Frikjent i tingretten for uaktsomt drap. Nå har lagmannsretten konkludert annerledes.

Saken oppdateres.

Dødsulykken skjedde på Osterøy i august 2021.

18 år gamle Lena Maria Aase var på vei til butikken, som passasjer i en bil kjørt av venninnen.

Ifølge tiltalen hadde bilen en fart på minst 104 kilometer i timen i en 60-sone, da tiltalte mistet kontrollen og traff en fjellknaus.

Bilen fikk store materielle skader i sammenstøtet. Aase døde umiddelbart av skadene hun ble påført.

Nå har Gulating lagmannsrett dømt kvinnen som kjørte bilen til ti måneders fengsel for uaktsomt å ha forvoldt en annen sin død.

OMKOM: Lena Maria Aase døde i trafikkulykken på Osterøy. Hun ble bare 18 år gammel. Foto: Privat

Bergensavisen meldte om dommen først.

Først frikjent

Venninnen ble i Hordaland tingrett først frikjent for uaktsomt drap, men dømt for å ha kjørt uaktsomt med for høy hastighet.

Straffen var da på 30 dagers betinget fengsel.

Nå har lagmannsretten altså skjerpet straffen. De mener farten på 104 km/t var «markant over forsvarleg fart» på stedet der ulykken skjedde.

«Bilkøyring i slik fart, i det fysiske miljøet som var på staden, har eit farepotensiale som er så openbert at tiltalte måtte forstå at det kunne enda i dødsulukke», skriv dommarane i lagmannsretten.



Kvinnen mister også førerkortet i fire år og må betale i underkant av 400.000 kroner i oppreisning til de pårørende.

– Fryktelig lei seg for å miste venninnen



Advokat Kjetil Johannes Ottesen forsvarer den nå domfelte kvinnen.

– Dette er en tragisk hendelse som berører alle involverte. Min klient er fryktelig lei seg for å ha mistet venninnen sin. Jeg vil drøfte med henne om saken skal ankes eller vedtas, sier Ottesen til TV 2.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik bistår foreldrene og samboeren til Lena Marie Aase.

– Saken har vært belastende og tung, men de mener det var riktig av påtalemyndigheten å anke. Nå er dommen riktig. Det er også en viktig avgjørelse for å forebygge slike ulykker, sier Wallevik til TV 2.

– Tragedie

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta var aktor i ankesaken i lagmannsretten.

Saken ble av påtalemyndigheten anket videre til Gulating, fordi de mente tingretten anvendte loven feil da de frikjente for uaktsomt drap.

Sylta omtaler saken som en tragedie.

– Men, har man altfor høy fart og er ubetenksom, så kan konsekvensene bli alvorlige. Og da må man stilles til ansvar for det, sier Sylta til TV 2.