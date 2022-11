Veteransoldaten tok sitt eget liv – minnes i storfilm

Norske krigsveteraner spiller de tøffeste scenene - og som krigsseilerne i filmen sliter mange tungt etter å ha vært i krig for Norge.

Oscar-nominerte «Krigsseileren» er nå sett av over 355.000 nordmenn.

Vi skal først tilbake til Bergen på syttitallet.

En gutt tidlig i tenårene samler på noen sterke inntrykk. I møtene med noen av de gamle mannfolkene i farens omgangskrets, får han høre historier som han aldri glemmer.

– Jeg begynte å jobbe med min far da jeg var tretten år. Han var maler og noen av hans kolleger var tidligere krigsseilere, minnes Gunnar Vikene.

Mange år senere har Vikene skapt norsk filmhistorie.

KRIGSSEILERNE: Regissør Gunnar Vikene på innspillingen av Krigsseilerne. Inspirasjonen har han hatt fra barndommen. Foto: Mer Film

Og engasjementet for krigsseilerne skulle føre til en like varm entusiasme for dagens norske veteraner.

På filmsettet jobbet Vikene med flere veteransoldater som deltok som statister i filmen.

Én av disse har gjort et uutslettelig inntrykk på regissøren.

– Skammelig

Krigsseileren er historien om over 30.000 norske krigsseilere og deres familier under og etter andre verdenskrig.

– Siden jeg er en arbeiderklasse-gutt så har nok historien til krigsseilerne gjort meg spesielt opptatt av deres skjebne. De var arbeidere, sivile, barn, kvinner, menn som ble satt i en situasjon de overhode ikke hadde valgt. Og det var de som ofret mest, forklarer Vikene.

Én av ni døde. 4000 av 30.000 krigsseilere var barn. Den yngste som døde om bord i et norsk handelsskip under krigen var 14 år.

STERKT MØTE: Regissør og manusforfatter Gunnar Vikene møter krigsveteran Frank Listøl noen timer før filmpremieren i september. Foto: Robert Reinlund / TV 2

For Vikene har det vært viktig å fortelle historien om de mange av krigsseilerne som jobbet i handelsflåten under annen verdenskrig, og hvilken pris dette hadde for de involverte og alle rundt.

– De ble behandlet helt skammelig i tiårene etterpå. Ingen anerkjennelse, ingen hjelp. Ikke for dem, og ikke for familiene deres, som i mange tilfeller fikk hjem dypt traumatiserte fedre, ektemenn, brødre og sønner.

OPPTAK I BERGEN: Mange av opptakene til filmen ble gjort i Bergen. Foto: Roxana Reiss / Mer Film

Alkohol, psykiske problemer og tunge traumer gjorde at mange familier gradvis gikk i oppløsning. Et ukjent antall tok sitt eget liv.

Brukte krigsveteraner i filmen

De tøffeste scenene i filmen foregår i et frådende hav og i sterk strøm. Vikene var avhengig av statister som taklet de tøffe og fysisk krevende scenene. Valget falt på erfarne krigsveteraner.

Fra disse fikk Vikene høre sterke historier fra opphold på Balkan og i Afghanistan.

KRIGSVETERAN: Tidligere marinejeger Kenneth Bjerkelund hadde ansvaret for soldatene og krigsveteranene som deltok i filminnspillingen av Krigsseileren. Her på location i Bergen. Foto: Njål Lambrechts / Mer Film AS

– De historiene har sterke likhetstrekk med historiene fra de gamle krigsseilerne og har gjort et stort inntrykk på meg. Jo mer jeg har lært om dette, jo vondere synes jeg det er.

– Raus og empatisk

I filmkulissene opererte Kenneth Bjerkelund.

Den erfarne marinejegeren med en fortid fra tøffe utenlandsoppdrag i Afghanistan hadde ansvar for å koordinere arbeidet og sørge for sikkerheten på filmsettet.

– Jeg ble kjent med han som en utrolig raus og empatisk kar. Han kom bort til meg underveis under innspillingen, og sa at de ikke vil ta imot honorar for å lage filmen. For dette er også vår historie, sa han.

ANSVAR: Kenneth Bjerkelund hadde et ekstra ansvar på filmsettet.

Krigsveteranene spiller scener i filmen som viser de ekstreme belastningene mange krigsseilere ble utsatt for da de jobbet for handelsflåten og ble torpedert av tyskere under krigen.

Etter krigen fikk de lite hjelp for sine psykiske plager og ble heller ikke takket ordentlig for innsatsen under krigen.

– Jeg håper at filmen kan sette søkelys på de skjebnene som finnes blant oss i dag. De fortjener hjelpen vår, og jeg synes det er veldig trist å høre at ikke alle de får det, sier regissør og manusforfatter Gunnar Vikene til TV 2.

– Forferdelig trist

Norgeshistoriens mest påkostede film avslutter med en rulletekst som presenterer skuespillere og bidragsytere.

Regissør Gunnar Vikene retter en spesiell takk til Kenneth Bjerkelund.

I sommer valgte Kenneth Bjerkelund å ta sitt eget liv.

