Zelenskyj-rådgiver om flyalarm: – Russland har avfyrt over 120 missiler

Saken oppdateres.

Kort tid etter at flyalarmen gikk over hele Ukraina, hørtes det eksplosjoner i hovedstaden Kyiv og en rekke andre byer.

Russland har avfyrt over 100 missiler mot Ukraina, skriver rådgiver Oleksiy Arestovych ved det ukrainske presidentkontoret på Facebook.

– Et massivt luftangrep. Over 100 missiler i flere bølger, sier han.

Ifølge presidentrådgiver Mykhailo Podolak er over 120 missiler avfyrt mot sivile mål og infrastruktur, skriver BBC.

Angrepet er med andre ord det største på flere uker.

Lyder av missiler skal være hørt i Kyiv og Kharkivs ordfører Ihor Terekhov det har skjedd eksplosjoner i byen, som er Ukrainas nest største.

Det ukrainske luftforsvaret skriver på Telegram skriver at angrepet startet på natten med kamikazedroner. Deretter kom angrepet fra flere retninger, med kryssermissiler avfyrt fra fly og skip.

De ber folk om å søke dekning.

Fem missiler skal være skutt ned over Svartehavet. To skal være skutt ned over Sumy-regionen, som ligger på grensen mot Russland, og i Kyiv skal fragmenter fra et missil som ble skutt ned ha skadd en bygning og en bil.

Strømbrudd

Landets nest største by Kharkiv i nord og hovedstaden Kyiv skal være blant byene som er rammet av angrep torsdag morgen.

– Flere eksplosjoner i hovedstaden. Den kan bli strømbrudd i Kyiv. Lad telefoner og andre enheter. Fyll opp med vann, sier Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko på sin Telegram-konto.

– 90 prosent av Lviv er mørklagt, Vi venter på utfyllende informasjon fra krafteksperter. Trikker kjører ikke i byen. Vannforsyningen kan bli avbrutt, sier Sadovyj.



Han sier kritisk infrastruktur nå bytter til dieselgeneratorer. Lviv ligger helt vest i landet, og er dermed langt unna frontlinjene i krigen.



Myndighetene i Kyiv sier at forsvarssystemer er aktivert for å forsvare byen mot luftangrep, og ifølge ukrainske myndigheter er noen raketter skutt ned.

Torsdagens angrep er de siste av en rekke missilangrep mot grunnleggende infrastruktur i Ukraina. Siden oktober har Russland gjennomført slike angrep på ukentlig basis.

Myndighetene i Dnipro, Odesa og Kryvyj Rih har sagt at de har skrudd av elektrisiteten for å begrense skadene hvis infrastrukturen blir angrepet.

(TV 2/NTB)