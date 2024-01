OPPFORDRER TIL OPPKLARING: Nestleder og næringsminister, Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Jonas Been Henriksen

Ap-nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre synes det er trist at skandalesaker tar fokus fra politikken, og oppfordrer Ingvild Kjerkol til å oppklare master-saken.

– Det er veldig trist at det blir fokus på andre ting enn politikk. Så er det helt avgjørende at folk kan ha tillitt til oss politikere uansett parti. Derfor er det bra at det stilles kritiske spørsmål og ting kommer fram, sier Ap-nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre i avisrunden til TV 2.

Han sier det er trist at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) gikk av, og at han tror at han har kontroll på sin egen masteroppgave.

– Nå skal helseministeren få svare på de spørsmål som blir stilt, sier Vestre som sier han ikke selv har snakket med Kjerkol siden saken ble meldt først av VG lørdag ettermiddag.

Han understrekes at spørsmålene nå må rettes mot Kjerkol.

– Hun må svare på de spørsmålene som blir stilt, og det er jeg sikker på hun gjør på en god måte.

– Uheldig



Tidligere byrådsleder Raymond Johansen, sier i samme avisrunde at det er viktig å ikke forhåndsdømme før Kjerkols oppgave vurderes av Nord universitet til uken.

– Men det er klart at disse sakene er krevende og uheldige. Borch tok konsekvensene av sin sak umiddelbart. Statsministeren mente det var en klok beslutning, og det tror jeg det var, sier Johansen som nå er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Fusk skal ikke forekomme



Vestre sier at Kjerkols sak er såpass fersk at han ikke vil gå nærmere inn i den, men at Borchs plagiat-sak naturlig nok sender et uheldig signal til studenter.

– Fusk skal ikke forekomme, og en skal ha kontroll på siteringene i oppgaven sin. Så tror jeg alle som har skrevet sånne oppgaver vet at man kan gjøre feil. En kan ha sitert fra en lærebok og så er siteringen litt feil, men en skal ikke gå over en terskel slik at det ikke lenger er ens egen oppgave, sier Vestre.



Han understreker at det må gjelde alle.

– Det gjelder om du er statsråd, tidligere statsråd eller student.



– Vi er ikke maskiner

Vestre understreker også at mennesker gjør feil.

– Vi er ikke maskiner. Vi er vanlige mennesker, og da kan det også skje feil. Så vi må også passe på terskelen i samfunnet også. Det må ikke bli helt umulig å være politiker, sier Vestre.

Han frykter at det vil få færre til å engasjere seg i politikken.

– Derfor er det også viktig at vi har en debatt om tillit. En debatt om hva som er rett og galt, og når sånne saker kommer opp så bidrar de det gjelder å belyse dem så godt som mulig så kan folk gjøre seg opp en mening selv, sier han.