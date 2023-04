Utenriksministeren om ukrainsk motoffensiv: – Kommer til å bli store tap

Etter Ukraina-besøket sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hun er imponert over motstandskraften i ukrainske folket. Samtidig kaller hun Russland en farlig nabo.

HJEMME I NORGE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), her avbildet under en pressekonferanse, er tilbake i Norge etter å ha besøkt Ukraina fredag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Fredag var den norske utenriksministeren på besøk i Ukraina. Lørdag var hun tilbake i Norge og besøkte TV 2.

Hun forteller at ukrainerne fortsetter å si at de trenger mer våpen for å kjempe mot den russiske invasjonsstyrken.

– Norge har gitt mye, og vi skal fortsette å gi, i nær dialog med ukrainske myndigheter, sier Huitfeldt, som ikke vil gå inn på hva slags leveranser det er snakk om.

Hun vil heller ikke kommentere potensielle donasjoner av F-16-fly til Ukraina, som landet har bedt om ved flere anledninger.

– Enorm motstandskraft

Den siste tiden har det vært mye snakk om den ventede motoffensiven de ukrainske styrkene har planlagt, og som myndighetene har sagt at skal sørge for å gjenerobre russisk-okkupert land.

– Jeg tror det blir harde kamper. De skal selvfølgelig ha rett til å kjempe tilbake landet sitt, som ulovlig er okkupert av Russland, men det kommer til å bli store tap fremover, mener Huitfeldt.

I UKRAINA: Anniken Huitfeldt og den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba i Odesa fredag. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hvor stor er muligheten for at Ukraina kan slå Russland tilbake en gang for alle?

– Det synes jeg er vanskelig å si.

– Men du er optimist?

– Ja, jeg er det. Det er en enorm motstandskraft i det ukrainske folket. Det har vært imponerende hvordan dette folket har stått imot den aggressive angrepskrigen.

Slik ser frontlinjene ut i Ukraina nå:

Foto: Jørgen Herland/TV 2

– Russland er en farlig nabo



Russland har nylig, som svar på at Norge utviste 15 russiske diplomater som anklages for spionasje, utvist ti norske diplomater.

Selv møtte Huitfeldt den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, i Tromsø – som sin første utenlandske kollega etter at hun fikk ministerposten i Støre-regjeringen.

DEN GANG DA: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (t.v.) og Finlands utenriksminister Pekka Haavisto (med ryggen til) senhøsten 2021. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

I dag sier hun at norske myndigheter allerede da merket at forholdet til nabolandet i nord gradvis ble dårligere – og at landet var preget av innstramminger i menneskerettigheter, strengere kontroll over pressen samt av en mer aggressiv retorikk.

– Vi så jo hva som skjedde på Krim i 2014, men vi håpet på å få til en annen løsning; vi håpet å få til et fungerende naboskap, selv om avstanden ble større, sier hun og fortsetter:

– Men jeg var jo klar over, første gang jeg møtte Lavrov, at dette kunne bli utfallet – at Russland angrep sitt naboland.

– Hvor farlig er det for oss at at forholdet er blitt slik det er?

– Russland er en farlig og uforutsigbar nabo. Men de vet hvor de har oss; de vet at Nato er en defensiv forsvarsallianse, at vi driver med åpenhet og har rett til å beskytte våre områder.