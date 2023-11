SVARTE: Administrerende direktør Marit Linds svarte onsdag på spørsmål om Helse Nords omdiskuterte forslag om retningen for den framtidige sykehusstrukturen i Nord-Norge. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Helse Nord-sjefen mener det må tas grep for å sikre helsetjenesten i landsdelen.

– Vi kan ikke tilby et likeverdig tilbud til pasienter i Nord-Norge i dag.



Det var det alvorstyngede budskapet fra, Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, da hun svarte på spørsmål om de omdiskuterte forslagene til endringer ved flere av sykehusene i Nord-Norge.



Helse Nord-direktøren understreket at det er avgjørende å ta grep for å sikre tjenesten for landsdelen.



– Fristbrudd allerede

Hun peker på at de i dag har store driftsproblemer mange steder.

– Vi har mange fristbrudd og for lange helsekøer, og vi må se på hvordan vi kan løse dette annerledes framover.

Hun viser derfor til at det er et hovedmål å etablere mer robuste enheter for å få mer ut av tjenestene enn de gjør i dag.

Har ikke konkludert

Tirsdag ble forslagene til kutt i Helse Nord lagt frem. Der ble det blant annet foreslått å legge ned akuttberedskapen i Lofoten. Forslagene har skapt sterke reaksjoner.

Lind mente det var tidlig å si noe konkret om hva som vil skje dersom sykehuset i Lofoten skal gjøres om til et distriktsmedisinsk senter (DMS)

– Tanken er at det skal være mer planlagt behandling der det ikke skal være akuttfunksjoner.



Tror ikke fagfolk vil flytte

Kjerneutfordringen, også i nord, er mangelen på fagfolk.

Lind ble utfordret av pressen på om det var sannsynlig at fagfolk vil flytte fra hjemkommunen til mer sentrale steder som Bodø eller Tromsø.



– Jeg har ikke tro på at folk nødvendigvis vil flytte på seg, men jeg håper de gode fagfolkene vi har skal få meningsfylte oppgaver der de er, og at mer robuste miljø vil virke positivt på rekrutteringen, sier Helse Nord-direktøren.

Tidslinje for Helse Nord-prosessen De ulike arbeidsgruppene leverer sine anbefalinger til ledelsen i Helse Nord RHF tirsdag 14. november. Deretter skal styret i Helse Nord fatte en beslutning om en helhetlig plan. Det gjøres 20. desember. Planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nords styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på Kjerkols bord. Kilde: Helse Nord

Direktøren peker på at kuttforslagene er langt fra endelige.

– Dette er ingen endelige konklusjoner. Nå skal vi gå nøye gjennom rapportene.



Saken oppdateres