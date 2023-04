Et ekspertutvalg mener fastleger bør slutte å skrive sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet, samt fravær-attester til elever ved videregående skoler.

HELSEHJELP: Over 200.000 nordmenn mangler fastlege. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

207.515 nordmenn står uten fastlege, viser tall fra Helsedirektoratet fra april. Det er en nedgang fra forrige måned, da 217.000 nordmenn manglet fastlege.



Et ekspertutvalg har utredet konkrete forslag til tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. De har sett på blant annet organisering, finansiering, legevakt og kompetanse.

Utvalget har vært ledet av Kjetil Telle, fagdirektør i FHI.



UTVALG: Fagdirektør i FHI, Kjetil Telle, mener fastleger må si mer nei. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi lever lenge i Norge og ressursene blir knappere. Derfor er og blir ordningen enda viktigere fremover, sier Telle på en pressekonferanse.

Det er 59 forslag i rapporten. Dette er blant forslagene:

Høyere andel basistilskudd

Profesjonsnøytrale takster og økt bruk av delegering

Åpne for samlet listeansvar og at kommuner kan inngå avtale med fastlegeselskap

At overdragelse av fastlegepraksiser reguleres

At fravær i videregående skole håndteres i utdanningssektoren

Slutte å utstede sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet

Alle med fullført veiledet praksis etter studiet (LIS1) skal kunne være vikar i fastlege­tjenesten og ta legevakter

Forenkling av kompetansekrav for leger i kommunene

Flere ordinære LIS1-plasser

Etablere rammer for hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges

Økt bruk av andre leger i legevakt og mer bruk av fastlønn

Legge til rette for nye arbeidsformer i legevakttjenesten

16 dager egenmelding

Utvalget mener i hovedsak at fastlegene må få mindre å gjøre, noe som også kommer fram i listen over forslag til tiltak.

– Fastleger i Norge har grovt sett to oppgaver: Å yte legetjenester og helsehjelp. Det andre er å si nei til unødvendige helsetjenester, sier Telle i utvalget.

Et av forslagene er å slutte å utstede sykemelding fro korttidsfravær i arbeidslivet.

– Så lenge man kan bruke egenerklæring, så bør den brukes fremfor å bruke legenes tid på den type ikke-medisinske oppgaver, sier Telle i utvalget.

Utvalget mener også at elever i videregående skole ikke bør bruke legenes tid til å få fravær-attester, men at det heller bør håndteres i utdanningssektoren.

I dag kan man være syk fra jobb i tre dager før man må ha erklæring fra legen om at man fortsatt er syk, og denne skal leveres til arbeidsgiver.

Utvalget foreslår å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager, som er tilsvarende arbeidsgiverperioden.

Enkelt forklart: Det er arbeidsgiver som betaler når du er syk i 16 dager. Etter dette er det NAV som betaler om du er syk.

Utvalget sier at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring i disse 16 dagene, men da må arbeidsgiver betale det selv.

Prinsippet for at fastleger ikke skal skrive legeerklæringer og fravær-attester til videregående-elever, handler om at de fleste blir friske.

– Vi mener at verdien av fastlegenes kompetanse er for høy til å bruke på den type problemer utenfor helsesektoren, sier Telle.

– Er man syk og trenger fastlege skal man gå til fastlegen, men man skal ikke gå til fastlegen når det er unødvendig, sier Telle.



Tall fra NAV viser at drøyt 60 prosent av det legemeldte fraværet har en varighet på under 16 dager.

Flere yngre oppsøker legen

Antall fastleger i Norge har økt fra 3700 cirka i 2006 til over 5000 i dag. Til tross for flere fastleger, er det fortsatt mange som står uten.

Ifølge ekspertutvalget er hver og en av oss cirka tre ganger innom fastlegen i løpet av året.

– Vi hadde ventet en økning i antall konsultasjoner for eldre. Det viser den ikke. Det er et fall blant de eldre og en økning blant de yngre i yrkesaktiv alder, sier Telle i FHI.



Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier i en pressemelding at regjeringen vil styrke og endre basistilskuddet fra 1. mai slik at pasienter med store behov skal få bedre oppfølging.

– Fastleger som har mange innbyggere med store behov for fastlegetjenester på sine lister, skal også kunne redusere sin arbeidsbelastning. Framover vil vi også vurdere nye og andre tiltak, sier Kjerkol.

1,8 millioner i årslønn

Fastlegene opplever ifølge ekspertutvalget at de jobber veldig mye, og mange yngre leger ønsker større faglig fellesskap og jobbe mer faglig.

I 2021 tjente fastlegene i gjennomsnitt 1.8 millioner kroner i året, ifølge utvalget.



Mange kommuner opplyser også at de sliter med å ivareta sitt sørge-for-ansvar som følge av mangel på fastleger. Det er store geografiske forskjeller i ordningen, opplyser Telle i FHI.

– Risikerer todeling av helsetjenesten

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier på pressekonferansen tirsdag mener man må snu rekrutteringsutfordringene til fastlegeyrket.

– Det har en kostnad å fortsette som før og da risikerer vi en større todeling av helsetjenesten og større sosial ulikhet, sier Kjerkol.

Regjeringen har tidligere uttalt at de skal bruke nesten en milliard kroner på fastlegeordningen, og at fra 1. mai skal basistilskuddet øke, slik at fastleger med tunge lister skal redusere sin arbeidsbelastning.