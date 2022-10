– Vanskelig å spå hvor radikal hun blir

Det var fredag at det ble klart at Giorgia Meloni takket ja til å danne regjering etter forespørsel fra Italias statsminister Sergio Mattarella.

Meloni er leder av partiet Fratelli d'Italia, som på norsk blir Italias brødre. De var klare valgvinnere i det italienske nyvalget i høst.

Som 15-åring ble hun med i ungdomsbevegelsen til det nyfascistiske partiet Den italienske sosiale bevegelse (MSI), og i en alder av 31 ble Meloni valgt til ungdomsminister i Berlusconis fjerde og siste regjering, før hun i 2012 var med og stiftet Italias brødre.

Og nå blir hun den første statsministeren fra det ytre høyre siden diktatoren Benito Mussolini styrte Italia mellom 1922 og 1943. Det har hun fått til ved å gå i koalisjon med ytre høyre-partiet til Matteo Salvini, Ligaen, og Silvio Berlusconis konservative Fremad Italia.

TV 2 har snakket med to Italia-kjennere om hvem hun er og hva slags politikk hun kan komme til å føre.

Venter motstand

Elisabetta Cassina Wolff er historiker ved Universitetet i Oslo med Italia som spesialfelt. Hun har tidligere uttalt til Aftenposten at det er helt riktig å definere partiet til Meloni som ytre høyre. Hun sammenligner partiets politikk med president Viktor Orbáns politikk i Ungarn.

– Så langt har hun vært flink til å bevege seg i det politiske landskapet. Hun representerer en politisk linje som ikke et flertall av italienere støtter, sier hun og viser til at Melonis koalisjonen har rundt førti prosent oppslutning, men nesten seksti prosent av setene i parlamentet som følge av valgloven i landet.

– Men det er et flertall av italienere som ikke tenker som henne, særlig knyttet til kvinnepolitikk, garantier for minoriteter og innvandring, legger Wolff til.

– En som kan splitte italienere

Historikeren mener at Meloni må belage seg på å stå mot en tydelig opposisjon i parlamentet, men også blant det italienske folk i form av mulige demonstrasjoner og streiker.

KOALISJONEN: Ligaen-leder Matteo Salvini (t.v.), Fremad Italia-leder Silvio Berlusconi Italias brødre Giorgia Meloni. Foto: REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

Da TV 2 snakker med samfunnsøkonom og førsteamanuensis Roberto Iacono ved NTNU fredag kveld, trekker han frem kvinners rettigheter som noe som er verdt å følge med på i Melonis politikk.

– Hun har ved flere anledninger sagt at hun ikke er villig til å kjempe for blant annet abortrettigheter. Abortdebatten her er ikke som i USA, men vi vet at hun ikke ville vært en forkjemper for fri abort om det var debatt rundt det.

Han sier at Meloni flere ganger også har uttalt seg kritisk om LHBT-rettigheter.

– På disse områdene er hun nok mer en som kan splitte enn forene italienere.

Tror EU-forholdet blir det viktigste

Det som virkelig kan gi Melonis regjering utfordringer, er Italias forhold til EU og Russland, mener Iacono som viser til nylige uttalelser fra koalisjonspartner Berlusconi om hvor nært vennskapet med Russlands president, Vladimir Putin, er.

Han mener likevel, til tross for at hun er langt ute på høyresiden, ikke helt har signalisert hvordan hun vil stille seg inn mot EU og Russland.

– Jeg tror ikke Meloni er som Orbán eller Berlusconi, men det er vanskelig å spå hvor radikal hun blir.

Orbán er Putin-alliert, og har lagt flere hindre for EU i forbindelse med blant annet sanksjoner mot Russland knyttet til landets invasjonskrig av Ukraina.

VENNER: Russlands president Vladimir Putin (t.v.) og Fremad Italia-leder Silvio Berlusconi her avbildet under et møte i 2019. Foto: Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Historiker Wolff ved Universitet i Oslo mener på sin side at Meloni har plassert seg helt klart i Vesten og i alliansene med Nato, USA og EU.

– Når det gjelder utenriks forventer jeg ikke store overraskelser eller endringer fra forrige regjering til Mario Draghi.

Lørdag har både sentrale ledere i EU, som EU-kommisjonenes Ursula von der Leyen, og USAs president Joe Biden gratulert Meloni som ny statsminister og uttalt at de ser frem til å samarbeide med henne.

Mener regjeringen slår sprekker

Et annet aspekt Iacono trekker frem, er at Italia har inngått en låneavtale med EU for å få landets økonomi på rett kjøl. Men denne avtalen krever at Italia innfrir en rekke kriterier, deriblant på offentlig infrastruktur, ansettelser i skoler, juridiske reformer.

– Italienerne vil dette og EU låner dem penger. Ingen er mot at man skal ta i mot disse pengene, alle partiene vil ha lånet. Men det gjenstår å se om Meloni klarer å fortsette Draghi-linjen opp mot EU, sier han.

Italia har så langt klart å innfri disse kravene som EU har stilt, legger Iacono til. Han mener at dette nå kan ryke, for ifølge ham slår koalisjonen sprekker allerede før den regjeringen er skikkelig i gang.

– Vil de klare å holde en forsvarlig økonomisk politikk? Akkurat nå kan ikke Italia risikere å miste dette lånet. Det gjør de sikkert ikke, men EU vil heller ikke gi ut lånet uten at krav møtes.