Våpenhvilen forlenges med to dager

VÅPENHVILE: En mann går gjennom en gate i Gaza by mandag, omringet av utbombede bygninger. Foto: AP Photo/Mohammed Hajjar/NTB

Våpenhvilen mellom Hamas og Israel skulle i utgangspunktet vare ut mandag. Nå utvides den med to dager.

Våpenhvilen mellom Hamas og Israel forlenges med to dager. Det melder Qatars utenriksdepartement, som har ledet forhandlingene, mandag ettermiddag.

– Det er oppnådd en avtale om å forlenge den humanitære våpenhvilen på Gazastripen med ytterligere to dager, sier talsperson for Qatars utenriksdepartement, Majed Al Ansari på X/Twitter.

Hamas sier at de har gått med på en forlengelse av våpenhvilen. Også Det hvite hus bekrefter at en avtale mellom partene er på plass.

Israelske myndigheter har foreløpig ikke uttalt seg om den nye avtalen.

MARKED: Mange var samlet på markedet Al-Zawiya i Gaza by på mandag, som etter planen skulle være den siste dagen med våpenhvile. Foto: OMAR EL-QATTAA / AFP / NTB

Den midlertidige våpenhvilen startet fredag i forrige uke og skulle etter planen vare i fire dager, altså til og med mandag.



Egypt: Flere gisler vil løslates

Ifølge egyptiske myndigheter, som har deltatt i forhandlingene, vil forlengelsen inkludere en utvekslingsavtale hvor 20 israelske og 60 palestinske fanger blir løslatt.

Det er allerede forventet at elleve israelske gisler vil løslates mandag, samtidig som det forhandles om frigjørelse av 33 palestinske fanger, skriver Reuters.

Hamas sier de har mottatt en liste over fanger som skal løslates, og at denne inkluderer tre kvinner og 30 barn.



Siden fredag har Hamas løslatt 58 personer fra Gazastripen, mens Israel har løslatt 117 palestinere som satt i israelske fengsler, ifølge CNN.

I den opprinnelige avtalen mellom partene sto det at Hamas måtte løslate ti nye gisler for hver dag våpenhvilen skulle forlenges.

– Mister initiativet

Professor Tormod Heier ved Forsvarets Høgskole tror Hamas vil ha interesse av å hale ut tiden så mye som mulig i forbindelse med gisselutvekslinger.

– Hvis våpenhvilen forlenges, vil Hamas kunne spille på gislene for å prøve å trekke ut tiden. Jo lenger en pause eller våpenhvile varer, jo vanskeligere vil det bli for Israel å starte krigen opp igjen. Dels fordi de mister initiativet i selve kamphandlingene, men også fordi det internasjonale samfunnet kan bygge et mye sterkere press mot Netanyahu, sa Heier til TV 2 mandag formiddag.