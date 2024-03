Varsler økning i innkallinger til førstegangstjeneste

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil både ansette flere i Forsvaret og øke antall innkallinger til førstegangstjeneste. Dette blir etter alt å dømme en del av regjeringens nye plan for Forsvaret.

– Vi har mulighet til å hente inn flere vernepliktige i aktiv tjeneste. Og vi trenger å ansette flere i Forsvaret, sier statsminister Støre til TV 2.

Danskene la onsdag frem en forsvarssatsing som innebærer å utvide verneplikten fra fire til elleve måneder og å øke antall innkallinger fra 4700 til 5000 soldater.

I tillegg legger den danske regjeringen 190 milliarder danske kroner på bordet det neste tiåret.



– Ja takk, begge deler

– Jeg tror vår satsing kommer til å bli bredere og mer omfattende, sier Støre.

– Det Forsvaret vi utvikler, er et veldig moderne og teknologisk avansert forsvar hvor vi trenger folk med fagkompetanse til å bruke avansert utstyr. Så vi trenger både å ansette flere og rekruttere flere vernepliktige, så her er svaret ja takk, begge deler, legger han til.



Støre-regjeringen varslet torsdag at den nye forsvarsplanen skal legges frem 5. april. Pressemeldingen kom rett etter at Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møtte partilederne på Stortinget.

I dag er de fleste førstegangstjenestene av 12 måneders varighet, men for noen er den opp til 16 måneder.

– Det blir flere på 16 måneders førstegangstjeneste, opplyser Gram.

Torsdag kunngjorde også regjeringen i en pressemelding at Norge allerede inneværende år kommer til å nå Natos to-prosentmål. Regjeringen vil foreslå ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett for å få til dette.

Tidligere var planen å nå dette målet innen 2026.

– Vi har allerede styrket Forsvaret med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå tar vi enda større grep for å nå to-prosentmålet. Styrkingen skal bidra til å sikre nasjonal kontroll, samtidig som det skal skape arbeidsplasser og aktivitet i hele Norge, sier finansminister Vedum.

Har mangler

Hvor mye penger Forsvaret vil få å rutte med i den nye planen, er foreløpig ikke kjent.

– Beløpene får du når planen kommer. Jeg må be om respekt for at det må komme samlet, men vi bruker betydelige penger på forsvar i dag, sier Støre til TV 2.

– Vi har et forsvarsbudsjett på nesten hundre milliarder kroner. Vi har økt det ganske betydelig etter at vi kom i regjering fordi den planen vi nå har, har en del mangler og trenger å bli styrket. Det er på denne planen vi skal bygge den nye.

Støre poengterer – slik Mette Frederiksen gjorde onsdag – at denne satsingen handler om å ivareta fred, ikke om å provosere til krig.

– Norge gjør ikke dette for å søke konflikt med noen, men for å hindre konflikt med noen. Det er den tryggheten som Forsvaret skal gi oss.

HÅPER PÅ BREDT FORSVARSFORLIK: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram var torsdag på Stortinget for å informere om langtidsplanene for Forsvaret. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Undervurdert

Forsvarsminister Gram mener at denne satsingen er etterlengtet.

– På noen områder er det for lite folk til å betjene det dyre utstyret vi har kjøpt inn. Vi sliter med teknikerutfordringer på de nye kampflyene våre. Vi ser også at bygningsmassene er tatt for dårlig vare på. Vedlikeholdet er undervurdert. Så vi trenger både å oppgradere kaserner og boliger, antall folk som skal jobbe i Forsvaret og så er det tynt på lager av drivstoff, materiell, reservedeler og så videre. Så det er mye å ta tak i. sier Gram til TV 2.

– Du tegner et ganske dystert bilde av Forsvaret i dag?

– Det er mye som er bra i Forsvaret og vi får mange gode kapabiliteter nå med fly og stridsvogn og ubåter, og vi har mange dyktige folk i Forsvaret, men det har vært for mye lagertæring. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig.