Veltet vogntog sperrer veien inn og ut av Bømlo

Det er grisevær på Vestlandet fredag. Det er vått i lavlandet, kraftig snø i høyden, meldinger nedfall av is og sterke vindkast.

To steder sør for Bergen har store kjøretøy blitt veltet over på siden.

Nødetatene rykket først ut til melding om en trafikkulykke på Bømlabrua på fylkesvei 542 mellom Bømlo og Stord. Hengeren på et vogntog hadde veltet over en personbil.

Føreren av vogntoget skal være uskadd, mens føreren av personbil hadde smerter i brystet og ble kjørt til legevakt for sjekk.

Delvis isolert

På grunn av vinden har man ennå ikke greid å fjerne vogntoget sent fredag kveld.

Den siste oppsatte fergen gikk klokken 22.30. Det betyr i praksis at folk ikke kommer seg til og fra Bømlo fredag kveld.

VIND: Det blåser kraftig på Vestlandet fredag. Her ved Bømlabrua der hengeren på et vogntog veltet og traff en personbil. Foto: Bjørn Erik Ovesen

– Vi har beredskap på ferga i tilfelle hendelser som gjør at utrykningskjøretøy må ut, sier ordøfører i Bømlo, Sammy Olsen (Sp).

I tillegg, sier han, har man fått en luke på brua som gjør det mulig for utrykningskjøretøy å passere dersom nødvendig.

– I det lengste håper vi at fergen tar flere turer. Jeg vet at det jobbes med, sier Olsen.

Uansett betyr det at vanlige folk som skal hjem til Bømlo eller besøke noen på andre siden av vannet akkurat nå ikke kommer noen vei.

– Står og vaier

– Naturkreftene er til å ta og føle på, sier Bjørn Ovesen som var på stedet like ved der vogntoget veltet.

Han er selv yrkessjåfør. Når han snakker med TV 2 står han midt oppe i kaoset på Bømlo. Vinden tar med seg flesteparten av ordene hans før de når mikrofonen.

– Jeg fikk pålegg av politiet å stille meg i le. Jeg antar at vinden må ligge på over 30 meter i sekundet på det meste. Jeg ser at bilen står og vaier på broen nå, sa han like etter klokken 17 fredag.

En lastebil veltet på en fergekai på Rosendal i Kvinnherad på Vestlandet Foto: Morten Nygård / Grenda

En lastebil veltet like etterpå på en fergekai på Rosendal i Kvinnherad på Vestlandet. Lastebilen skal ha veltet grunnet svært mye vind. To personer er lettere skadd, melder politiet.

Fergekaien er stengt.

Det er varslet vanskelige kjøreforhold også flere steder i landet. Flere steder er det meldt om glatte veier og sendt ut farevarsler for uvær.

Beredskapsplan

Det advares om kraftig vind i området og broen er sperret av. Fotgjengere best holde seg unna broen på grunn av vinden.

Det ventes at broen vil være stengt i lang tid, skriver politiet videre. Politiet har iverksatt beredskapsplan på grunn av brostengingen, melder Bergens Tidende.

– Ambulansebilen vår var på Stord da uhellet skjedde, men der har vi funnet en løsning. Vi deler også legevakt med Stord, men nå er to fastleger på Bømlo beordret til å ha legevakt her, sier Ordfører Sammy Olsen (Sp) til BT.

– Ikke kjør med skiboks

Trafikkoperatør Jørgen Bødtker i Vegtrafikksentralen sier fredag ettermiddag til TV 2 at vindkastene ligger og vaker «oppunder grensen» før politiet må gjøre seg klare til å stenge flere broer.

– Kommer det litt mer vind nå, må politiet begynne med seleksjon på hvem som kan kjøre over broene og ikke. Da er det en del ting som utelukkes, som for eksempel skibokser, skaphengere, tilhengere generelt, bobil, og noen vogntog, sier Bødtker.

– Har du noen gode råd til de som skal kjøre på Vestlandet i kveld?

– Uansett hvor man skal kjøre på Vestlandet i dag, er det viktig å ha gode vindusviskere, enten det er på grunn av regn, sludd eller snø. Skal man litt opp i høyden må man sørge for å ha nok spylervæske på grunn av saltingen, sier Bødtker.

I tillegg, advarer han, er det mange som kjører rundt uten baklys uten å vite det. Det er noe Vegtrafikksentralen observerer på sin overvåkning nå, forteller han.

– Folk driver og fikler og vrir på lysbryteren så bilen ser kul ut foran, men så skrur de av lysene bakom. Nå er det livsfarlig å kjøre uten baklys.

Flere fjelloverganger er stengt

Klokken 16.31 meldte Vegtrafikksentralen at Hardangervidda er stengt.

Ny vurdering vil tas klokken 12.00 nyttårsaften.

Disse fjellovergangene er stengt eller har kolonne fredag. Oppdatert klokken 22.25:

Riksvei 13 Vikafjellet: Stengt

E69 Skarsvåg - Nordkapp: Stengt

E134 Haukelifjell: Kolonne

Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Stengt

Fylkesvei 53 Tyin - Årdal: Stengt

Fylkesvei 98 Ifjordfjellet: Stengt

Fylkesvei 888 Bekkarfjord - Hopseidet: Stengt

Fylkesvei 889 Snefjord - Havøysund: Stengt

Fylkesvei 27 Venabygdsfjellet: Stengt

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Kolonne

E6 Dovrefjell: Stengt

Fylkesvei 37 Rauland - Møsvatn: Kolonne

Fylkesvei 51 Valdresflye: Stengt