Valgdirektoratet glemte å telle med forhåndsstemmer

DRAMATISK: Skien kommune så ut til å havne midt i et alvorlig valgdrama. Nå er feilen rettet opp i. Foto: Rodrigo Freitas/NTB.

Oversikten over valgresultatet i Skien kommune inneholdt ikke forhåndsstemmene. – Vi har levert alt vi skal, sier kommunen.

Det så ut til å bli et aldri så lite valgdrama i Skien kommune onsdag.



Valgdirektoratet glemte tirsdag å ta med forhåndsstemmene i opptellingen av valgresultatet.



Det førte til at lokalpressen erklærte Arbeiderpartiet for valgets største parti tirsdag.

Avisen Varden meldte om feilen først.



9352 stemmer uteble

Nå skal problemet være i orden, opplyser Anne Spånem, kommunikasjonssjef i Skien kommune til TV 2.

– Vi er et offer for at datasystemet i Valgdirektoratet har gått treigt. Så de hadde ikke tatt med forhåndsstemmene i sin oversikt i går, sier hun.



Kommunen hadde telt riktig og sendt inn til Valgdirektoratet. Men på grunn av treghet i systemene, uteble 9352 forhåndsstemmer fra resultatet tirsdag.

– Vi har gjort alt vi skal, men vi beklager at dette har skjedd, sier Spånem.

Vegdirektoratet bekrefter også at feilen skyldes deres systemer.

– Vi har funnet feilen og oppdatert tallene. Visningen nå er riktig, sier Tore Bø Nyland i Valgdirektoratet til TV 2.

Høyre størst

Blemmen førte altså til at lokalavisene tirsdag erklærte Arbeiderpartiet til vinneren av valget.

Først ble Høyre natt til tirsdag utropt til største parti i Skien, kun én stemme foran Ap.

Tirsdag kveld ble dette snudd på hodet da Skien kommune hadde fått inn poststemmene. Det førte til en liten økning for Ap, som likevel ble større enn Høyre.



Men dette stemmer altså ikke. Høyre er største parti i kommunen, bekrefter Spånem til TV 2 onsdag.

– Vi har informert gruppelederne, valgstyret, Valgdirektoratet og pressen om dette. Og så regner vi med at de rydder i egne sysaker, sier hun.

Selv om Høyre ble noen promille større enn Arbeiderpartiet har de to partiene fått like mange mandater i kommunestyret.