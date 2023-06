– Utnevnelsen av vervet fremstår ugyldig

Kunnskapsminister Tonje Brenna har tirsdag innrømmet å ha gjort en alvorlig habilitetsfeil ved å gi et styreverv i Wergelandsenteret til hennes nære venn, Frode Elgesem.

Elgesem er tidligere bistandsadvokat etter 22. juli, og har i årene etter hatt en tett kontakt med Brenna.



I tillegg har Brenna sagt seg inhabil om saker som omhandler tre av styremedlemmene i Utøya AS.

Det bekrefter Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Nå håper hun at fordi hun er åpen og forteller om feilen at det vil bidra til at de får tillit til at de ønsker å rydde opp.

INNRØMMER: Tonje Brenna innrømmer å ha gjort feil om habilitet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

På spørsmål om velgerne kan stole på kunnskapsministerens vurderingsevne fremover, svarer hun:

– Jeg håper iallfall at folk kan tro på at jeg har et oppriktig ønske om å rydde opp. Som statsråd er jeg redd for å gjøre feil hver eneste dag i jobben min. Jeg er veldig opptatt av å ikke gjøre feil og at vi er ryddige i de beslutningene vi tar.

– Grov feilvurdering

– Tonje Brenna har gjort en grov feilvurdering. Utnevnelsen av Elgesem ser ut som et klart brudd på habilitetsreglene. Det er særlig oppsiktsvekkende når Elgesem selv ba henne vurdere habiliteten.



Det sier leder at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich (H).

– Utnevnelsen av Elgesem til styrevervet fremstår ugyldig. Ikke fordi han ikke er kvalifisert, men fordi utnevnelser må skje på en måte som innbyr til tillit, sier han videre.

KLAR TALE: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich, er klar på at det er gjort en alvorlig feil. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han forteller at Brenna selv informerte han om feilen over telefon på mandag kveld. Samtalen beskrives som ryddig og sier at det er helt naturlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen nå undersøker saken grundig.

– Hun var åpen om feilene og lovet kontrollkomiteen all informasjon vi ber om. Det setter jeg pris på som komitéleder, sier Frølich.

Komiteen vil nå be om å få oversendt forklaringen hun gir, tidslinjer og annet relevant informasjon. Frølich understreker at det er for tidlig å dra en konklusjon om utfallet.

– Men jeg vil takke Brenna for at hun har vært åpen og samarbeidsvillig fra første stund.

– Per nå har vi ingen mistanke om at ikke alt er lagt på bordet, men vi vil selvsagt følge opp og gå gjennom dokumentasjonen vi får tilsendt, sier Frølich til slutt.

– Meget alvorlig

Frp-leder Sylvi Listhaug sier saken om Tonje Brennas habilitet bør opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er en meget alvorlig sak. Det er utrolig at Brenna ikke har sett farene. Det dreier seg ikke bare om venner, men eksen og mannen hun har barn med. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bør gå inn i saken, sier Listhaug til VG.

På spørsmål om hun har tillit til Brenna, sier Listhaug at det først trengs mer fakta på bordet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har slått fast at han har tillit til Brenna.

– Overrasket

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Berg, reagerer på at habilitetsfeilen.

– Jeg synes det er sjokkerende at varsellampene ikke har vært på i saken om habilitet. Vi politikere må passe ekstra godt på dette, sier hun til TV 2.

OVERRASKET: Lan Marie Berg mener det nå må på plass flere kontrollmekanismer. Foto: Per Haugen / TV 2

Nå håper hun på at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil gå inn for å se på saken. Dette mener hun er nødvendig for å forstå hvordan habilitetsspørsmålet kunne bli unngått, når det er så mange indikasjoner på at man burde få klarhet i det.

– Det er åpenbart at det må flere kontrollmekanismer på plass hos statsrådene for å vurdere sin egen habilitet i utnevnelsen av verv.

– Jeg er overrasket, sier hun videre.

Berg forteller at hun har opplevd Brenna som en ryddig person, men at det i denne saken virker som det har skjedd en glipp. Derfor tror hun det nå er viktig at det kommer fram informasjon om hva som har skjedd.

– Neppe grunnlag for sak

Den tidligere lederen av Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, sier til TV 2 at det er viktig å ta spørsmål om habilitet på stort alvor.

– Det er bra at Brenna selv har funnet ut av dette og legger opplysningene fram, og at statsministeren også understreker både alvor og ansvar.

Lysbakken omtaler Brennas håndtering av saken som ryddig, og understreker at det gir tillit til at regjeringen nå har kontroll på saken.

IKKE GRUNNLAG: Lysbakken mener det ikke nødvendigvis er grunnlag for å åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Lysbakken er nå medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han sier at komiteen nå må diskutere om det er ønskelig å gå inn i opplysningene som Brenna legger fram.

– Jeg antar at all informasjon nå er lagt på bordet. Da er min foreløpige vurdering at det neppe er grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen.

Også Venstres nestleder Abid Raja er klar på at spørsmål om habilitet er helt grunnleggende for at befolkningen skal ha tillit til beslutningen som tas i en regjering.

– Det er vanskelig å forstå at verken statsråden eller folkene rund henne ikke har skjønt dette.

– Derfor må alle kortene på bordet og statsråden må forklare fullgodt hva som faktisk har skjedd, og hva som ligger bak, sier han og forklarer at dette er nødvendig for å gjenoppbygge tilliten.