Varslet politiet gjentatte ganger: – Kunne endt i blodbad

Droner, politihelikopter og flere titalls polititjenestepersoner med skjold og gassmasker ble satt inn for å få kontroll på situasjonen i Bergen forrige lørdag.



– Omfanget av demonstrasjonen ble langt større enn antatt, sa stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til TV 2 dagen etter.



STORT POLITIOPPBUD: Lørdag var Bergen sentrum preget av uro. Her blokkerer politi veien for motdemonstrantene. Foto: Tuva Åserud

Det tyder også flere av politiets tekstmeldinger på, som TV 2 har fått tilgang på.

Denne kaotiske lørdagen ble det sendt ut en rekke meldinger til polititjenestepersoner, som skildrer alvoret:

«Grunnet pågående situasjonsbilde trenger kollegaene dine hjelp. Dere må melde dere til overtid snarest.»

Kastet flasker og brostein

Opptøyene midt i Bergen oppsto i forbindelse med feiring av årsmarkering av begynnelsen på landets frigjøringskrig.

På den ene siden sto støttespillere til arrangøren, Den eritreiske forening i Hordaland. På den andre siden sto motdemonstrantene, som besto av regimekritikere.

Det ble benyttet jernstenger og flasker og brostein ble kastet, også mot politiet.

Dagen etter erkjente stabssjef Landro overfor TV 2 at politiet hadde forberedt seg på «et annet scenario».

FIKK KONTROLL: Politiet gjorde en solid jobb for å holde de to grupperingene adskilt. Her iført beskyttelsesutstyr i Bergen sentrum. Foto: Tuva Åserud

Advarte politiet

Til TV 2 opplyser arrangøren, Den eritreiske forening i Hordaland, at de var i kontakt med politiet flere ganger før arrangementet for å advare om bråk.

20. august informerte de politiet om arrangementet for første gang.

Noen dager senere fanget de opp meldinger på nettet som tilsa at det kunne bli bråk, forteller de.



POLITI OVERALT: Motdemonstranter og politi samlet i Bergen sentrum lørdag ettermiddag, i forbindelse at Den eritreiske forening i Hordaland markerte begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia. Foto: Tuva Åserud / NTB

På et møte med politiet 1. september, som arrangøren sier de til slutt fikk presset igjennom, informerte de politiet om at de var sikre på at det ville komme flere hundre for å markere motstand.

– Dette var ikke demonstrasjon, som media kaller det, men et godt planlagt angrep på oss eritreere, sier Hidru Ghebremichael, styreleder i Den eritreiske forening i Hordaland.

I møte med politiet skal foreningen formidlet at det kunne kom opp mot 800 mennesker:

– Vi advarte dem om at det kunne bli mange, sier Ghebremichael.

Arrangør ba om hastemøte

Arrangøren sier at de møtte opp på politihuset i Bergen sentrum allerede flere dager før dette møtet, tirsdag 29. august.

– Vi ville informere om at voldelige demonstranter var på vei til Bergen, men fikk beskjed om å anmelde saken til politiet via e-post, forteller Ghebremichael til TV 2.

Dagen etter fikk Vest politidistrikt en omfattende e-post fra arrangøren.

ADVARTE POLITIET: I e-post til politiet - tre dager før sammenstøtene - fikk politiet informasjon om fra arrangøren om at folk ville bevæpne seg med steiner og jernrør. Foto: Privat

Her kom det klare advarsler om at arrangøren ventet bråk:

«På sosiale medier er det mye hatefulle/terror-ytringer som foregår denne tiden. Der inviterer (....) personer fra hele Norge og andre land i Europa og verden rundt til å reise hit til Bergen for å ødelegge vårt arrangement.», står det blant annet i e-posten, som TV 2 har fått se.

Ghebremichael sier at de i denne e-posten ba politiet om et hastemøte.

– Men vi fikk først kun en automatisk tilbakemelding, og så en e-post med noen spørsmål. Vi sendte ny e-post og ba igjen om hastemøte, men uten å få respons.

OPPSØKTE POLITIET: Styreleder Hidru Ghebremichael og styremedlem Semere Girmai Hagos fra Den eritreiske foreningen i Hordaland. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ville legge fram bekymringen

Fredag 1. september, dagen før arrangementet, dro arrangøren på nytt til politihuset for å få lagt fram bekymringene i et møte, forteller de.

– Vi bestemte oss for å gå ned på politihuset, og vi forlangte å snakke med noen ansikt til ansikt, sier Ghebremichael.

De opplevde å bli mottatt på en hyggelig måte, og fikk i møtet med politet presenterte sine bekymringer.

– Men vi måtte presse på for å få gjennomført dette møtet, sier Ghebremichael.

I møtet fikk de bekreftet at politiet kjente til at «noe var på gang», hevder han.

– De ville ikke si hvor mye de visste, men lovet oss at de skulle være godt forberedt lørdag.

TILBAKE: Styreleder Hidru Ghebremichael fra Den eritreiske foreningen i Hordaland er tilbake på plassen hvor kaoset oppsto tidlig lørdag ettermiddag. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Føler du at politiet forsto alvoret?

– Vanskelig å bedømme, men for vår del gjorde vi så godt vi kunne slik at man kunne forberede seg best mulig. Vi ga klart uttrykk for at dette kunne bli en veldig alvorlig på situasjon, sier Ghebremichael.

– Hva synes du om at dere måtte presse på for å få til et møte?

– Vi kan ikke klage, kanskje var de veldig opptatt. Kanskje tenkte de at situasjoner som denne ikke oppstår i Norge.

