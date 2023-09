Zelenskyjs verkebyll: – Risikoen er stor

Da Oleh Maiboroda var direktør for et byggefirma i Kyiv, oppbevarte de ruller med dollarsedler i en safe bak skrivebordet. En av Zelenskyjs seniorrådgivere utpekes som mannen som håndterte disse kontantene.

Oleh Maiboroda var administrerende direktør i et av Ukrainas største byggefirmaer, men så ble han avslørt.

Myndighetene fant ruller med dollarsedler i en safe bak skrivebordet hans.

Nå åpner Maiboroda opp om korrupsjonssystemet han selv var del av før krigen.

VARSLER: Han var selv del av korrpusjonssystemet i Ukraina. Nå varsler han om det store omfanget. Foto: Leonhard Foeger

Spesialrådgiver i Transparency International Norge, Gro Skaaren-Fystro, forteller at det stadig blir mer bevissthet og åpenhet rundt Ukrainas korrupsjonsproblem.

– Det er bred enighet om at korrupsjon er en utfordring, og man jobber målbevisst med problematikken, sier hun til TV 2.

Betalte for byggetillatelser

Nyhetsbyrået Reuters møtte nylig Maiboroda til et dybdeintervju om hvordan korrupsjonen i byggebransjen foregikk.

Han har selv sluppet unna straffeforfølgelse, og er nå bosatt i Wien.

– Kontantene ble brukt til å bestikke offentlige tjenestemenn for å få godkjent byggeprosjekter, sier Oleh Maiboroda til Reuters.

Han har ingen konkrete bevis, men forteller at advokat Oleh Tatarov var én av de involverte. Tatarov er nå en av president Volodymyr Zelenskyjs betrodde seniorrådgivere.

– Tatarov løste alle juridiske problemer som oppsto i byggefirmaet Ukrbud Development LLC, sier Mairoboda.

KORRUPT: Zelenskyjs nærmeste rådgiver, Oleh Tatarov, skal angivelig ha vært bindeleddet mellom Maiborodas firma og myndighetene. Foto: Viacheslav Ratynskyi

Han forteller at bestikkelsene strømmet gjennom Tatarov fra 2014 til 2019. Han hadde kontakter i politiet, domstoler og påtalemyndigheter, og han ble derfor en perfekt mellommann for å sikre byggetillatelser.

– Han overførte pengene, så ble tillatelsene gitt, sier han.

I desember 2020 ble Tatarov siktet for å ha bestukket en rettsmedisiner, men to år senere var saken henlagt.

«Tatarov har blitt symbolet på Zelenskyjs toleranse for korrupsjon i hans indre krets», skrev avisen Kyiv Independent tidligere i år.

Korrupsjonsanklager er en verkebyll for Zelenskyj.

Ligger dårlig an

I slutten av januar ble korrupsjonsindeksen lansert av Transparency International (TI).

Gro Skaaren-Fystro påpeker at det er vanskelig å vite det faktiske omfanget av korrupsjon, men at tall på oppfatningen av korrupsjon i offentlig sektor viser at Ukraina rangeres som nummer 116 av totalt 180 land.

– Dette er en indikasjon på at korrupsjonen i Ukraina er nokså høy, sier hun til TV 2.

LANGVARIG PROBLEM: Gro Skaaren-Fystro er Spesielrådgiver i TI Norge. Hun påpeker at korrupsjon har vært et problem i Ukraina lenge. Foto: Moment Studio

Hun legger til at risikoen for korrupsjon øker i krig, men påpeker at landet har en nasjonal antikorrupsjonsstrategi og er langt fremme med forebyggende tiltak for å sikre åpenhet og kontroll av pengestrømmer, eierskap og anskaffelser.

– Vi vet ikke om det har blitt mer eller mindre korrupsjon som følge av krigen, men risikoen er uansett stor, og tema er høyt på dagsorden.

I europeisk sammenheng er det bare Russland som vurderes å være mer korrupt.

Den utstrakte korrupsjonen er en av grunnene til at Ukrainas mål om å bli EU-medlem, er langt unna for Ukraina.

Opposisjonspolitiker, Yaroslav Zheleznyak, ber vestlige givere merke seg korrupsjonsrapportene før de donerer penger eller utstyr til Ukraina.

Han sier til Reuters at med mindre det blir tatt et oppgjør med korrupsjonen i landet, risikerer vestlige givere å tape betydelige summer.

