Zelenskyj kritiserer FN

NEW YORK (TV 2): Ukrainas president mener at FN bør gjøre noe med Russlands vetorett i Sikkerhetsrådet.

Til tross for Russlands protest, fikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holde den første talen i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Han benyttet anledningen til å kritisere FN og Sikkerhetsrådet, og spesifikt det faktum at Russland har vetorett der.

Handlingslammet

– Resolusjonene i generalforsamlingen anerkjenner åpenbart at den eneste årsaken til denne krigen er Russland, men dette har ikke endret noe for Russland i FN, sa Zelenskyj.



Budskapet var tydelig:

– Vi må innse at FN er fastlåst i møtet med aggresjon. Menneskeheten kan ikke lenger feste sin lit til FN. Innenfor disse veggene blir problemene bare møtt med retorikk, i stedet for ordentlige løsninger.



PROTESTERTE: Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzija ba presidentskapet forklare hvorfor Zelenskyj fikk lov til å tale først. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Zelenskyj poengterte at han er takknemlig overfor alle som har støttet Ukraina i deres forsvar av eget land.

Må fratas vetoretten

Samtidig konkluderte han med at statsledere verden rundt må finne andre plattformer og allianser enn FN, på grunn av organisasjonens handlingslammelse.

– Det absolutte flertallet av mennesker i verden ønsker en verden fri for aggresjon. Moskvas vetorett skal ikke tjene de som er besatt av hat og krig, sa Zelenskyj.



– Russland vil ikke gi fra seg dette stjålne privilegiet frivillig. Derfor bør FNs generalforsamling gis en reell makt til å overgå vetoretten, la han til.

Zelenskyj la fram et forslag om at generalforsamlingen kan overstyre et veto, dersom to tredjedeler av medlemslandene stemmer for å gjøre dette og disse to tredjedelene gjenspeiler ønskene fra alle verdensdeler.

– En sterk tale

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt var til stede i salen da Zelenskyj hadde talerstolen.



– Det var en veldig sterk tale fra Zelenskyj. Det gikk rett i hjertet av hva FN-charteret handler om, at man skal ha respekt for landegrensene, noe som har gjort at det har vært færre angrepskriger etter andre verdenskrig, sier Huitfeldt til TV 2.

I NEW YORK: Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med utenriksminister Anniken Huitfeldt på vei til FN-bygningen på Manhattan. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hvor realistisk er dette?

– Norge er iallfall en sterk tilhenger av at maktforholdene i Sikkerhetsrådet skal representere det som er maktforholdene i verden i dag, ikke slik det var i 1945.

Hun tror dette treffer bra, fordi mange FN-land føler seg underrepresentert i Sikkerhetsrådet.

Fakta om FNs sikkerhetsråd: Rådet har til enhver tid 15 medlemmer, hvor fem land er faste og de andre ti velges av FNs generalforsamling. De faste medlemmene er USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, som har sittet i rådet siden 1945.

Landene trenger ikke bli gjenvalgt og er de eneste med vetorett.

Dersom en av de faste medlemslandene legger ned veto, kan forslaget ikke vedtas.

FNs generalforsamling velger medlemsland for to år av gangen, og fem medlemsland blir skiftet ut hvert år.

Norge var medlem av FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. Kilde: FN.

Kan ikke kastes ut

TV 2 har tidligere snakket med Richard Gowen, som leder FN-avdelingen i tenketanken Crisis Group og regnes som en av verdens fremste eksperter på FNs intrikate regler.

Han mener det er urealistisk å tro at man kan gjøre noe med Russland i FN.

– Det er mulig å utvise land fra FN. Men FN-pakten sier det bare kan skje på anbefaling fra FNs sikkerhetsråd, og Russland kan legge ned veto mot enhver slik anbefaling. Så Russland er på en måte både den kriminelle og dommeren i denne prosessen, sa Gowan til TV 2 i fjor.