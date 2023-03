Vegtrafikksentralen om snøkaos: – Greit å være forberedt på det verste

Tidlig fredag morgen sier trafikkoperatør Ole Petter Ruud i Vegtrafikksentralen Øst at kjøreforholdene er greie, men vannansamling på veiene skaper trøbbel i både Agder og Telemark.

– Det har kommet en del snø, som blant annet fører til tette stikkrenner og kummer. Da blir det mye vann i veibanen når snøen går over til å bli regn, forteller Ruud.

Også lenger øst, mot Oslo og Viken, har det kommet mye snø i natt. Brøytemannskapene jobber på spreng, forsikrer Vegtrafikksentralen.

– Det har gått i ett sett ganske lenge nå, både i går, i natt og i dag. De holder på kontinuerlig med brøyting, og så snart de er ferdig å brøyte en runde starter de på nytt, forteller Ruud.

Kan bli endringer

Flere fjelloverganger har vært stengt gjennom natten, deriblant E6 Dovrefjell, Riksvei 7 ved Hardangervidda, Riksvei 52 ved Hemsedal, Riksvei 13 ved Vikafjell og fylkesvei 50 ved Aurland - Hol. Vegtrafikksentralen håper derimot på en bedring utover fredagen.

KAOS: Det snør kraftig flere steder. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det har vært mye snø kombinert med vind, da får du dårlig sikt og det blir problematisk å holde veiovergangene oppe. Nå blir det vesentlig roligere enn det var i går, så det kan hende vi ser noen endringer i morgentimene, forteller trafikkoperatøren.

Vegtrafikksentralen håper på det beste utover fredagen, men kommer likevel med en advarsel:

– Det kan være greit å være forberedt på det verste også, avslutter Ruud.

Over hele Sør-Norge er politiet nødt til å rykke ut til flere bilulykker. I Rogaland betegnes en bilfører som alvorlig skadd etter en ulykke.

– Filefjell som gjelder

På Vestlandet er forholdene på veiene ganske rolig fredag morgen ifølge trafikkoperatør Christian Strømmen.

– Det er fortsatt noen fjelloverganger som er stengt. For øyeblikket er det Filefjell som gjelder dersom man skal østover.

Over Hemsedal er det kolonne og Vikafjellet er stengt på grunn av vær og stor snøskredfare. I tillegg er Hardangevegen stengt, men her vil det bli tatt en ny vurdering klokken 12.

STENGT: Kraftig snøvær har ført til stengte veier og snøskred flere steder i landet natt til fredag. Stengte fjelloverganger i natt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– I distriktene er det flere veier som er stengt på grunn av rasfaren. Blant annet mellom Feie og Fresvik har det gått mange snøskred.

Fylkesveien mellom Feie og Fresvik er ikke en særlig trafikkert vei, og det er derfor ifølge Strømmen ikke store trafikale utfordringer her.

– Av hovedveiene så er det stort sett greit. Det eneste er riksvei 13 ved Suldal som er stengt. Her vil det nok også forbli stengt.

Dersom du må kjøre mellom øst og vest har trafikkoperatøren gode råd til deg.

– Følg med på veimeldinger og kjør etter forholdene. Filefjell vil nok ikke stenge på grunn av været ettersom det letter litt der nå. Så gjelder det å følge med om det skulle oppstå noen plutselige hendelser, sier Strømmen.

Flere snøskred

Natt til fredag gikk det to snøskred i Ullensvang. Det er stor fare for flere skred i området.

– Vi ha ikke kunnet si om det er personer som er tatt i skredene, men det er ingenting som indikerer dette. Ingen har blitt meldt savnet, sier operasjonsleder for politiet i Vest, Stine Mjelde, til TV 2.

Politiet og frivillige er på nord og sør-siden av skredet, men det er ikke mulig å ta seg inn til selve skredet.

– Det er farlig å gå inn der, så vi har ikke sett skredet selv, men det er beskrevet at det hvert fall er over tre meter høyt, sier Mjelde.

Snøvær gir vanskelige kjøreforhold

Det skal være krevende på stedet, og vegtrafikksentralen opplyser at det er fare for nye ras i området. Skredene skjedde like ved Lonavatnet og Ormset i Ullensvang kommune.

Suldalsvegen mellom Håra og Nesflaten langs Riksvei 13 er stengt som følge av snøskredet. Også fylkesvei 5637 mellom Skjoldnes og Urnes er stengt.

Riksvei 13 vil være stengt frem til tidligst lørdag klokken 18.

Flere førere ringte inn til politiet natt til fredag da de møtte på snøskredet i veien.

Det er lite bebyggelse i området. Beboere har blitt varslet av kommunen på SMS.

Forsinkelser for flyene

Snøvær har skapt kaos på veier og togruter over store deler av Norge fredag morgen. Heller ikke flytrafikken er forskånet.



– Det er en del snøvær som skaper noe forsinkelser. Det er fordi flyene må spyles fri for all is og snø, og rullebanen må brøytes, sier pressekontakt Ylva Celius Trulsen i Avinor.



Hun sier det skaper forsinkelser på rundt en halvtime på enkelte fly. Foreløpig er det ingen store utfordringer på andre flyplasser i Norge, ifølge Avinor.



– Hvis snøværet fortsetter på Oslo Lufthavn, vil det gi følgeforsinkelser på de andre lufthavnene utover dagen, sier Trulsen.