«Nå stjeler de pengene våre. I fremtiden kan de stjele pengene dine.», sier han og sikter til korrupte tjenestemenn.

Ekstra bevissthet

Tidligere i år annonserte statsminister Jonas Gahr Støre Nansenprogrammet. Dette er en donasjonspakke fra Norge på 75 milliarder kroner til Ukraina som skal utbetales over en femårsperiode.

DONASJON: I mars tidligere i år ble det klart at Norge skal donere 75 milliarder kroner til Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skaaren-Fystro forteller at det vises mye oppmerksomhet for å forsikre seg om at pengene fra Norge kommer fram dit de skal.

– Det er bred enighet på Stortinget om donasjonen av disse midlene, og det er viktig at vi hjelper Ukraina nå. Behovet for militær og humanitær bistand, så vel som langsiktig hjelp til gjenreisning av landet, er enormt.



– «Building back better» er ambisjonen. I den sammenheng må vi være ekstra bevisste på korrupsjonsrisikoen hele veien fra giver til mottaker, for å sikre at vi oppnår formålet med donasjonen, og at ikke pengestrømmer kommer på avveie, sier hun.

Tar grep

Zelenskyj stilles ansvarlig for korrupsjonen i landet, selv i krigstid. Han har gjentatte ganger sagt at korrupsjon ikke har noen plass i administrasjonen hans.

– Jeg vil understreke at hvis noen hos meg blir mistenkt for korrupsjon, vil de få sparken. Jeg har enda ikke sett slike eksempler på mitt kontor, uttalte presidenten i et intervju med ukrainske Focus Magazine i desember 2020.

ANSVARLIG: Selv i krigstider er det Zelenskyjs ansvar å sørge for at korrupsjonen i landet blir bedre. Foto: Peter Nicholls

Verken Zelenskyj eller Tatarov har svart på Reuters' spørsmål.

Zelenskyj har de siste månedene gjort grep for å vise at han tar korrupsjonsanklagene alvorlig. Han har sparket et titalls embetsmenn etter påstander om upassende transaksjoner.

Skaaren-Fystro mener det gjøres et godt arbeid for å slå ned på korrupsjon i landet.

– Det sivile samfunn, gravejournalister og mange politikere fra øverste hold viser et imponerende mot og styrke i antikorrupsjonsarbeidet i Ukraina. Selv midt i krigen og den ekstreme situasjonen som landet befinner seg i, sier hun.

Sterk motivasjon

Ukraina har sterk motivasjon for en større samfunnsendring. Etter krigen må de bygge landet opp igjen, og ønsket er at det skjer på en måte at de nærmer seg Europa og EU.

– Behovet for en endring i samfunnet er stort. Og det samme er kravene til reform for å oppnå det folk ønsker: Integrering i Nato og EU, sier Daria Kaeniuk til Reuters.

ØNSKER MEDLEMSKAP: På sikt ønsker Ukraina å bli medlem av både EU og NATO. Foto: Valentyn Ogirenko

Hun er administrerende direktør i den frivillige organisasjonen Ukrainas anti-korrupsjonsaksjonssenter (AntAC).

– Fremskritt

Ukrainas nasjonale antikorrupsjonsbyrå, NABU, har trappet opp arbeidet, og sier de den siste tiden har gjort større fremskritt enn noen gang siden etableringen i 2015.

I første halvår i år startet de nærmere 300 saker og sendte 58 tiltalte til retten, ifølge NABU.

STORE SUMMER: Bildet er fra en korrupsjonsavsløring ab NABU fra juni i 2020. Ukrainske myndigheter sa at beslaget var på en sum tilsvarende 64 millioner kroner. Foto: Efrem Lukatsky

– Vi prioriterer krigstidsforbrytelser, med særlig fokus på forsvars- og gjenoppbyggingssektorene, sier nåværende NABU-direktør Semen Kryvonos til Reuters.

Vinterjakke-skandale

5. september ble forsvarsminister Oleksij Reznikov byttet ut etter korrupsjonsanklager. Det ukrainske forsvaret hadde kjøpt inn 233.000 vinterjakker til soldatene. Jakkene tålte verken kulde eller å bli vasket.

Vinterjakke-skandalen er bare én i rekken av flere korrupsjonsmistanker i det ukrainske forsvaret.