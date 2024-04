Var på frifot i ett år – så mener politiet at han drepte igjen

I september 2023 ble 39-åringen pågrepet for å ha drept en 28 år gammel kvinne ved å tenne på henne. Nå er han også siktet for å ha drept et vitne til drapet.

Den avdøde mannen i 50-årene ble funnet død 17. juli 2023.

I september 2022 var han til stede da en 28 år gammel kvinne ble drept i en bolig i Skien. Politiet mener at den nå dobbeltdrapssiktede mannen helte brennbar væske over kvinnen før han tente på.

Til stede under drapet var også den avdøde mannen i 50-årene.

Etter drapet av kvinnen i 2022, tok det omtrent ett år før den siktede 39-åringen ble pågrepet. Nå mener politiet altså at han drepte vitnet fra den første saken før han ble pågrepet.

39-åringen nekter straffskyld for begge drapene.

– Ikke kjent med bevisene

Politiadvokat Tine Henriksen forteller at de har etterforsket dødsfallet til mannen i 50-årene som mistenkelig siden han ble funnet død i juli i fjor.

– Siktede er ennå ikke er kjent med bevisene mot ham, men det er flere opplysninger som har fremkommet gjennom den ni måneder lange etterforskningen, som gjør at vi mistenker ham, sier Henriksen.

– Er det at han var vitne i den første saken et motiv?

– Vi undersøker nå om det har en sammenheng, men det er for tidlig å si noe om, sier politiadvokaten.

POLITIADVOKAT: Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt er påtaleansvarlig i etterforskningen mot mannen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Den avdøde mannen i 50-årene rakk å forklare seg som vitne for politiet før han døde.

Politiet forteller at det totalt var fire personer i huset der kvinnen i 20-årene ble drept, og at det altså var to vitner til den første hendelsen.

Vil gjøre nye avhør

Henriksen sier det vil gjøres nytt avhør av det andre vitnet. Hun vil ikke gå ut med dødsårsaken til mannen.

Politiadvokaten sier det er en utfordrende sak å etterforske, og at det har ført til at siktelsen kommer så lenge etter hendelsen.

Mannens forsvarer, advokat Espen Refstie, sier til TV 2 at han nekter straffskyld.

– Det er overraskende at siktelsen kommer. Det er tungt å bli siktet for den type alvorlige handlinger. Det går sterkt innpå ham. Han har det ikke bra, sier Refstie til TV 2.

VANSKELIG: Forsvarer Espen Refstie sier arbeidet med saken er vanskelig, da han ikke får se politiets bevismateriale. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han forteller at siktede hadde en nær relasjon til den avdøde mannen.

– De var godt bekjente. Venner, sier Refstie.

Han sier siktede ikke har vært til avhør om den siste saken etter at han ble siktet, men at han tidligere har forklart seg som vitne.

– Selv om denne nye siktelsen kom som en bombe og et sjokk for han også, fester han lit til at politiet gjennom etterforskningen vil finne ut at han ikke har gjort noe som helst straffbart i den saken.

Tidslinje 28 år gammel kvinne ble fraktet til Haukeland universitetssykehus med brannskader natt til fredag 9. september 2022.

Kvinnen ble erklært død mandag 12. september 2022.

En nabo forteller til Telemarksavisa at to menn forlot brannstedet på sykkel.

Politiet opplyste at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på. Det var på dette tidspunkt uvisst om hun gjorde dette selv eller om andre sto bak.

En mann i slutten av 30-årene ble pågrepet søndag 24. september 2023. Han ble siktet for drap på kvinnen som døde ett år tidligere.

27. september 2023 skriver NTB at den siktede mannen også er siktet for kroppsskade og kroppskrenkelse, etter hendelser i henholdsvis februar og september 2023.

9. april blir mannen siktet for drap på en mann i 50-årene som var vitne til drapet på kvinnen i 2022. Mannen nekter straffskyld. Kilder: Telemarksavisa / Varden / NTB

Døde på Haukeland

Kvinnen i 20-årene som 39-åringer er siktet for å ha drept ble fraktet til Haukeland sykehus, men døde av brannskader noen dager senere.

Siktede har sittet i varetektsfengsel siden han ble pågrepet for det første drapet i september i fjor. Hans forsvarer opplyste i fjor høst at han nektet straffskyld for dette drapet.

Politiet opplyste at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på. Det var på dette tidspunkt uvisst om hun gjorde dette selv eller om andre sto bak.



Ifølge politiet var avdøde og siktede i et forhold. Den siktede mannen befant seg på stedet da nødetatene ankom brannatta.



Siktet for vold og seksuell omgang

Politiet har ved flere anledninger utvidet siktelsen mot mannen. Tidligere i år ble siktelsen utvidet til å også gjelde seksuell omgang med en 15 år gammel jente.

– Siktelsen er også utvidet til å gjelde seks andre voldshendelser, sier Henriksen.