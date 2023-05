Zelenskyj møtte Støre i Finland: – Jeg takker det norske folk

HELSINKI, FINLAND/BERGEN (TV 2): Sikkerheten er i høysetet når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker den finske hovedstaden for å delta på et nordisk-ukrainsk toppmøte onsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Helsinki onsdag.

– At Norden står sammen i møte med Zelenskyj er et viktig budskap. Det er fem demokratier som støtter kampen Ukraina står i med penger og annen støtte, sier Støre til TV 2.

Under samtalen med Zelenskyj har Støre fulgt opp Norges bistand til Ukraina.

– Vi fokuserte på situasjonen ved fronten og støtten Ukraina får fra Norge. Jeg takker det norske folk, regjeringen og Stortinget for å støtte vårt folk og våre forsvarsstyrker, og hele det ukrainske samfunn, skriver Zelensky i en Telegram-melding etter dette møtet.

I HELSINKI: Ukrainas president Volodymyr Zalenskyj ankom det finske presidentpalasset i 12.30-tiden onsdag. Foto: Aage Aune/TV 2

Vertskap for det strengt hemmelige besøket er Finlands president Sauli Niinistö, som tar imot Zelenskyj i det finske presidentpalasset onsdag.



Det er mye politi og deler av området rundt presidentpalasset er avsperret. Besøket ble offentliggjort av den finske presidentens kontor kort tid før mottakelsen etter planen skulle begynne klokken elleve.

Klokken 12.20 ankom president Zelenskyj sammen med Niinistö for en kort seremoni.

Besøket skjer samtidig som ukrainerne forbereder den ventede motoffensiven. Ukrainerne holder kortene tett til brystet, men «alle» forventer en ny offensiv når de våte jordene tørker opp.

Dette er første gang president Volodymyr Zelenskyj besøker et nordisk land, og den sjette utenlandsreisen presidenten har gjort siden fullskalainvasjonen av landet.



Det knyttes spenning til om Støre offentliggjør flere norske bidrag til Ukraina under møtet - utover det som allerede er lovet i regjeringens femårsplan.



På forhånd var det varslet at temaene for møtet skulle være nordisk samarbeid, sikkerhet og de nordiske landenes støtte til Ukraina.

De siste ukene har spørsmålet om å donere kampfly til Ukraina blitt stadig mer aktuelt. Norge har blant annet mange utrangerte F-16-fly som er erstattet av nye F-35 jagerfly.

– Vi forventer at Norge blir en del av F16-koalisjonen, uttalte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til TV 2 under utenriksminister Anniken Huitfeldts besøk i det krigsherjede landet i forrige uke.



PÅ VEI TIL HELSINKI: Statsminister Jonas Gahr Støre går om bord på flyet som skal ta ham til Helsinki onsdag. Foto: NTB/Javad Parsa

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa i mars at landet vurderer å sende kampfly til Ukraina.

– Tidsskille for kontinentet

Russlands angrepskrig i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden. Finland er blitt medlem i Nato og Sverige har søkt om medlemskap.

– Krigen er også et tidsskille for hele vårt kontinent. Her i nord har vi fått en mer uforutsigbar og aggressiv russisk nabo, og det er viktig at vi sammen diskuterer hvordan vi skal møte denne nye situasjonen, sier han videre.

HELSKINKI: Det er mye sikkerhet rundt presidentpalasset i forkant av møtet onsdag. Foto: Aage Aune

I tillegg til Zelenskyj, Støre og den finske presidenten, deltar Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir delta på dette møtet.

Det blir felles pressekonferanse klokken 17 norsk tid.

Støttepakker

De nordiske landene ligger høyt oppe på listene over giverland til Ukraina, ifølge Kiel-instituttet.

I 2023 vil Norge bruke 15 mrd. kroner, der halvparten går til sivil og humanitær støtte og den andre halvparten går til militær støtte. Tidligere har Norge donert artillerigranater, luftvernsystemet NASAMS, stridsvogner og artillerivogner.

VENTER: Politiimotorsyklistr venter på Ukrainas president Volodymyr Zelensky ved Helsinki-Vantaa flyplass. Foto: Jussi Nukari / LEHTIKUVA/NTB

I april kom 100 ukrainske soldater til Norge for å få opptrening i sanitet, skarpskyting og lagledertrening. De er endel av et militært opptreningsprogram som Norge annonserte i januar.

For perioden 2023-2027 er det besluttet en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner, som har fått navnet Nansen-programmet.



Stor pakke fra Danmark

Danskene besluttet tirsdag å gi sin største støttepakke til Ukraina hittil. Pakken, som inkluderer luftforsvar og kjøretøy, har en verdi på 2,7 milliarder norske kroner.

I tillegg reduserer Danmark militære tilstedeværelse i Irak og tilbyr Nato en bataljon på 700-1200 soldater som skal sendes til Latvia fra midten av 2024.

Ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg, har Ukraina nå fått 98 prosent av kampkjøretøyene som landet er blitt lovet av sine vestlige samarbeidspartnere. Det utgjør minst 1550 stormpanservogner og 230 stridsvogner.

Høy sikkerhet

Det er et storstilt sikkerhetsopplegg rundt Zelenskyjs reiser. Under tidligere reiser har han tatt hemmelige togturer til Polen, for så å fly videre derfra under streng overvåking, ifølge BBC.

Under hans første utenlandsreise til Washington visste ikke engang piloten som skulle fly ham til USA hvem som skulle være passasjeren, før presidenten gikk om bord.

Siden da har han vært i London, Paris og Brussel, samt flere turer til Polen.

Også natt til onsdag har flyalarmen gått over deler av Ukraina på grunn av russiske droneangrep, deriblant mot hovedstaden Kyiv. 21 av 26 droner ble slutt den av det ukrainske luftvernet.