HINDRET BYBANEN: Politiet antok at rundt 100 motdemonstranter deltok. Fem personer ble siktet og løslatt. Foto: Rikard Thistel

Hadde vært bråk i Sverige

Dagen før sammenstøtene, skrev Bergens Tidende at 55 personer ble skadet på et tilsvarende arrangement i Sverige. I artikkelen sier arrangøren at de håper politiet i Bergen er forberedt.

Derfor er Ghebremichael overrasket over at politiet senere har sagt at omfanget ble større enn de trodde.

– Dersom vi hadde fått et møte tidligere, så kunne politiet vært bedre forberedt, sier han.

– Men med tanke på de politifolkene som sto i konflikten, er vi veldig takknemlig. De gjorde alt de kunne, de håndterte situasjonen på en god måte.

Politiet: Gjorde tiltak i forkant

Driftsenhetsleder Morten Ørn i Vest politidistrikt skriver i en e-post til TV 2 at de en uke før arrangementet, basert på tidligere erfaringer og med bakteppet fra Sverige, besluttet at de måtte vurdere å etablere politivakthold under arrangementet.

– Det ble igangsatt etterretningsarbeid og etablert dialog med innehaver av lokalene og dialog med arrangør og forsøkt opprettet dialog med eventuelle motdemonstranter, skriver Ørn

Han forklarer at motdemonstranter sendte flere likelydende og kopierte eposter til politiet og krevde at arrangementet måtte stoppes. Det ble i e-postene understreket at de ikke ønsket tilsvarende situasjon som i Sverige.



POLITIOPPBUD: Det ble etter hvert et stort politioppbud på arrangementet. Foto: Rikard Thistel / TV 2

Ørn bekrefter også at de fikk beskjed fra arrangøren om at de hadde mottatt trusler om bråk.

– Politiet trusselvurderingsgruppe sammenfattet etterretningsopplysningene fredag 1. september. Det ble besluttet å øke operative tiltak og etablere fysiske sperringer ved festlokalene to timer før oppstart.

– Hadde dialog



På spørsmål om hvorfor politiet ikke tidligere hadde et møte med arrangøren, svarer Ørn at de hadde dialog med arrangøren i uken før arrangementet.

– Arrangør ble absolutt tatt på alvor av politiet, men har selvsagt ikke oversikt over alt som ble gjort av politiet.

Driftsenhetslederen påpeker at situasjonen i Sverige lå som bakteppe for politiets vurderinger, men at Stockholm har andre kriminalitetsutfordringer enn Bergen.

– Den utløsende faktoren for urolighetene lørdag var at arrangøren ankom området kl. 12.30, med ca. 50 voksne menn som aktivt oppsøkte motdemonstrantene. At de skulle ha et politisk møte med 50 mannlige deltakere på dette tidspunktet, var ikke meddelt politiet. Det var denne faktoren som utløste urolighetene, og arrangør hadde ikke fått gjennomføre dette møtet i disse lokalene om det var meldt til politiet tidligere, skriver Ørn.

– Denne vesentligste faktoren for det som skjedde lørdag var det ikke mulig for politiet å planlegge for da det ikke fantes informasjon om dette medlemsmøtet i forkant, legger han til.

Fryktet blodbad



Styreleder Hidri Ghebremichael mener politiet må lære av hendelsen.

– Dette kunne endt lagt langt verre, det kunne blitt en blodig hendelse hvor liv gikk tapt.

Han håper at politiet ikke er så avventende i fremtiden.

– Nå har vi og politiet lært noe til neste gang. Vi kommer til å gjennomføre flere arrangementer så lenge loven tillater dette, så dette må ikke gjenta seg.

KASTER BROSTEIN: Hidru Ghebremichael viser noe av skadene som oppsto lørdag. Heldigvis ble ingen personer alvorlig skadet. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ghebremichael erkjenner at det ble kastet stein fra begge parter.

– Det er lov å forsvare seg selv, og det har vi gjort. Det ble kastet stein mot oss, vi plukket opp og kastet tilbake. Men det var demonstrantene som startet, det har politiet sett og bekreftet overfor media, sier han.

Styrelederen sier de har arrangert fredelige arrangementer hvert år siden det første arrangementet i 2002.

– Hva forventer dere nå videre fra politiets side?

– Vi håper politiet følger opp og straffeforfølger voldelige personer, slik at dette ikke skjer i fremtiden. Folk må gjerne demonstrere mot oss, men det må gjøres på en rolig måte.

Dramatiske SMS-er

TV 2 har fått tilgang til noen av SMS-ene som ble sendt ut fra politihuset i Bergen sist lørdag.

På dagtid gikk følgende melding ut til alle polititjenestepersoner i Vest politidistrikt, samt andre enheter og stasjoner utenfor Bergen sentrum:

«Grunnet pågående situasjon i Bergen sentrum og motdemonstranter trengs det en umiddelbar oppbemanning av ressurser. Dette haster! Vi trenger 30 IP3/IP4 umiddelbart.»

«Oppmøtested: uniformert i gymsal snarest».

Like etter en pressebriefing samme dag, sendte Vest politidistrikt ut en ny melding til ansatte i politiet:



«På grunn av pågående situasjonsbilde og motdemonstrasjoner i det eritreiske miljø må alle mannskap som er på jobb påregne å møtte fortsette på jobb utover ordinær arbeidstid.»

Politiet har siktet fem personer etter lørdagens opptøyer i Bergen sentrum. De er siktet for vold og for å ikke ha fulgt politiets påbud om å forlate stedet.