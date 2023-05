Mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde tatt turen til Finland for å delta i samtaler med nordiske samarbeidspartnere, kom nyheten om at Russland anklager Ukraina for å ha angrepet Kreml i Moskva med to droner.



Ukraina sier de ikke står bak det angivelige angrepet.

Benekter sterk

– Kreml anklager Ukraina for attentatforsøk mot Putin. Hva er dine tanker om disse påstandene?

– Vi angriper ikke Putin eller Moskva. Vi kjemper på vårt eget territorium og forsvarer våre byer og landsbyer, sier Zelenskyj til TV 2 under ettermiddagens pressekonferanse i Helsinki.

Han sier videre at Ukraina verken har våpen eller ressurser til å krige på russisk territorium.

– Igjen. Vi angrep ikke Putin, presiserer presidenten.

Russland på sin side raser og kaller angrepet et ukrainsk attentatforsøk, eskalering av krigen og terrorisme.

– Vi vurderer det som et attentat for å ta livet til Putin, sier Kreml i en uttalelse gjengitt av det russiske statskontrollerte nyhetsbyrået Ria Novosti. Russisk forsvar tok ned dronene og Putin er ikke skadet, heter det i uttalelsen. Putin skal heller ikke ha befunnet seg i Kreml under angrepet.

Videoer som angivelig viser en eksplosjon like over Kreml ble raskt delt i sosiale medier. Ingen av disse videoene er verifisert.

– Kan være motstandsgruppe

Flere eksperter har uttalt at den angivelige hendelsen kan være iscenesatt, eller at andre kritikere av Kreml står bak.



– Det kan ha vært ukrainske «frilansere» som jobber på eget initiativ, eller en eller annen russisk motstandsgruppe, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga til NTB.



– Helt siden starten av krigen har det vært forskjellige russiske grupper som har bedrevet sabotasje og angrep på mål med både praktisk og symbolsk verdi, påpeker han.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier i et intervju med Washington Post at USA verken kan bekrefte eller avkrefte Russlands påstander. Samtidig legger han til at alle påstander fra Kreml bør tas med en stor bøsse med salt.



Hemmelig

Zelenskyj dukket opp på et felles ukrainsk-nordisk toppmøte i Helsinki onsdag. Besøket var av sikkerhetshensyn en godt bevart hemmelighet.



I løpet av dagen har Zelenskyj blitt ønsket velkommen til Finland av president Sauli Niinistö og møtt statslederne fra alle de fem nordiske landene. Han hadde også bilateralt møte med statsminister Jonas Gahr Støre i forkant av det felles nordisk-ukrainske toppmøtet.

Målet for reisen er å skaffe mer hjelp til å forsvare landet mot Russland, og Zelenskyj starter den felles pressekonferansen med å takke de nordiske landene for all støtte.

I Støres samtaler med president Zelenskyj kom det fra at Norge øremerker 1,7 milliarder kroner for å reparere og sikre sivil infrastruktur i Ukraina. Det betyr blant annet sikrere forsyninger av strøm og vann.

Pengene går ut fra rammen til det allerede vedtatte Nansen-programmet som har en økonomisk ramme på 15 milliarder kroner årlig, fram til 2027.



Etter pressekonferansen ga Støre en klem til presidenten. Til TV 2 forklarer han hvorfor.

– Det er et menneske som står oppi en så enorm utfordring og bærer det på sine skuldre. Vi møttes i Kyiv og vi har snakket mange ganger på telefon. Det blir en slags vennskap. Han bærer ansvaret som president, og han er også ektemann og pappa, så det falt veldig naturlig å gi ham en klem, sier Støre.

Takker Norge

– Vi fokuserte på situasjonen ved fronten og støtten Ukraina får fra Norge. Jeg takker det norske folk, regjeringen og Stortinget for å støtte vårt folk og våre forsvarsstyrker, og hele det ukrainske samfunn, skriver Zelensky i en Telegram-melding etter møtet.

Zelenskyj takker Norge spesielt for den langsiktige pengestøtten, og sier det viser verden hva det betyr å sette pris på fred.



Alle de nordiske landene har gitt både økonomisk og militær støtte til Ukraina siden den russiske invasjonen.

I SAMTALER: Støre og Zelenskyj hadde bilaterale samtaler onsdag. Foto: Aage Aune / TV 2

– At Norden står sammen i møte med Zelenskyj er et viktig budskap. Det er fem demokratier som støtter kampen Ukraina står i med penger og annen støtte, uttalte Støre til TV 2 i forkant av det bilaterale møtet.



– Freden kan ikke ligge på dine skuldre alene, sier Støre under pressekonferansen

Etter et møte med den finske presidenten holdt de to en pressekonferanse. Der sa han at den ukrainske motoffensiven nå er på trappene, og at han venter at ukrainerne vil få donert jagerfly.

– Ikke aktuelt med jagerfly

Spørsmålet har blitt stadig mer aktuelt, og Danmark sa i mars at de vurderer å donere kampfly. Støre sier imidlertid til NTB at det for Norge ikke er aktuelt å sende fly.

MØTE: Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre etter pressekonferansen onsdag Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

– Det er ikke et aktuelt tema for oss i dag. Hele det spørsmålet må vurderes i en mye større sammenheng, hvor de store statene må ta avgjørelsen, sa Støre.

Norge har blant annet mange utrangerte F-16-fly som er erstattet av nye F-35 jagerfly.

Milliardhjelp

Danmark, Finland, Norge og Sverige har også sluttet seg til gruppen med land som har gitt tunge våpen, blant annet egne Leopard 2-stridsvogner, eller penger til å kjøpe dem.

DANSK STØTTE: Zelenskyj i samtale med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: Aage Aune / TV 2

Danmark kunngjorde tirsdag at de vil sende 1,7 milliarder danske kroner, tilsvarende rundt 2,7 milliarder norske kroner, «til støtte for den kommende ukrainske offensiven».

Norge opprettet tidligere i år det såkalte Nansen-programmet, som har en ramme på 15 milliarder kroner årlig, fram til 2027.