Varsler mulig evakuering i Balestrand

Uværet på Vestlandet fortsetter søndag.

Sogndal kommune vurderer å evakuere innbyggere i deler av Balestrand sentrum og rundt Esefjorden som følge av nedbør og fare for ras.

– Det er ikke sendt ut evakueringsvarsel, men vi ønsker å varsle innbyggerne om at det kan bli aktuelt, slik at de kan forberede seg ved å pakke det mest nødvendige, sier ordfører Stig Ove Ølmheim i en pressemelding på kommunens hjemmesider.

Kommunen har sendt ut forhåndsvarsler til 637 adresser. Kommunen sier det er uvisst hvor mange av disse som kan bli evakuert.

Nytt krisemøte

Ølmheim sier til TV 2 at de følger situasjonen nøye og at situasjonen er uendret fire timer etter at evakueringsvarselet ble sendt ut.

– Det er temperaturen som avgjør hvor mye vann som kommer. Med høyere temperaturer vil det smelte mer is og snø, og dermed vil og vannstanden stige.

STENGT: Dette skredet stenger riksvei 13 ved Byrkjanes i Odda. Foto: Statens Vegvesen

– Så nå venter vi på at temperaturene vil synke noe, og det vil nok skje utover kvelden, sier ordføreren.

Han forteller at de har fått ambulansebåter inn mot bygda, som er med på å ivareta sikkerheten for innbyggerne.

Det skal være et nytt krisemøte i kommunen sammen med nødetatene og NVE klokken 18 søndag kveld.

Kan ikke rydde veiene

Det voldsomme uværet startet lørdag. Da gikk det flere snø- og sørpeskred både i Sør- og Nord-Norge.

Dette førte til at flere veier ble stengt, og Sogndal kommune ble isolert.

– Det er ekstrem dårlig vær her på Vestlandet. Vi har 25 stengte veier fordelt på Hordaland og Sogn og Fjordane, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen i Vegtrafikksentralen vest til TV 2.



Ifølge Larsen vil geologer ta fortløpende vurderinger på om det er trygt å rydde skredene.

– Vi har alle mann til pumpene, sier han.

Ølmheim forteller at de i Sogndal foreløpig ikke har begynt å rydde veiene etter råd fra statsforvalteren og NVE.

– De har oppfordret oss til å vente med opprydningsarbeid frem til flommen og vannføringen er lavere. Det har med sikkerheten til arbeiderne å gjøre og faren for at flere skred kan gå, sier han.