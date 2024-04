Hos Aker Solutions på Stord er det varslet at tas nesten 600 arbeidere i streik. Foto: Bjørn Arve BALDERSHEIM / Aker Solutions / AFP

Fellesforbundet (LO) varsler storstreik om de ikke kommer til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri (NHO) gjennom tvungen mekling hos Riksmekleren.

Tirsdag gikk den frivillig meklingen til tvungen mekling for at de to organisasjonen skal lande årets lønnsoppgjør i fronfaget.

Den tvungne meklingen hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland begynner onsdag formiddag. Fristen for å bli enige er midnatt lørdag.

Er ikke partene enige da, blir det storstreik fra søndag av.

– Vil ramme arbeidsgiver hardt

Totalt kan over 14.000 arbeidere tas ut i streik om meklingen ikke fører til enighet.

Fellesforbundet har varslet at ansatte i flere store virksomheter, spesielt innen offshore og energi, vil tas ut i streik.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum understreker at målet er å komme til enighet gjennom mekling. Men dersom dette ikke går, er streik et faktum.



– Dette første uttaket vil bidra til en effektiv streik som vil ramme arbeidsgiversiden hardt. Skulle vi ende i konflikt vil det fortløpende komme flere uttak, sier Eggum.

TV 2 har vært i kontakt med Norsk Industri, som per nå ikke ønsker å kommentere bruddet i meklingen.

Disse bedriftene rammes hardest om Fellesforbundet velger å streike:

Totalt over 2000 ansatte tas ut ved forskjellige Aker Solutions-avdelinger – flest i Verdal, Stavanger og på Stord.

Aibel i Sandnes – 612 ansatte

Fosdalen AS avdeling Verran i Steinkjer – 521

Haugesund Skips og Offshore Service AS – 441

Kaefer Energy AS i Stavanger – 533

Subshore.no AS på Stord – 440

Yabimo Norge As på Stord – 645

NSE Industrier AS i Stavanger – 625

SEC Norge AS – 438

I denne og denne lista kan du se hele oversikten over hvem som kan bli tatt ut av Fellesforbundet.

Også Parat bryter

Tirsdag ettermiddag melder også arbeidstakerorganisasjonen Parat at de trekker seg fra den frivillige meklingen med Norsk Industri om fronfagsoppgjøret.

Også her blir det tvungen mekling, hvor partene vil forhandle videre med hjelp fra Riksmekleren. Fristen er midnatt lørdag.

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune i Parat sier at de ønsker å komme frem til en løsning innen fristen. Det er ifølge ham likevel mye som må komme på plass innen fristen.



– Forhandlingene og den frivillige meklingen har klargjort problemstillingene, men vi er avhengige av god fremdrift og gjennomslag for våre krav i dagene fremover for å unngå konflikt, sier han i en pressemelding.

Totalt kan i overkant 1000 arbeidere ved 15 bedrifter tas ut i streik av Parat.

Frontfagsoppgjør går som oftest til tvungen mekling.

Fellesforbundet har gått inn i oppgjøret med krav om blant annet reallønnsøkning og etter- og videreutdanningsreform.