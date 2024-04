Verdens to største hydrogenferger skal bygges i Norge

Torghatten Nord har valgt norske Myklebust Verft for bygging av to hydrogenferjer, som skal frakte inntil 120 biler på Norges lengste ferjestrekning mellom Bodø og Lofoten.

Ferjene blir verdens største hydrogenskip, og skal bunkres med hydrogen som er produsert i Bodø.

– Jeg er stolt av at vi får det til i Norge, fordi dette er et stort løft for det norske teknologi- og verftsmiljøet. Sammen med myndighetene er vi i ferd med å sette standarden for en helt ny klasse med skip, med et innovasjons- og klimaprosjekt i verdensklasse, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord i en pressemelding.

– Hvor mye er en slik avtale verdt?

– Avtalen er av betydelig verdi i norsk målestokk. For å indikere størrelsesorden kan vi nevne at innkjøp fra underleverandører alene er på opp mot én milliard kroner. Ut over dette kommer vi ikke til å offentliggjøre noen konkret sum av forretningsmessige hensyn, sier Hansen til TV 2.

– Betyr mye for oss

Myklebust Verft holder til i Gursken sør for Ålesund.

Kontrakten for bygging av de 117 meter lange ferjene betyr oppbemanning og høy aktivitet ved verftet i overskuelig framtid.

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

– Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss.

MYKLEBUST VERFT: De to fergene er 117 meter lang og skal leveres fra verftet i løpet av 2026. Foto: Torghatten Nord

At et norsk verft fikk kontrakten er samferdselsminister John-Ivar Nygård veldig fornøyd med.

– Jeg vil gratulere Torghatten Nord og Myklebust Verft med en viktig avtale for norsk maritim næring. Regjeringen er opptatt av bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger i våre kontrakter. Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippsløsninger, sier Nygård.

Nytt i verden

Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden. Designet og de tekniske løsningene skal ivareta alle sikkerhetsaspektene for ferjer som går langt i værutsatt farvann.

– Det er ingen andre maritime hydrogenprosjekter internasjonalt som er i nærheten av skalaen og ambisjonene i dette prosjektet. Vi har derfor prioritert å bruke noe tid på å bygge et lag av norske leverandører med mål om å frakte lokalbefolkning, næringsliv og turister på en trygg, effektiv og komfortabel måte.

– Det går på design, sikkerhetssystemer, hydrogenproduksjon, og nå bygging av fartøyene. Det har vært spesielt krevende å få dette på plass i et marked preget av krig og usikkerhet i Europa, sier Hansen i Torghatten Nord i pressemeldingen.