Han er dermed en av mange krigsveteraner som har slitt tungt etter å ha vært ute i oppdrag for Norge – og som valgte å ta sitt eget liv.

– Det er forferdelig trist, erkjenner Vikene.

Psykisk helseplager

Siden 70-tallet har over 40.000 soldater deltatt i militære internasjonale operasjoner, på oppdrag for Norge.

Mange som har vært ute i ulike oppdrag har i ettertid slitt med psykiske plager.

Over 9000 soldater tjenestegjorde i Afghanistan i perioden 2001-2020. I en spørreundersøkelse utført i 2020 blir det gjort flere dystre funn:

Det er 82% høyere risiko for å få psykiske helseplager når man slutter i Forsvaret.

Det er en klar sammenheng mellom eksponering for hendelser og risiko for psykiske helseplager.

Det er påvist en markant økning av veteraner med psykiske helseplager sammenlignet med 2012 undersøkelsen; nå er det mer enn 10% som får plager (og over 15% av Libanon veteranene).

Fakta: Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Mange selvmord

– Jeg har mange medsoldater som har tatt sitt eget liv. Og de første gjorde det ganske tidlig etter de kom tilbake, sier veteran Per Einar Jansen.

Jansen, som tjenestegjorde i Libanon, er primus motor bak Alfa Shelteret, et flymuseum og møtested for krigsveteraner i Bergen.

Her treffes mange av de som har vært i utenlandstjeneste. Noen sliter fremdeles, mange år etter at de avsluttet siste utenlandsoppdrag.

SOSIALE TREFF: To veteraner treffes på Alfa Shelteret i Bergen. Per Einar Jansen (t.v) og Aslak Sverdrup (t.h). Foto: Robert Reinlund / TV 2

Jansen mener alt for mange soldater som har kjempet på vegne av Norge, fremdeles ikke får den helsehjelpen de trenger.

STERKE HISTORIER: Per Einar Jansen er veteran og forteller at han har mistet gode medsoldater og venner. Noen av disse har tatt sitt eget liv. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Men mange sliter i årevis, før de endelig tar sitt eget liv.

– Vil du si at det er et høyt antall veteraner som ender sitt liv på denne måten?

– Ja, i forhold til antallet vi var, svarer Jansen som ikke ønsker å gå mer i detalj.

Å fremlegge en sikker oversikt over antall selvmord er bortimot umulig fordi noen selvmord er delvis kamuflerte – eller de kan fremstå som ordinære dødsfall.

Mistet nær venn

– Kenneth hadde slitt en god stund, og valgte dessverre å gå fra oss i juni.

Aslak Sverdrup har tatt vare på minnene etter sin gode kamerat og tidligere medsoldat Kenneth Bjerkelund.

De to jobbet begge sammen på filmsettet under innspillingen av «Krigsseileren».

NÆR VENN: Aslak Sverdrup var nær venn med Kenneth Bjerkelund og har fortid som spesialsoldat i Forsvarets spesialkommando. Foto: Privat Les mer NÆR VENN: Aslak Sverdrup var nær venn med Kenneth Bjerkelund og har fortid som spesialsoldat i Forsvarets spesialkommando. Foto: Torbjørn Kjosvold Les mer

Sverdrup er i dag daglig leder ved Akvariet i Bergen og styreleder i Sportsklubben Brann.

Han har erfaring fra forsvarets spisseste avdelinger; Forsvarets Spesialkommando og Marinejegerkommandoen.

Han har et klart budskap til norske myndigheter:

– Man har bidratt til politiske beslutninger i utlandet på Norges vegne, og da ligger et ekstra ansvar på norske myndigheter til å ta vare på denne gruppen på en god måte. De aller fleste veteraner har det bra og bidrar i sitt lokalsamfunn, men noen sliter skikkelig og har slitt lenge, sier Sverdrup til TV 2.

Sverdrup forteller at mange som var nær Kenneth gjorde det de kunne for å hjelpe ham.

– Men vi klarte ikke å hjelpe ham på den måten han trengte og derfor endte det dessverre som det gjorde.

– Ikke godt nok

En av de store utfordringene mange veteraner sliter med er å manøvrere seg rundt i de offentlige systemene og hjelpeapparatet. Det er vanskelig å vite hvilke rettigheter man har.

– Systemet er rett og slett ikke godt nok. For en del er det svært problematisk å navigere i byråkratiet.

Sverdrup mener det også er alt for mange eksempler på at veteraner ikke blir kjent med sine rettigheter, og ofte så kommer den informasjonen altfor sent.

– I noen tilfeller er saken foreldet slik at man ikke får tilgang til de rettighetene man har, sier Sverdrup.

Trenger raskere og bedre hjelp

– Ventetiden er for lang og kapasiteten er for liten og kompetansen om veteraners psykiske helseutfordringer er mangelfull. Og kompetansen blant ansvarlig behandlere i helsevesenet, leger og psykologer må økes for lite om veteraners psykiske helseutfordringer, sier Øystein K. Wemberg.

