– Vi falt over ende begge to

Har du sett (eller lest) Ringenes Herre? Med litt flaks husker du kanskje:

«Always remember, Frodo, the Ring is trying to get back to its master. It wants to be found»

Det er ikke usannsynlig at Ingjerd Haarstad er i besittelse av Tolkiens sagnomsuste ring.

– Den ringen ville bli funnet, sier Dag Buvik.

Vi kommer tilbake til Dags rolle i historien. Det er nå gått noen uker siden Ingjerd Haarstad og datteren skulle tømme søppel.

Godt lastet med papp gikk de ut til gjenvinningsstasjonen i nabolaget, og kvittet seg med hver sin favn. Plutselig hørte de en lyd som ikke stemte.

Det skal nemlig ikke klirre når du kaster pappsøpla.

Ringen hadde hun fått i gave for mange år siden, da hun bodde i Oslo. Nå hadde den rutsjet av 13-åringens finger, ned i det stummende mørket under bakken.

– Blikket hennes når vi begge hører den klirrelyden ... Hun bare ser på meg med sorgfulle dådyrøyne, forteller Ingjerd.

Å stupe gjennom luka etter den lille ringen var ikke et alternativ, men det gikk jo an å høre med de som skulle tømme den svære containeren.

– Dagen etter ringte jeg og spurte om de kunne lete etter den, sier hun.

Leting skulle bli, men tilbakemeldingen var dessverre like nedslående som den var forventet: Ingen ring hadde dukket opp.

Sånn er livet, tenkte Ingjerd, og den underjordiske containeren ble tømt igjen og igjen. Ringen var tapt.

AFFEKSJONSVERDI: Ringen hadde Ingjerd fått av en gjeng deltakere på et kurs hun holdt i Oslo for mange år siden. Foto: Privat

En hektisk morgen, noen uker senere, er Ingjerd på vei til jobb. Hun har dårlig tid idet hun passerer søppelbilen.

Da kommer selvfølgelig tanken hun ikke klarer å slippe.

– Jeg burde bare gi opp, men kanskje den ligger kilt fast. Det er kanskje en grunn til at de ikke fant den, tenker jeg,

Etter å ha kjørt omtrent 500 meter videre fra gjenvinningsstasjonen velger hun å snu for å spørre pent om hun kan få lov å lete i containeren.

– Han var jo så hyggelig. De skulle ikke tømme den containeren fordi den nylig var tømt, men han tilbudte seg å heise den opp for meg, sier Ingjerd.

Å pløye seg gjennom søppel er ikke noe nytt for Ingjerd. Hun er aktiv rydder av plast langs jærstrendene, og ble blant annet omtalt da hun som 50-åring svæmte Jærkysten på langs.

PAPP: Dag Buvik tok seg tiden til å bistå Ingjerd Haarstad med det ambisiøse prosjektet hennes. Foto: Privat

Dag Buvik jobber i Renovasjonen IKS, og kastet seg med på Ingjerds prosjekt.

– Jeg skjønte hun hadde mistet en ring, og så er det jo sånn at det hadde vært en del tømminger der siden da, sier han og legger til:

– Men så er det jo sånn at vi strekker oss ganske langt.

Sammen gravde seg gjennom pappen, Ingjerd med hansker og Dag med stang.

– Det må jo ha føltes ganske håpløst ut?

– En så liten ring ... Containeren er vel fire-fem kubikk, ler Dag.

I bunnen var en våt pappmasse klistret til bunnen. Ingen ring i sikte.

– Skraper dere dette vekk hver gang det tømmes, spurte Ingjerd renovasjonsarbeideren.

Det gjorde de ikke, og plutselig tenkte hun at det kunne være håp.

De begynner å skrape bort lag etter lag, helt til Dag dulter borti Ingjerd.

– Vi kikker begge vantro mot ringen! Der lå den altså, «limt» mot bunnen av våt papp, sier en begeistret Ingjerd Haarstad.

DUKKET OPP: Etter noen uker i limt fast til bunnen av en gjenvinningscontainer er ringen reddet ut. Foto: Privat

Jubelen stod i containertaket.

– Tårene spratt hos meg. Vi holdt på å falle om begge to, ingen av oss trodde at det var mulig. Det er det villeste, sier hun.

Samme dag skrev hun ut hele den utrolige historien på Facebook, til venner som knapt trodde det de leste.

For Dag Buvik i Renovasjonen IKS, ble det en ekstra artig dag på jobb.

– Det morsomste var jo reaksjonen hennes. Hun var helt i en annen verden. Men det er jo også det som gjør det ekstra kjekt å hjelpe til, forteller han.

Ingjerd selv skryter av både selskapet og den gode hjelperen.

– «Dag made my Dag». Dagens helt, sier hun fornøyd til TV 2.