserte bilder eller videoer av seg selv.

Da må politiet forsøke å avdekke hvorfor, og starte en dialog med både barnet og familien, altså jobbe med forebygging.

For Spiderweb-gruppa i Stavanger har det ført til mye arbeid siden oppstarten i 2019.

– Vi nærmer oss hundre domfelte, forteller politiadvokat Fredrik Soma.

Spiderweb ble opprettet som et prøveprosjekt, men er nå permanent. De fleste politidistrikt i landet har nå egne grupper som jobber med å avdekke nettovergrep.

Og lurer du på om det kun er Sør-Vest som har valgt et tøft navn på sin nettovergrepsavdeling? Svaret er nei.

Innlandet politidistrikts gruppe er døpt operasjon «Hawkeye» , «Darkroom» i Vest, «Neptun» i Møre og Romsdal, og listen fortsetter.

Enkelte beslag kan inneholde flere hundre tusen bilder og videoer, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt.

– Vi opplever at når vi drar ut kan sakene være svært store selv om tipset i seg selv ikke gir det inntrykket, sier han.

BESLUTTER PÅGRIPELSE: Politiadvokat Fredrik Martin Soma er påtaleansvarlig jurist i Spiderweb-gruppa, og kan fatte beslutning om pågripelse på kort varsel dersom det er nødvendig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det motsatte er også tilfellet. Sakene kan vise seg å være så og si «uskyldige», men disse sakene prøver etterforskerne å luke ut for ikke å kaste bort tiden.

– Vi ser typisk på om tipset fremstår å være særlig grovt. Vi ser på om vedkommende har tilgang på barn, enten gjennom familie eller jobb, eller om dette er en person som har gjort dette tidligere. Altså blitt tipset om eller har tidligere dommer. De sakene vil vi prioritere foran andre tips vi mottar, sier Soma.

Men, selv om politiet gjør det de kan for å danne seg et bilde om personen som har sittet foran skjermen da en fil som viser overgrep mot barn ble delt, har de ikke tilgang til all info.

– Vi kan aldri være helt sikre på hva som ligger bak tipset, sier Soma.

Aksjonen TV 2 har vært med på ble flyttet opp i på prioriteringslista ved en ren og skjær tilfeldighet.

I dette tilfellet skåret mannen lavt på risiko, og skulle opprinnelig bli liggende frem til det eventuelt var ledig kapasitet til å aksjonere på tipset.

Men Sørvestlandet er ikke stort, og en av Gunnar og Thereses kollegaer i Spiderweb-gruppa visste tilfeldigvis at nettopp denne mannen var tilknyttet idretten. Derfor kunne han absolutt ha tilgang på barn.

Operasjon Spiderweb fikk på plass det formelle og rykket ut.

Med den siktede i arresten er betjentene tilbake. De har bare såvidt vært inne på mannens bopel, men nå skal de bruke de neste timene på å samle inn alt som kan inneholde ulovlige filer.

Alt som kan inneholde potensielle overgrepsfiler beslaglegges. Flere ulovlige bilder er noe av det første etterforskerne møter inne i leiligheten.

Nå er bopelen tom, og da begynner arbeidet. Absolutt alle enheter som kan lagre filer skal fotograferes, logges og tas med.

Bak tipsene som kommer inn til Spiderweb kan det være hvem som helst. Therese peker på én ting omtrent alle de pågriper har til felles:

– De fleste er menn. Vi pågriper veldig få kvinner, sier hun og legger til:

– Men de er fra alle samfunnslag og aldersgrupper, med alle typer yrker og bakgrunner. Det er veldig variert egentlig.

Det første mannen gjorde da politiet kom inn i leiligheten var å forsøke å skjule PC-skjermen. Når politiet er tilbake kan de se hvorfor.

Maskinen er midt i nedlasting av en rekke filer, og en stor mengde seksualiserte og pornografiske bilder ligger helt åpent.

ID: Nøkkelkortet med politi-identifikasjon er det eneste som avslører at de to etterforskerne er i aksjon denne morgenen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Senere samme dag blir mannen sluppet ut. Han har vært i avhør og forklart seg, og politiet har ikke grunn til å tro at han kommer til, eller har, begått fysiske overgrep mot barn.

– Det er alltid en hovedprioritet for oss å prøve å avdekke om det har skjedd fysiske overgrep, sier Therese.

Det er hun som nå skal gå gjennom beslaget. Det kan ta flere uker.

Etter materialet er gjennomgått vil det komme en ny siktelse basert på hva etterforskerne har funnet. Deretter skal en påtalejurist vurdere hvorvidt det skal tas ut tiltale mot mannen.

– Vi ser jo gang etter gang i disse sakene at retten kommer til at de er med på å opprettholde et marked for denne typen seksualisert innhold med barn, sier etterforskeren.

BESLAGLEGGER: Inne på mannens bopel beslaglegger etterforskerne alt som kan inneholde potensielt overgrepsmateriale. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Selv om den siktede mannen ikke har begått overgrep mot et barn, er hun klar på at nedlasting og distribuering av overgrepsmateriale må få konsekvenser.

– Det handler også om at noen har gjort noe med et barn for at det materialet skal finnes. Materialet viser i veldig mange tilfeller voldtekt av et barn. Det er et produkt av et overgrep, og det som finnes online har rot i det virkelige liv.