Han var generalsekretær i Siops da intervjuet ble gjort, men fratrådte stillingen 31 . oktober 2022.

GJORT FOR LITE: Øystein K. Wemberg, generalsekretær i Siops, mener mye er gjort de siste årene - men ikke nok. Mange veteraner sliter fremdeles med å få tilpasset hjelp. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner - arbeider for at veteraner med skader etter internasjonale operasjoner får den hjelpen de trenger.

– Nå har regjeringen Støre sagt at det skal lages en ny tiltaksplan om veteraner og med en ny planperiode, sier Wemberg og forventer konkrete tiltak og resultater.

– Det har vært på agendaen i 10-12 år, men der er det gjort for lite. Vi må få et økt volum på ansvarlig behandlere og kompetanseheving for dem. Det må også forskes mer på veteraners helse, mener Wemberg.

Med flagget på brystet

Sammen med en kollega etablerte Kenneth Bjerkelund hjelpeorganisasjonen Making Change, som har vært en ressurs i forbindelse med en rekke internasjonale kriser.

Nettverket bidro blant annet det filippinske folk etter tyfonen på Filippinene.

Bjerkelund selv reiste til mange land for å bistå i hjelpearbeidet. Han var blant annet i Liberia i 2014 for å bidra i håndteringen av ebolakrisen i Vest-Afrika.

KENNETH BJERKELUND: Den tidligere soldaten var svært engasjert i humanitært arbeid og kort tid før han tok sitt liv var han i Ukraina for å hjelpe sivilibefolkningen. Foto: Privat

Han medvirket til informasjons og hygienekampanjer i grenseområdene mellom Liberia, Sierra Leone og Guinea, i hovedstaden Monrovia og i Freetown, Sierra Leone ledet av de lokale Making Change-gruppene.

Kenneth Bjerkelunds siste oppdrag var i 2022 der han så på hvordan teknologi kunne muliggjøre et mer effektivt hjelpearbeid i Ukraina for alle typer NGOer.

– Når vi som samfunn sender ut unge mennesker med vårt norske flagg på uniformen så har vi også et ekstra ansvar for å ta vare på disse når de kommer hjem, sier Gunnar Vikene.

TUSEN TAKK: En veteran takker regissør Gunnar Vikene for filmen da de møttes på premieredagen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Vikene håper filmen kan bidra til økt forståelse for de krigsveteraner som har representert Norge i ulike krigssoner i nyere tid.

– De fortjener også vår anerkjennelse og vår hjelp.

Kristoffer Joner: – Tungt møte

To av hovedrolleinnhaverne, Kristoffer Joner og Pål Sverre Hagen sier begge at filmen har påvirket hvordan de ser på historien om krigsseilerne. Det har også fått begge til å bli opptatt av dagens krigsveteraner.

– Hvis vi klarer å sette fokus på dagens veteraner er det bra, og om man samtidig kan unngå å gjøre samme feilene som med krigsseileren når de kom hjem, sier Kristoffer Joner.

PÅVIRKET: Skuespiller Kristoffer Joner forteller at kunnskapen om krigsseilerne og dagens krigsveteraner, har gjort et sterkt inntrykk. Foto: Roxana Reiss / Mer Film

Filmarbeidet har gjort at de to skuespillerne har møtt flere krigsveteraner.

– Det er så sterkt som det kan bli, de har vært gjennom ting og kan fortelle noe om en virkelighet som de de fleste av oss ikke vet noe om, sier Pål Sverre Hagen.

STERKT MØTE: Samme dag som filmen "Krigsseileren" hadde premiere, møtte regissør og skuespillere flere veteraner. Fra venstre: Aslak Sverdrup, Pål Sverre Hagen, Gunnar Vikene og Kristoffer Joner hilser på veteraner.

Han mener filmen formidler en underfortalt del av norsk historie.

– Å møte dagens veteraner var tyngre enn jeg trodde, sier Joner.

Skal lage tiltaksplan

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at det skal lages ny tiltaksplan om veteraner og med en ny planperiode.

Arbeidet med dette skal pågå i høst/vinter med forventet publisering i løpet av første halvår 2023.

I regjeringens Hurdalsplattform står det følgende om veteranarbeidet:

«Ta betre vare på veteranane våre før, under og etter teneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerheit og pårørande».

– Det er dette området regjeringen nå må levere på. Å ta bedre vare på er en høyere ambisjon enn dagens nivå, så her må det gå fra ord til handling, presiserer Øystein K. Wemberg overfor TV 2.

LOS ANGELES: Produsent Maria Ekerhovd var nylig sammen med regissør Gunnar Vikene i Los Angeles. Foto: Privat

– Trangt nåløye

Regissør og manusforfatteren var nylig i USA i forbindelse med forberedelser til den 95. Oscar-utdelingen. Han og produsent Maria Ekerhovd, besøkte Los Angeles for å vise filmen til medlemmer av Oscar-akademiet.

– Det er et veldig trangt nåløye, erkjenner Vikene.

Den 12. mars 2023 rulles den røde løperen ut på Dolby Theatre i Los Angeles.