Utsatte Putins tale: Frykter kaos

Den russiske statsviteren Sergej Markov bekrefter at Putins tale er utsatt til i morgen, ifølge Sky News, som siterer et innlegg på meldingstjenesten Telegram.

Tale til nasjonen

Markov er Vladimir Putins tidligere rådgiver, og nær venn av presidenten.

Det var ventet at den russiske presidenten skulle holde en tale til nasjonen tirsdag kveld, bare kort tid etter at Putin gikk ut og varslet om en økning i våpenproduksjon.

– Organisasjonene i vår våpenindustri må være forberedt på å levere nødvendige våpen, teknologi og krigsmateriell så fort som mulig, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

«Hvordan forlate Russland»

Det er også vedtatt et lovforslag som vil gi Putin muligheten til å kalle inn nye soldater. Det samme vedtaket åpner for at nye rekrutter kan sendes til fronten uten de vedtatte månedene med trening.

Tankesmien ISW (Institute of the study of war) skriver i sin daglige oppdatering at Russland allerede sender utrente rekrutter til fronten, og på den måten svekker egen mobilisering.

Det er ikke kjent hva som skulle være innholdet i Putins tale. Han har hittil hevdet at han ikke kommer til innføre allmenn verneplikt og kalle inn soldater. Nå ventes det en kontrabeskjed, men hvis den skulle komme i denne talen, uteble den altså.

Samtidig viste googletrends at søkte «Hvordan forlate Russland» gikk rett til værs i Russland, ifølge nyhetsstedet Meduza.

Nyheten om at det skal avholdes folkeavstemninger i de okkuperte russiske områdene kom samtidig. Ifølge eksperter er det ikke tilfeldig.

Spekulasjoner

Utsettelsen har skapt spekulasjoner fra flere hold, og den britiske generalen Richard Shirreff omtaler situasjonen som «ganske kaotisk», ifølge Sky News.

– Vi så det ble kunngjort at den skulle holdes klokka 20 Moskva-tid. Så har vi nylig sett en Twitter-melding fra den russiske kanalen RT om at den ikke skal holdes da likevel – og uansett har jo det tidspunktet passert, sier han.

– Dette forteller meg at det utspiller seg et visst kaos, la han til.

Flere hadde ventet i lang tid på at Putin skulle komme ut på talerstolen.

– Gå å legg dere, skrev Margarita Simonyan, redaktøren i statsstyrte Russia Today, på sin egen Telegram-konto etter en stund.

I natt har fordømmelsen av folkeavstemningene fra vestlig hold vært utvetydige.

Det vil vise seg om Putin er klar til å tale til nasjonen onsdag.