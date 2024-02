Veterinær med tydelige advarsler: – Hunden kan «sprenge seg»

Det er flere faktorer som kan skade både «burdyr», katter og hunder – noen av dem er de færreste klar over.

Den første vinterferieuken er i gang, før andre halvdel går av stabelen neste uke.

Uavhengig av når eller hvor det er vinterferie, har veterinær Torill Moseng tydelige advarsler for de firbeinte, som kan overraske.

Mens mange eiere tar med hunden på ferie, er det ikke uvanlig at andre kjæledyr, som katter, kaniner, marsvin eller undulater blir igjen hjemme.

– Man kan ikke være borte fra dem en hel vinterferie, enkelt og greit, sier veterinæren kontant til TV 2.



Dersom man ikke tar med dyret eller setter det bort, skal dyret ha tilsyn minst én gang om dagen.

Moseng er tydelig i sin anbefaling:

– Det beste er om noen kan bo sammen med dyret eller frakter det til noen andre.

– Det er uakseptabelt

Veterinæren presiserer viktigheten av at «burdyr» får lov til å være frie ute og gjøre de tingene de har behov for, i tillegg til å passe på at de ikke setter seg fast i buret eller får skader.

– Dyr i bur sier ikke ifra på samme måte som hund og katt når de for eksempel er sultne eller tørste – i verste fall kan de tørste i hjel.



Moseng minner om eiers ansvar for dyrene og ferier bør planlegges i god tid.

Dessverre er det noen som ikke følger rådene eller loven. Forrige søndag ble det funnet 23 kaniner dumpet på en rasteplass i Elverum.

– Det er forferdelig og helt uakseptabelt. Det er brudd på dyrevelferdsloven, som sier det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

Straffbart å ikke hjelpe dyr § 4.Hjelpeplikt Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Kilde: Lovdata.no

Moseng vil rose menneskene som fant kaninene på turstien og handlet raskt, slik at de overlevde det kalde vinterværet.

– Tusen takk til folk som faktisk gjør det de skal, når de ser hjelpeløse dyr.



Advarer hundeeiere

Den uvanlige vinteren har bydd på ekstrem kulde og kraftige snøfall, som gjør at hundeeiere bør da forholdsregler før de tar med hunden på vinterferie.

– Det kan sette seg snø i potene, som er ubehagelig, men også testiklene til hannhundene, som kan føre til alvorlige forfrysninger.

SNØBALL I PELS: Med en sportsdress unngår man snøklumper i pelsen. Foto: Torill Moseng

Derfor anbefaler Moseng «kondomdress», en sportsdress, for beskyttelse mot snø, vær og vind.

I tillegg bør hundene ha potesokker, for å hindre såre og vonde labber.

– Hunder har svettekjertler mellom potene, og da setter det seg snø og is der, sier Moseng og forteller at sokkene også beskytter mot salt på veiene.

Hundeeier, psykolog og TV-profil Benjamin M. Baarli Silseth (33), er en av dem som sverger til potesokker på hunden Bjarne (11).

– Vi har sett at det samler seg snø mellom potene og nederst på labben, da stopper Bjarne opp og forsøker å slikke det bort, forteller han.

I tillegg klippes potehårene jevnlig, samt klør og pels. Sistnevnte er for å unngå at snøen fester seg andre steder enn på labbene.

– Jeg har aldri sett snø eller is rundt testiklene. Jeg har god utsikt over Bjarnes utstyr, siden han løper foran meg i løypa, så jeg tror jeg hadde sett det, forteller Baarli Silseth lattermildt.

Om det blir sprengkulde, anbefaler veterinær Moseng å vurdere om hunden trenger ulldress eller en boblejakke til hunden, ut ifra dens rase og pels.

– Jeg har sett folk ha på boblejakke når det er null grader og i skisporet – det er altfor varmt!



Baarli Silseth og ektemannen Niklas Silseth Baarli (34) sin hund er en «goldendoodle», som er blanding mellom rasen golden retriever og puddel.

FAMILIETUR: Niklas Silseth Baarli (t.v.), Benjamin Baarli Silseth (t.h.) og Bjarne (11) på skitur. Foto: Privat

– Bjarne er en stor gutt med mye pels, og vi går ikke på skitur om det er under 15 minusgrader. Da er det for kaldt, utdyper Baarli Silseth om hvorfor 11-åringen på fire bein ikke trenger dekken.

Hunden kan «sprenge seg»

I langrennsløypa forflytter mennesker seg raskt, spesielt i nedoverbakke og på flatt terreng.

Moseng oppfordrer derfor til å ta hensyn til individet, dens poter og pels, alder og aktivitetsnivå.

– Hunder er flokkdyr, de vil følge deg og strever etter å følge deg uansett hvilken form den er i. Hvis den ikke er vant til lange turer, må du vurdere lengden på turen, sier hun og advarer:

GODE RÅD: Veterinær Torill Moseng og Fuzz (2), en aktiv jakt cocker spaniel, har tydelige oppfordringer og advarsler til eiere. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– I verste fall kan hunden «sprenge seg», mens den forsøker å følge deg. Én til to mil kan være voldsomt for noen av hundene vi har med oss. Om hunden går bak deg, skal du stoppe med én gang.

Baarli Sileth legger fort merke til om Bjarne begynner å bli sliten:

– Han liker vanligvis å gå lengst fremme, men når han går på min side og i mitt tempo, da vet jeg at han begynner å bli sliten. Eller at han spiser snø om han er tørst, da stopper jeg for å gi han vann.

Psykologen og TV-profilen forklarer at Bjarne har en dagsform, akkurat som mennesker:

– Har han sovet godt, spist godt og er i god form, går vi oppimot en og en halv mil. Mens andre dager merker jeg at han er ferdig etter fire-fem kilometer. Da går vi kortere rute hjem, sier han.

Veterinær Moseng oppfordrer å legge inn gode hvilepauser med varmt tøy til den firbeinte.

– En liten hund, valp eller senior, kan fryse lett eller bli veldig sliten. Ta derfor med en sekk du kan hunden i.

Pass på øynene til hunden

I påvente av påskesol og trikkeskinner i skisporet, kan det være lurt å kjøpe «raske briller» til hunden. Det er ikke for å se bra ut i fjellet, men for å beskytte øynene.

– Hunder kan bli snøblinde, akkurat som oss mennesker. Vær obs på om hunden blunker eller kniper med øynene. forklarer Moseng.

Øynene er spesielt utsatt på høyfjellet, når det er gjenskinn i snøen fra solen.

– Det finnes gode solbriller, hvis hunden trenger det, sier veterinæren.

Baarli Silseth er en av dem som har solbriller til hunden, men det er verken på grunn av påskesol eller snøblindhet:

RASKE BRILLER: Bjarne (11) har «doggles» for å se kul ut – og det gjør han. Foto: Privat

– Bjarne har faktisk solbriller! Det er fordi Niklas synes det er gøy å kle han ut, forteller han.

Det er ikke hvilke som helst solbriller Bjarne har:

– Han har «doggles», faktisk! Men han er ikke så glad i å ha de på.